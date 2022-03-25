"Завтра эта ласточка по оркам будет #башить. П#зда им", - "тракторные войска" отобрали у захватчиков зенитную установку. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Николаевской области "тракторные войска" захватили у врага и передали украинским военным зенитную установку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой виден новый трофей, опубликована в соцсетях.
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+45 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий25.03.2022 15:51
+30 And Kansay
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+16 Urs
показать весь комментарий25.03.2022 16:00
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До лав ВСУ не пішли,то маючи час та натхненя, поки насіня для сівби підвезуть,у вільний час орків постріляти,щоб по копаному не лазили!
Слава героям?
Как много в этом звуке для сердца руского ******* ( не совсем в рифму но понятно)