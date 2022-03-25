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"Мы уничтожили четыре российских танка. Хороший день", - доброволец из США Васкес воюет в составе украинского подразделения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Военный доброволец из США Джеймс Васкес, воюющий с российскими оккупантами в составе украинского подразделения, опубликовал видеозапись, где рассказывает о своих боевых буднях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Васкес рассказывает об удачной атаке его подразделения и показывает уничтоженную российскую технику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы чеченского батальона имени Шейха Мансура уничтожают российских оккупантов под Киевом. ВИДЕО
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Топ комментарии
+142
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25.03.2022 17:38
+59
Там не только четыре танка подорвано, там все пердаки пропагандонов поотрывает.
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25.03.2022 17:40
+55
сбылась мечта кацапов повоевать с американцами. В Украине.. накаркали придирки в Кремпульке...
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25.03.2022 17:45
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25.03.2022 17:38 Ответить
+
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25.03.2022 17:41 Ответить
сбылась мечта кацапов повоевать с американцами. В Украине.. накаркали придирки в Кремпульке...
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25.03.2022 17:45 Ответить
Вони ще не знають як на Красній площі їх танки від джавелінів запалають.
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25.03.2022 18:07 Ответить
Та не, по красной площади им уже хватит ездить. На Параде Победы поедут наши 64-ки и Абрамсы союзников
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25.03.2022 23:24 Ответить
👍😀
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25.03.2022 18:11 Ответить
Фил - гений!!!
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25.03.2022 18:50 Ответить
В степи под Херсоном
Высокие травы,
Стоит Чернобаевка там.
Лежат под курганом,
Заросшим бурьяном,
Владимир, Иван и Ильхам
Он шел на Одессу - дошел до Херсона
Тувинский шаман сибиряк
Цыгане направо,
У Кима застава -
Марчело там с ним здоровяк.
"Ребята! - сказал,
Обращаясь к отряду,
Тувинский шаман сибиряк
Херсон захватили,
Донбасс защитили
Возьмем Николаев точняк".
Сказали ребята:
"Пробьёмся штыками,
У нас есть прекрасный лайфхак!"
Собрать вертолеты
Побольше пехоты
Прийти в Чернобаевку так.
Весёлые песни поёт Украина,
И мемы рисует народ,
Там в десять заходов
Мочили уродов
Огнем поливал небосвод
В степи под Херсоном
Высокие травы,
В степи под Херсоном курган.
И райской прогулкой
Покажется уркам
Сухуми, Чечня и Афган
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25.03.2022 20:15 Ответить
very good
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25.03.2022 17:40 Ответить
Там не только четыре танка подорвано, там все пердаки пропагандонов поотрывает.
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25.03.2022 17:40 Ответить
Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК на сегодняшний день практически двадцать тысяч человек
https://t.me/generalsvr2/145
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25.03.2022 18:18 Ответить
Чувак сказал:
"So far, we took out seven russian tanks after long firefight to control the area..."
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25.03.2022 17:41 Ответить
Скорее several а не seven.
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25.03.2022 17:48 Ответить
Прослушал в наушниках, вполне возможно он говорит several, ну очень смазанно. Вполне себе слышится как seven. Наверное специфика встроенного эквалайзера в голове (делал тест у доктора - завалены высокие).
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25.03.2022 18:55 Ответить
several russian's tanks ... and then counted 4 on the spot
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25.03.2022 17:53 Ответить
Результат https://youtube.com/shorts/2JL-CAQBjOA?feature=share
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25.03.2022 20:11 Ответить
no, my bad .... he said - seven
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25.03.2022 17:54 Ответить
He said several clearly. May be with some accent, but still several.
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25.03.2022 18:26 Ответить
my bad, he said - seven
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25.03.2022 17:55 Ответить
"So far, we took out sevrlrussian tanks..." - several russian tanks
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25.03.2022 18:28 Ответить
Да, похоже на то.
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25.03.2022 19:10 Ответить
Взагалі то він їх рахував до чотирьох.
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25.03.2022 19:21 Ответить
Пам'ятаю Васкеса - ше з Чужой 2
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25.03.2022 17:41 Ответить
El riesgo vive siempre(c)
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25.03.2022 17:46 Ответить
Васкес один з небагатьох американців котрому американські генерали люто заздрять ,бо він жмурить кацапофашистів . Не обмежений стурбованістю та доктринами нато. І голос в нього хоч втомлений але щасливий
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25.03.2022 19:40 Ответить
він сказал СІМ танків
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25.03.2022 17:41 Ответить
Ще не вечір .
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25.03.2022 17:43 Ответить
Он сказал несколько - "севрлрашн тэнкс".
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25.03.2022 18:29 Ответить
Воїни світла !
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25.03.2022 17:42 Ответить
аааа... ********* на вдохе задохнется ))) НАТО тайно памагает гнать асвбадителей ))))
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25.03.2022 17:42 Ответить
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25.03.2022 17:53 Ответить
будет по приколу, если этот боец получит гражданство раньше бойцов
14-го года...мож щаз шось офис допэтрайе,шо надо меняться?
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25.03.2022 17:43 Ответить
Американские рейнджеры в Украине на охоте на русских гиен и шакалов.
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25.03.2022 17:44 Ответить
з яких пір SEVEN переводиться як чотири? підбили СІМ танків! СІМ!!
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25.03.2022 17:44 Ответить
Several - несколько. При разговорной речи происходит выпадение гласных и слияние слов в одно. "Sevrlrushn tanks".
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25.03.2022 18:31 Ответить
perfect, guys! go on!
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25.03.2022 17:45 Ответить
хтось шось питав за іностранний Легіон?
оце вони.
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25.03.2022 17:47 Ответить
спасибо
. .. настоящие друзья
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25.03.2022 17:50 Ответить
хлопець каже за 7 руснявих танків, чому в новині 4?
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25.03.2022 17:50 Ответить
"Військовий-доброволець зі США Джеймс Васкес, який воює з російськими окупантами .."
буде,що онукам розповісти
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25.03.2022 17:52 Ответить
Вот вам москалям и солдаты НАТО. Накаркали на свою дупу...
Получите
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25.03.2022 17:52 Ответить
Уничтожено не 4, а 7 танков!
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25.03.2022 17:53 Ответить
several(несколько) 4 или больше
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25.03.2022 18:01 Ответить
Чудовий день !
Бажаю вам лише таких днів і трофеїв.
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25.03.2022 17:53 Ответить
Сезон сафарі на русню відкрито. Можна зі своєю зброєю)
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25.03.2022 17:54 Ответить
Молодці хлопці! Дякую від усього серця
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25.03.2022 17:54 Ответить
І тепер не кажіть, що ми не НАТО
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25.03.2022 17:55 Ответить
справжні американські українці)
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25.03.2022 18:02 Ответить
шойгу нарешті доповів правду https://youtu.be/23Ai3_WdO0o
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25.03.2022 18:04 Ответить
Nice
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25.03.2022 18:16 Ответить
Бог у поміч Господарю !!!
Посівна в Україні почалася із знищення московітів !!
Смерть московітам в Україні!
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25.03.2022 18:55 Ответить
Слава Героям!
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25.03.2022 19:07 Ответить
бачиш якусь кацапську тварину? - пали крупним дробом.
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25.03.2022 19:19 Ответить
YOU ARE REAL HERO! GOD BLESS YOU!
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25.03.2022 19:25 Ответить
Гарно попрацювали, плідно! Одна жура - закарпатські циганини бідкаються, що ціна на метал паде... Втішаються лиш тим, що його дохуа. А як його спздити, хоч і з далека, - то вони пропетлять своїм розумом)
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25.03.2022 19:31 Ответить
MANY, MANY THANKS !!!!
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25.03.2022 19:43 Ответить
and MANY, MANY TANKS !!!!
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25.03.2022 23:24 Ответить
JUST A PERFECT DAY
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25.03.2022 19:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=QYEC4TZsy-Y
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25.03.2022 19:45 Ответить
Good job guys.
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25.03.2022 19:53 Ответить
Good job guys !
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25.03.2022 19:55 Ответить
Nice
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25.03.2022 20:07 Ответить
Well done!
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25.03.2022 20:11 Ответить
Северал - декілька. Це точно, мій брат добре знає англійську та американську. Більш того, цей американець явно вчився вищому закладі, дуже правильно розмовляє.
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25.03.2022 20:21 Ответить
Як зазначає газета "New York Post" Відео Васкеса "Welcome to America" стало вірусним - має 2.5 млн. переглядів.
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25.03.2022 20:43 Ответить
Stay so cool, guys.
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25.03.2022 20:51 Ответить
Ща этот Васкес напилит видосов, как он без смс и регистрации валит кацапов, миллион просмотров в американском сегменте ютуба и получим реальное сафари-тур, с безлимитным отстрелом кацапни.
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25.03.2022 21:02 Ответить
Дословный перевод:
"Ок. На данный момент в течении долгого боя мы уничтожили НЕСКОЛЬКО русских танков (видно БМП в данном случае). Взяли местность под контроль и теперь мы будем зачищать зону от тех, кто ещё пытается противостоять. Уничтожим их и закончим на сегодня. Это был долгий день. О да, бэйби! Раз, два, три, четыре танка. Это был хороший день!"
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25.03.2022 23:21 Ответить
Идёт такой довольный и напевает:
"I guess I've always been soldier of fortune...."
Dave Coverdale, "Soldier of Fortune" Deep Purple/Whitesnake
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25.03.2022 23:38 Ответить
God save Vasquez and ukrainian army!
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31.03.2022 13:20 Ответить
 
 