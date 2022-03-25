Танк оккупантов стрелял по людям и домам в селе Шевченково Киевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Танки оккупантов стреляли по людям и жилым домам - очевидцы о зверствах врага на Киевщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко.
"В селе Шевченково Киевской области танки страны-агрессора специально стреляли в жилые дома и людей. В первые дни оккупанты просто убивали гражданских, в том числе расстреляли мужчину и женщину, которые были в машине".
Топ комментарии
+25 bezmegh
показать весь комментарий25.03.2022 19:14
+19 Александр Карин
показать весь комментарий25.03.2022 19:18
+17 переигравший ботокс
показать весь комментарий25.03.2022 19:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@TRAKTOR47205013
·
18 ч
9.02. 2022 Ирак завершил выплату ущерба Кувейту в размере: 50 000 000 000 $.
А теперь представьте сколько выплачивать России за восстановление Украины.