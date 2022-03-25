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Вооруженные теробороновцы из еврейской общины поют песню в киевской синагоге. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой два теробороновца из еврейской общины Киева поют песню в синагоге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из мужчин в бронежилете и вооружен автоматом, другой держит через плечо, вероятно, охотничье оружие.

Читайте также: "Вот их Путин и его холуи называют нацистами", - главный раввин Украины в синагоге в Киеве принимает людей, сбежавших от бомбежек Чернигова. ВИДЕО

 
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Топ комментарии
+48
Батько наш Бандера на івриті =)
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25.03.2022 17:13
+34
Поляки марку випустили
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25.03.2022 17:19
+29
В пятницу, 25 марта, в Иерусалиме прошел марафон.

По данным израильских СМИ, его выиграла украинка.
Победительницей стала 32-летняя Валентина Верска.
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25.03.2022 17:14
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Батько наш Бандера на івриті =)
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25.03.2022 17:13 Ответить
Батько наш Бандера на івриті
_________________________________________________________________________________

"В каждой шутке есть доля шутки"(с)
Никогда не задумывались над тем, откуда в семье священника УГКЦ была родовая фамилия испанского корня(bandera - прапор, исп.-укр.)
У меня есть такая версия.
Дело в том, что до Первой Мировой в Галичині было две еврейские общины, два еврейских этноса, ашкеназский и сефардский. Потом они перемешались, но в 19-м веке это различие знали четко. И у сефардской общины , как выходцев из Испании, сохранился разговорный язык ладино на основе испанского. У ашкеназов разговорный был идиш, на основе иврита и немецкого, а у сефардов ладино на основе иврита и испанского.
А как гласит поговорка - "Нет такого слова, которое у еврея не могло бы стать фамилией".
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25.03.2022 17:55 Ответить
Що ти куриш?))??А про нафталіна ісраїльського ,що скажеш?)))
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25.03.2022 18:20 Ответить
Про "нафталіна ісраїльського" нема чого розповідати.
Зайдіть в Вікіпедію, та усе е.
А от про чисто іспанське прізвище в галичанина маете якусь версію?
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25.03.2022 19:28 Ответить
Греко-католицькі священники навчаються у Ватикані, тому прізвище вочевидь італійське. Окрім того, гаданий пращур міг бути римо-католиком іспанського, португальского, каталонського, французського, арагонського тощо походження.
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25.03.2022 20:44 Ответить
Пояснюю,для твого запаленого і хворого мозку; в Україні є музичний інструмент-бандура і призвище відповідно Бандера!!!
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26.03.2022 19:24 Ответить
Здаеться мені, шо дупа знаходиться ближче до сраки, ніж Бандера до бандури. Ніц звязку нема. Жодного!
Едине пояснення, це прапор з іспанськоі.
А от чому в священника-галичанина було іспанське прізвище, я не знаю.
Якщо вы це знаете, то будь ласка, поділіться.
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26.03.2022 20:01 Ответить
Мені більше подобається:'' если в кране не води значит випили жиди'' І для мене досить вашого вашого словесного етносу.)))
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26.03.2022 20:22 Ответить
То що ж я маю робити, якщо вы неосвіченный, темний селюк з розумовим рівнем худоби.
Живіть з цим, що е, немаю чім вам порадити.
Усього найкращого і дякую за спілкування.
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26.03.2022 20:27 Ответить
1001 раз переконався жид не людина!
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26.03.2022 21:45 Ответить
В Україні є музичний інструмент -бандура і відповідно призвище українця БАНДЕРА!
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26.03.2022 19:50 Ответить
Колись мені старі повстанці (бандерівці) розповідали що у їх рядах були бійці різних національностей. Багато було євреїв з Чернівців і Львова.Це московити завжди всіх стравлювали між собою і називали бандитами. Ця гидота всі народи обзиває поганими словами.
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25.03.2022 19:17 Ответить
Було,було...
Був Левко Ребет, був і Рико Ярий.
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25.03.2022 19:24 Ответить
Так, це вона!)
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26.03.2022 02:11 Ответить
В пятницу, 25 марта, в Иерусалиме прошел марафон.

По данным израильских СМИ, его выиграла украинка.
Победительницей стала 32-летняя Валентина Верска.
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25.03.2022 17:14 Ответить
ну так буба ещё в "триста еврейцев" это воинство пропиарил...
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25.03.2022 17:15 Ответить
Еврейское казачество восстало.
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25.03.2022 17:16 Ответить
Ну, тих, що в Ізраїлі, я так і називаю - йорданські козаки. То нація воїнів, там навіть дівчата служать строкову.
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25.03.2022 17:49 Ответить
Ти ,що куриш??а з мозком все добре?? Дитяча травма не зашкодила(акушерка при родах не впіймала?)
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25.03.2022 18:22 Ответить
Не курю, взагалі. З мозком все гаразд. Дитячих травм не було. Ти йдеш у кільватері руссского корабля.
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25.03.2022 21:58 Ответить
😊 І що в тому поганого? Головне - з ким твоє серце і на якому боці душа - на бці зла, чи добра.
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25.03.2022 17:19 Ответить
Єврейські "фошизди"? 😲
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25.03.2022 17:17 Ответить
Так отож . В україні нац нетерпимості немає . І ми 'фашисти' . А роZZії 'только руськие' люди , а всі інші - нЕлюди . Так хто фошизди?
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25.03.2022 17:50 Ответить
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25.03.2022 19:30 Ответить
😁
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25.03.2022 18:15 Ответить
всі в строю.
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25.03.2022 17:17 Ответить
Їх більше . На фото не всі .
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25.03.2022 17:51 Ответить
Надо им Фукса отдать. Того, который нанял гопоту свастики в Харькове малевать для Параш-ТВ. Они ему ещё раз обрезание сделают, только на этот раз- головы.
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25.03.2022 17:19 Ответить
нацисти, чо!

у раші напевне всі шаблони потріскають, якщо їм це показати
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25.03.2022 17:19 Ответить
Ну в них же якось живе в голові шаблон про президента руськомовного-єврея-нациста.
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25.03.2022 17:36 Ответить
300 еврейцев
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25.03.2022 17:19 Ответить
Поляки марку випустили
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25.03.2022 17:19 Ответить
Справді братським народом для нас, як показала війна, є поляки!
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26.03.2022 08:53 Ответить
тільки курди казав.щоб не базікали як вже інформація..ну шляк би вас трафив..щей фото вліпили...120 тепловизоров и 10 тепловизионых прицелов, качественного европейского производства, были переданы сегодня в 16 украинских воинских подразделений от благотворителей пожелавших остаться неизвестными.
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25.03.2022 17:22 Ответить
Бєня з ними?
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25.03.2022 17:23 Ответить
у того одна думка в голове .и куда ж теперь эмигрировать в случае чего?придется наверное в палестину...
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25.03.2022 17:32 Ответить
Він так наср-в усім, що й Палестина видасть його американцям.
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25.03.2022 18:15 Ответить
Те в бункері під Дніпром.
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25.03.2022 17:47 Ответить
Беня знает за облаву =)
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25.03.2022 19:07 Ответить
от нацисти. нічого святого не мають
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25.03.2022 17:27 Ответить
Евреи раздолбали сирийцев из Панцерфаустов. Под Киевом. В 2022 году. Хотелось бы проснуться.
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25.03.2022 17:30 Ответить
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25.03.2022 17:47 Ответить
Знайшлись головні нацисти нарешті.
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25.03.2022 17:35 Ответить
😂
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25.03.2022 18:18 Ответить
Цензор намагається продукувати клікбейтні заголовки для новин, але поки що результат на трієчку.

Заголовок: "озброєні тероборонівці з єврейської... бла-бла-бла".

Реальність: Півтора тероборонівця зняли показушний відосик в стилі "у травні підемо на шашлички". Хоч би назбирали масовку з пейсатими перуками і кіпами, для переконливості.
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25.03.2022 17:51 Ответить
Хунта фашистів на чолі з евреем заставила в синагозі евреїв співати пісні.
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25.03.2022 18:00 Ответить
Фошизды засели в синагоге!
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25.03.2022 18:09 Ответить
И бандеровцы в Баку, ссылка чуть ниже.
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25.03.2022 18:37 Ответить
?
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25.03.2022 18:25 Ответить
А вот это поют в Баку
Духовний Гімн України «Боже Великий Єдиний»

https://www.youtube.com/watch?v=GJ3f-43iiaM
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25.03.2022 18:35 Ответить
В нас в соборі всі люди по великих святах співають.
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25.03.2022 18:51 Ответить
Прослушла, мороз по коже.
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25.03.2022 20:01 Ответить
Селямчик! Шось чула про наступ Азербайджана в Карабахе?
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25.03.2022 19:41 Ответить
Привет, Макс, угу, созванивалась с ребятами с Урагана, если помнишь такой, пара остались еще со старых времен, только звёзды стали большими. Кацапы, которые стоят на линии разграничения, по ходу собрались скромно отойти в сторону в случае чего. МО орков обрывает два дня телефоны тутошнему командованию, Ереван выносит мозг Макрону, тот Кремлю, короче движуха по колу. Весело. При этом сейчас Баку нужен Европе нужно срочно увеличить поставки по максимуму на Болгарию и Грецию.
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25.03.2022 20:00 Ответить
Outstanding! Еще бы Молдова с Грузией набрались смелости использовать реальный шанс на освобождение своих территорий, было бы просто замечательно.
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25.03.2022 20:04 Ответить
А це як же ж? Забули?

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25.03.2022 20:11 Ответить
Це згодом...
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25.03.2022 20:13 Ответить
Грузия - да. А у Молдовы там 1,5 танка в армии.
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25.03.2022 20:29 Ответить
а они там ещё остались- я думал они стадом поскакали к нам на утилизацию
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25.03.2022 20:05 Ответить
С базы в Гюмри отправили, скоро доедут.
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25.03.2022 21:38 Ответить
Эмм...
Фошызды?
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25.03.2022 18:46 Ответить
Озброєні до зубів бандерівці
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25.03.2022 18:59 Ответить
кацапы как вам такой прикол. евреи воюют на стороне "укр нацистов" против "борцов" с нацизмом. Что то не складывается пазл, да кацапчики.
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25.03.2022 19:18 Ответить
та для них що нацисти,що националісти...вони в цьому не тямлять
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25.03.2022 19:37 Ответить
Хоч мерзенно прозвучить, але дяка ***** - так поєднати одномоментно усю Україну не змогли би і десятиріччя пропаганди. Дякую, ХЛО, але щоб ти здох прям зараз!
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25.03.2022 19:41 Ответить
Все они головорезы и в штанах у них обрезы.
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25.03.2022 19:52 Ответить
Shabbat Shalom
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25.03.2022 19:59 Ответить
Ці двоє точно фашисти
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26.03.2022 09:07 Ответить
 
 