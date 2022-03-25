Танк оккупантов стрелял по людям и домам в селе Шевченково Киевской области. ВИДЕО

Танки оккупантов стреляли по людям и жилым домам - очевидцы о зверствах врага на Киевщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме журналист Андрей Цаплиенко.

"В селе Шевченково Киевской области танки страны-агрессора специально стреляли в жилые дома и людей. В первые дни оккупанты просто убивали гражданских, в том числе расстреляли мужчину и женщину, которые были в машине".

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