Украинские защитники ювелирно уничтожают технику оккупантов на Северщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины ювелирно уничтожили технику оккупантов на Северском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Північ".
"Москаль! Где бы ты ни прятался - мы тебя видим! Ювелирная работа сил сопротивления Северщины по врагу", - отмечают украинские воины.
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+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+11 ПравдаЛюбка
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+9 Дорогой Я
показать весь комментарий25.03.2022 19:44
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я не розумію - нащо користуватися такою сранню як facebook та т.і. гівно...
16:58
«Вооруженные силы Украины полностью ликвидировали российскую батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Из 648 военных выжили только трое». Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
Он отметил, что из выживших троих военных двое ранены.