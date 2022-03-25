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Войска РФ обстреливают Винницкую область ракетами: жителей региона призывают спускаться в укрытие. ВИДЕО
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Российские оккупанты в Винницкой области открыли ракетный огонь
Об этом в Facebook заявил глава ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы находимся под ракетным обстрелом, поэтому сегодня призываю всех: если вы услышали сигнал воздушной тревоги - спускайтесь в укрытия и бомбоубежища", - сказал он.
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Російські окупанти завдали ракетного удару, сьогодні, 25 березня, близько 16:30, по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.
Усього випустили шість крилатих ракет. Частину із них збила протиповітряна оборона. Решта - влучили у декілька споруд.
Наслідки ракетного удару уточнюються.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ https://t.me/UkraineNow/7134