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Винницкая область (918) война (46904) обстрел (20230) Борзов (36)

Войска РФ обстреливают Винницкую область ракетами: жителей региона призывают спускаться в укрытие. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты в Винницкой области открыли ракетный огонь

Об этом в Facebook заявил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы находимся под ракетным обстрелом, поэтому сегодня призываю всех: если вы услышали сигнал воздушной тревоги - спускайтесь в укрытия и бомбоубежища", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Виннице прозвучала серия взрывов, - СМИ
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Топ комментарии
+23
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25.03.2022 19:17
+9
По Дніпру . Вбитих та поранених нема , Слава Богу
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25.03.2022 20:02
+7
А ты хто такое???
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25.03.2022 19:35
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25.03.2022 19:17 Ответить
Я надіюся не має розумних викладати фото, відео та просто коменти
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25.03.2022 19:20 Ответить
❗️рашисти випустили шість крилатих ракет у Вінниці. Частину збило ПВО

Російські окупанти завдали ракетного удару, сьогодні, 25 березня, близько 16:30, по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.

Усього випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд.

Наслідки ракетного удару уточнюються.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ https://t.me/UkraineNow/7134
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25.03.2022 19:22 Ответить
И результаты по погибшим нам не скажут, как вчера в Днепре.
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25.03.2022 19:32 Ответить
А ты хто такое???
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25.03.2022 19:35 Ответить
По Дніпру . Вбитих та поранених нема , Слава Богу
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25.03.2022 20:02 Ответить
Це Ваші висновки? Ну…. Нема, так нема, дуже хочеться на це сподіватися
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25.03.2022 20:36 Ответить
Слава Богу!
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25.03.2022 22:01 Ответить
Нам учора вночі прилітало теж, в чергове. Дві звалили, дві в приватні будинки, при чому ***** - касетні. Ордовиродки.
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25.03.2022 20:19 Ответить
За вимагання відкату з волонтерів фонду "Повернись живим" вже розібрались?!
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25.03.2022 22:18 Ответить
 
 