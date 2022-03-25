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Танк оккупантов стрелял по людям и домам в селе Шевченково Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Танки оккупантов стреляли по людям и жилым домам - очевидцы о зверствах врага на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко.

"В селе Шевченково Киевской области танки страны-агрессора специально стреляли в жилые дома и людей. В первые дни оккупанты просто убивали гражданских, в том числе расстреляли мужчину и женщину, которые были в машине".

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Топ комментарии
+25
Істоти немають права на існування
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25.03.2022 19:14
+19
А потім у полоні ця падаль буде жувати шмарклі і розповідати про те, що воно "прозріло", і взагалі "в ужасє от проісходящєго". Таких уйобків в полон не брати, зносити голови прямим пострілом з АК.
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25.03.2022 19:18
+17
На учєніях були? Тварини
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25.03.2022 19:12
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На учєніях були? Тварини
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25.03.2022 19:12 Ответить
Істоти немають права на існування
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25.03.2022 19:14 Ответить
Пол года минимум и не стоит рассчитывать на стадо в раше. Это под самым Киевом.
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25.03.2022 19:15 Ответить
MARAZMKREPCHAET


@TRAKTOR47205013

·
18 ч



9.02. 2022 Ирак завершил выплату ущерба Кувейту в размере: 50 000 000 000 $.
А теперь представьте сколько выплачивать России за восстановление Украины.
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25.03.2022 19:16 Ответить
Что то не хочется тридцать лет ждать пока мне денег на покупку разрушенной квартиры выдадут. Я к тому времени уже помру где то в землянке или приюте. Придется, пока при памяти, после войны ехать на кацапию грабить. Пока не насобираю на потерянное. А как иначе?
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25.03.2022 19:30 Ответить
А потім у полоні ця падаль буде жувати шмарклі і розповідати про те, що воно "прозріло", і взагалі "в ужасє от проісходящєго". Таких уйобків в полон не брати, зносити голови прямим пострілом з АК.
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25.03.2022 19:18 Ответить
Звірі скажені , нелюди
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25.03.2022 19:18 Ответить
А шо наши грады и арта не долетают до Донецка? Дать залп чтоб камня на камне не осталось. Кацапы начали звереть,нехер их жалеть.
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25.03.2022 19:22 Ответить
Це жах, те що вони розповідають.... Але журналістам треба бути більш акуратними. В відео ніде не згадувалось Шевченкове, і, дякуючи Богу, воно ніяк ще не ознайомилось с "рюським миром". Вони про якийсь інший населений пункт розповідали. Просто я тут досить поруч і здивувала назва посту.
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25.03.2022 21:39 Ответить
 
 