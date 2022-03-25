"Сахар нас не спасет. Нет будущего у страны, в которой закрытие Макдональдса - трагедия, а потеря свободы - ничего не значит", - россиянка о сахарном ажиотаже в магазинах РФ. ВИДЕО
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Достаточно неожиданный ответ получили организаторы опроса в России по теме сахарного ажиотажа во всех магазинах страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, одна из опрашиваемых женщин, переспросив тему опроса, буквально ошарашила ответом.
"Сахар нас не спасет. Впереди у нас "веселые" времена. Не буду много говорить. Скажу коротко - нет будущего у страны, в которой закрытие Макдональдса - трагедия, а потеря свободы - ничего не значит", - сказала она.
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+75 Марьяна
показать весь комментарий25.03.2022 18:18
+73 sunuyiwipmailtempinfo
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+71 Владислав Масич
показать весь комментарий25.03.2022 18:18
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Для багатьох людей це важливо.
По предварительным данным, на такой шаг Азербайджан решился, поскольку российских военных-"миротворцев" (зашедших на спорные территории в 2020 году) отправили на войну в Украину.
Сообщается, что азербайджанские войска заняли село Фарух (Парух).
не вірити нікому і нищіти....
За вбитого в Україні солдата його родичі отримають 11 000 рублів компенсації, або, за курсом - 3165 грн.
Якщо поділити цю суму на середню вагу путінського вояки у 70 кг - вийде 45 грн за кілограм.
Тобто Росія оцінює своїх воїнів утричі дешевше за курятину.
За стодолларовую банкноту «для коллекции» просят по 25 тысяч рублей
- Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» валютные операции (в том числе расчеты) между резидентами в общем случае запрещены, - рассказал «МК» юрист Алексей Голубев. - Расчеты при покупках с рук или оплате работ в иностранной валюте между резидентами не подпадают ни под одно из исключений, прописанных в этом законе.
Поэтому купля-продажа наличной валюты с рук, безусловно, является незаконной валютной операцией - за нее предусмотрено административное наказание по ст. 15.25 КоАП РФ. Это штраф в размере от 75% до полной суммы этой операции
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уйобкі блд
респект жінці, що не втратила здоровий глузд
доки ми хочь на каплю хочь на секунду будемо іх жаліти - вони будуть вбивати нас.
а раптом це заразно?
але зрештою ви праві, з респектом мабуть перебор
бо вона розуміє - і нічого не робить
від цього для нас не міняється
доречі про операцію
мені офігенно сподобався вислів "що то за операція, коли пацієнт підняася і почав п*здити хірурга?"