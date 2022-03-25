"Завтра эта ласточка по оркам будет #башить. П#зда им", - "тракторные войска" отобрали у захватчиков зенитную установку. ВИДЕО

В Николаевской области "тракторные войска" захватили у врага и передали украинским военным зенитную установку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой виден новый трофей, опубликована в соцсетях.

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