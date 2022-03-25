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В селах Херсонской области военные РФ похищают людей, - мэр Голой Пристани Бабич. ВИДЕО
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В селах Голопристанской громады в Херсонской области оккупанты похищают людей, уже исчезло 5-6 человек.
Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Голой Пристани Александр Бабич, передает Цензор.НЕТ.
"В нашей громаде каждый день исчезают люди. По разным данным, это сегодня уже 5-6 человек. Это, в первую очередь, жители сел Новая и Старая Збурьевка. Мы делаем все для того, чтобы вывести эту информацию в публичную плоскость В реестр досудебных расследований вся эта информация внесена. И я хочу подчеркнуть, что все это, что здесь у нас происходит с похищением людей, - это преступление и за него нужно будет отвечать согласно Женевской конвенции. Все эти факты фиксируются", - отметил Бабич.
Топ комментарии
+8 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показать весь комментарий25.03.2022 18:23
+6 Пилат Понтийский 422e6733
показать весь комментарий25.03.2022 18:21
+3 Helen Batiouk
показать весь комментарий25.03.2022 18:36
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@smpryk
·
7 ч
у селах, у які увійшли рашисти, люди садять картоплю.у замерзлу ще землю.кажуть, краще хай погниє і померзне, ніж дістанеться рашистам. села в оточенні. росня забирає у людей всю їжу на свої польові кухні. всю городину з погребів. закрутки. крупи. люди продукти заривають в землю.
вони влаштовують другий голодомор в Україні. не шкодують нікого. ні старих, які війну з нацистами пройшли, ні дітей, у яких нема чого поїсти.