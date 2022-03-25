Вооруженные теробороновцы из еврейской общины поют песню в киевской синагоге. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой два теробороновца из еврейской общины Киева поют песню в синагоге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из мужчин в бронежилете и вооружен автоматом, другой держит через плечо, вероятно, охотничье оружие.

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