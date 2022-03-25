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армия РФ (15385) война (46904) уничтожение (3850) трофеи (165)

"Завтра эта ласточка по оркам будет #башить. П#зда им", - "тракторные войска" отобрали у захватчиков зенитную установку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Николаевской области "тракторные войска" захватили у врага и передали украинским военным зенитную установку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой виден новый трофей, опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Танчик трофейный, беха трофейная. А это затрофеить не получилось - разъ#башили", - украинские воины после боя. ВИДЕО
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Топ комментарии
+45
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25.03.2022 15:51
+30
Ги!!! І можно засівать кацапію. Тракторному війську слава!
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25.03.2022 15:51
+16
от забава пацанам. Завтра вместо того, шоб сеять, будут искать кацапов шоб новый сельхоз-дивайс испытать ))
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25.03.2022 16:00
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Ги!!! І можно засівать кацапію. Тракторному війську слава!
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25.03.2022 15:51 Ответить
Була "кацапоZенітка", стала "українська зенітка"
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25.03.2022 16:10 Ответить
Хто хоче словник української лайки? Повний культурний аналог російсійського мату. Хто з маскалів не розуміє українську так нічого і не второпає . Куди вам виставити?
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26.03.2022 08:22 Ответить
Google Drive?
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22.08.2022 14:31 Ответить
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25.03.2022 15:51 Ответить
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25.03.2022 15:55 Ответить
от забава пацанам. Завтра вместо того, шоб сеять, будут искать кацапов шоб новый сельхоз-дивайс испытать ))
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25.03.2022 16:00 Ответить
Відміно!!!
До лав ВСУ не пішли,то маючи час та натхненя, поки насіня для сівби підвезуть,у вільний час орків постріляти,щоб по копаному не лазили!
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25.03.2022 19:15 Ответить
Молодці !!!
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25.03.2022 16:09 Ответить
Хіба може хтось перемогти таких хлопців? Та ніхто і ніколи!
Слава героям?
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25.03.2022 16:32 Ответить
Тракторные войска!
Как много в этом звуке для сердца руского ******* ( не совсем в рифму но понятно)
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25.03.2022 18:08 Ответить
Это очень гуд! Только когда уже матом перестанут говорить? Мы же не орки....
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25.03.2022 18:10 Ответить
 
 