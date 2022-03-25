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Войска РФ уменьшили интенсивность авиаударов и перешли к применению беспилотников, - Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики за прошедшие сутки уменьшили интенсивность ударов пилотируемой авиации и перешли к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки.

Об этом рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отмечается низкое морально-волевое состояние (у российских военнослужащих. - Ред.) и главное - плохой уровень сбора резервистов. Многие российские военные отказываются ехать в Украину. Причин несколько: большие потери и слухи о них, которые уже достигли территории РФ", - сообщил Арестович.

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"Противник пытался наносить отдельные воздушные и ракетные удары  по территории Украины, но их интенсивность намного меньше, чем во все предыдущие дни. В течение суток он избегал практически применения пилотируемой авиации, перешел к применению беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки. Но воздушные силы и армейская ПВО ВСУ уничтожают их и уничтожили в течение суток несколько таких аппаратов, включая крылатые ракеты", - отметил Арестович.

Он проинформировал, что в течение суток положение и характер действий российских захватчиков и наших войск "несущественно изменились", ведутся отдельные тактические действия по улучшению положения сторон, но украинская сторона, по его словам, преобладает в ведении этих тактических действий.

Советник руководителя ОП подчеркнул, что героически держится Мариуполь и Чернигов, а также выразил благодарность защитникам и жителям города Славутича. Арестович отметил, что тероборона Славутича отразила первую попытку российского наступления на город и сейчас героически держит оборону.
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Топ комментарии
+13
Збирач лайків.
Вірю тільки ЗСУ.
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25.03.2022 16:44
+9
Перебіг війни має коментуватися лише представником міністерства оборони...
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25.03.2022 16:45
+7
арестович-продавець надій.
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25.03.2022 16:41
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арестович-продавець надій.
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25.03.2022 16:41 Ответить
Він щось не так сказав? Аргументуйте.
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25.03.2022 16:43 Ответить
В минулу неділю сказав,що ЗСУ стомилося вести наступальні дії і Єрмак виліз з вимогою до Європи про зброю. Те що він говорить,віри мало,а раптом знову у ворога дані взяв
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25.03.2022 18:36 Ответить
Вологих сподівань опи
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25.03.2022 17:40 Ответить
Несемось ! Маріуполь!

Тяжело ранен Руслан Геремеев.

Появилась информация что Руслан Геремеев тяжело ранен в Украине.
-------------------------------------------
Ищу фиксацию.
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25.03.2022 16:42 Ответить
І що? Завтра речник ЗСУ скаже що кацапська авіація як літала так і літає?
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25.03.2022 16:42 Ответить
В Бресте начались «голодные бунты»
https://charter97.org/ru/news/2022/3/25/460668
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25.03.2022 16:43 Ответить
Хреново, что советник президента с ЗСУ разными голосами поют.
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25.03.2022 16:44 Ответить
Тому що ЗСУ на Арестовича дивиться як на дебіла.
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25.03.2022 16:58 Ответить
Збирач лайків.
Вірю тільки ЗСУ.
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25.03.2022 16:44 Ответить
ЗСУ працюють, нема коли говорити. А інформаційний вакуум має хтось заповнювати)
В будь-якому разі, люди повинні вірити в перемогу, без цього не перемогти ніяк. В цьому Арестович допомагає.
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25.03.2022 16:50 Ответить
Перебіг війни має коментуватися лише представником міністерства оборони...
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25.03.2022 16:45 Ответить
а радник секретарки не авторітєт?))
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25.03.2022 16:48 Ответить
Має бути одна-єдина людина... Якщо Арестович, то нехай буде Арестович... Але та людина має доносити офіційну точку зору...
Все інше проходить по графі "особиста думка"...
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25.03.2022 16:54 Ответить
«Тракторные войска» отобрали у захватчиков зенитную установку https://charter97.org/ru/news/2022/3/25/460666/
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25.03.2022 16:45 Ответить
Гаваряща галава
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25.03.2022 16:46 Ответить
Зказочный д......
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25.03.2022 16:51 Ответить
Словоблуд і брехло
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25.03.2022 16:53 Ответить
Ровно как в 14-15 году начинается на Цензоре бал-маскарад зрадое...в всех мастей и красок ))
Не сцыте чепуши. Мы победим и без вас. Киев за 2 дня не прокатило, блицкриг накрылся бородой, у москалей шансов нет. Крови они попить могут, особенно у безоружных гражданских, но это война и это вражины, только на такое они и способны.
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25.03.2022 16:54 Ответить
Є люди при пам'яті . Дякую Вам . Бо від обсирачів вже настрій падає.
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25.03.2022 17:12 Ответить
Могу только напомнить совет профессора Преображенского по поводу советских газет
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25.03.2022 17:32 Ответить
Щойно у Вінницю прилетіло. Як тільки ця ***** скаже про зупинення авіаударів, так одразу вони поновлюються.
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25.03.2022 16:56 Ответить
На себе в зеркало дивимося і пам'ятаємо, що обливання брудом влади під час війни грає на руку окупантам . Тілько повна мерзота може це не розуміти
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25.03.2022 17:31 Ответить
Покажите карту по версии Арестовича, не хочу нагонять зраду, но судя по городам по гугл мэпс всё гораздо печальней чем есть.
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25.03.2022 17:14 Ответить
Це не шоу а війна . Вам за кораблем .
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25.03.2022 17:37 Ответить
Арестович это психотерапевт - "валерьянка". Его речи для успокоения народа. Поэтому, не нужно упрекать его в брехне. Кто хочет реальной информации, ищите в других источниках.
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25.03.2022 17:46 Ответить
Хтось довіряє Люські? Я її не слухаю, і не читаю.
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25.03.2022 20:03 Ответить
 
 