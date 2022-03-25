РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13006 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
3 614 4
война (46875) Зеленский (16558) награда (1677) СБУ (18692)

Зеленский вручил государственные награды работникам СБУ, отличившимся во время войны с Россией. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В 30-ю годовщину создания Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский вручил государственные награды работникам спецслужбы за мужество и самоотверженность и примерное исполнение служебного долга при защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы чувствуем вашу защиту Украинского государства. Знаю, что многие офицеры, служащие сейчас, находятся на линии фронта, выполняют важные операции. Но где бы вы ни были, мы все защищаем самое главное, что у нас есть, – нашу страну", – сказал он. 

Зеленский поблагодарил работников СБУ за верную службу Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны СБУ задержала более 350 диверсантов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Околиця Львова, ранок, перехрестя, стоiть ДАiшник на дорозi. Їде модна така машина, дай думає спиню. Спиняє.
- Добрий ранок!
- Добрий!
- Ваші документи будь-ласка.
- Будь ласка!
- Вийдiть з машини.
- З задоволенням! Виходить здоровенний вуйко в вишиванцi, все при ньому, посмiхаeться собi у вуса.
- Що гарний настрiй?
- Гарний.
- Вiдкрийте багажник.
- Прошу…

Вiдкриває, а там труп в мiшку, порубаний на дрiбнi шматки, кров м'ясо i все таке…

- Шо москаль?…
- Еге ж…
- Яке прикре самогубство….
показать весь комментарий
25.03.2022 15:30 Ответить
клас за те що пропускають всяку нечість за кордон і получають медальки відвертих сепарів у керівництво районів а поті
м нагорода
показать весь комментарий
25.03.2022 17:58 Ответить
 
 