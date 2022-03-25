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Зеленский вручил государственные награды работникам СБУ, отличившимся во время войны с Россией. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В 30-ю годовщину создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам спецслужбы за мужество и самоотверженность и примерное исполнение служебного долга при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы чувствуем вашу защиту Украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас, находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть, – нашу страну", – сказал он.
Зеленский поблагодарил работников СБУ за верную службу Украины.
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- Добрий ранок!
- Добрий!
- Ваші документи будь-ласка.
- Будь ласка!
- Вийдiть з машини.
- З задоволенням! Виходить здоровенний вуйко в вишиванцi, все при ньому, посмiхаeться собi у вуса.
- Що гарний настрiй?
- Гарний.
- Вiдкрийте багажник.
- Прошу…
Вiдкриває, а там труп в мiшку, порубаний на дрiбнi шматки, кров м'ясо i все таке…
- Шо москаль?…
- Еге ж…
- Яке прикре самогубство….
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