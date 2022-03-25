Украинские защитники ювелирно уничтожают технику оккупантов на Северщине. ВИДЕО

Украинские воины ювелирно уничтожили технику оккупантов на Северском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает ОК "Північ".

"Москаль! Где бы ты ни прятался - мы тебя видим! Ювелирная работа сил сопротивления Северщины по врагу", - отмечают украинские воины.

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