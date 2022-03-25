"Мы уничтожили четыре российских танка. Хороший день", - доброволец из США Васкес воюет в составе украинского подразделения. ВИДЕО

Военный доброволец из США Джеймс Васкес, воюющий с российскими оккупантами в составе украинского подразделения, опубликовал видеозапись, где рассказывает о своих боевых буднях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Васкес рассказывает об удачной атаке его подразделения и показывает уничтоженную российскую технику.

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