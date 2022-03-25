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уничтожение (3854) техника (1544)

Украинские защитники ювелирно уничтожают технику оккупантов на Северщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины ювелирно уничтожили технику оккупантов на Северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Північ".

"Москаль! Где бы ты ни прятался - мы тебя видим! Ювелирная работа сил сопротивления Северщины по врагу", - отмечают украинские воины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Выше, выше! Все, теперь ему точно п#зда!", - Генштаб обнародовал видео ликвидации российских танков из украинских комплексов ПТРК. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Українським військовим ювелірам-респект...
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25.03.2022 19:38
+11
/
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25.03.2022 19:49
+9
Видео недоступно
Данного видео не существует, или у вас нет доступа к нему.
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25.03.2022 19:44
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Українським військовим ювелірам-респект...
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25.03.2022 19:38 Ответить
Видео недоступно
Данного видео не существует, или у вас нет доступа к нему.
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25.03.2022 19:44 Ответить
"Video Unavailable
This video may no longer exist, or you don't have permission to view it."

я не розумію - нащо користуватися такою сранню як facebook та т.і. гівно...
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25.03.2022 19:56 Ответить
Така якість "вебмайстра". Навіть вчорашнє відео на сайті з Бутусовим - власне відео - на весь екран відкривалось не на сайті, а тільки на ютубі.
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25.03.2022 20:05 Ответить
Авторські права, друже. Саме тому й так.
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25.03.2022 20:12 Ответить
Онови сторінку.
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25.03.2022 20:41 Ответить
Запрацювало. Коли я постив, оновлення не допомагало.
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25.03.2022 20:56 Ответить
В мене пропозиція до поляків і литовців... Двйте дозвіл на використання у війні проти росії українсько-литовсько-польської бригади... Якщо це можливо передати, передайте мою пропозицію до цих держав....
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25.03.2022 19:44 Ответить
видео недоступно. что за хрень?
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25.03.2022 19:44 Ответить
Сахарберг заблокировал или удалил видео - обижают мальчиков в трусиках
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25.03.2022 20:04 Ответить
А чем это? Байрактар или миномет?
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25.03.2022 19:49 Ответить
це Божий гнів
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25.03.2022 20:21 Ответить
/
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25.03.2022 19:49 Ответить
з чого "з цього"?
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25.03.2022 19:56 Ответить
https://fb.watch/bZJYoI1fqP/ Ржака!
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25.03.2022 19:55 Ответить
ВС Украины: из 648 российских военных выжили только трое
16:58

«Вооруженные силы Украины полностью ликвидировали российскую батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС России. Из 648 военных выжили только трое». Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что из выживших троих военных двое ранены.
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25.03.2022 19:59 Ответить
Красивое!
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25.03.2022 20:11 Ответить
Здається, для цих ювелірів такі влучання вже давно стали буденними...
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25.03.2022 20:36 Ответить
-1
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25.03.2022 20:57 Ответить
 
 