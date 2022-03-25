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На платформе вокзала в Вильнюсе открывается выставка фотографий войны России в Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

На платформе ж/д вокзала Вильнюса, где останавливаются транзитные поезда из Москвы в Калининградскую область, открывается выставка фотографий войны России в Украине. Железнодорожные пассажиры из России получат реалистичную картину войны в Украине.

Об этом в фейсбуке сообщил Jonas Staselis, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, цель мероприятия – сосредоточить внимание граждан РФ на войне российского правительства против Украины и поощрить их не оставаться безучастными.

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Жаль, що ще є транзит кацапів через Литву.
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25.03.2022 19:19 Ответить
Надо просить литовцев закрыть нахер транзит в Калининград. Самолётом сейчас нельзя, останется только 3 дня плыть на пароме до Питера без возможности зайти в какой-нибудь латвийский порт по пути. На НАТО они не нападут, именно поэтому РФ против вступления в НАТО Украины и Финляндии. Это был бы серьезный козырь на переговорах
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25.03.2022 20:27 Ответить
Не допоможе. У кацапів на все про все три відповіді - фейк, це укри самі себе, они планировали напасть на нас.
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25.03.2022 19:23 Ответить
надо еще показать трупы "асвабадителей", у нас есть что показать...
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25.03.2022 19:29 Ответить
Спасибо, Литва. Но єто "метание бисера перел свиньями".
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25.03.2022 20:03 Ответить
Якого вони там їздять? Хай вплав йдуть морем.
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25.03.2022 22:25 Ответить
 
 