"Ядерное оружие поставили, лаборатории всякие - у нас из-за этого скотина болела вся, и корона оттуда", - родственница объясняет оккупанту смысл войны в Украине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинская спецслужба перехватила разговор российского оккупанта с родственницей, объяснявшей захватчику российскими пропагандистскими нарративами суть войны с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, находящийся в Украине оккупант пытается ей напрасно возражать.
"Вы настолько политически не подготовлены там, что мне очень хочется прийти и вам п#здюлей дать", - говорит женщина.
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+35 Гыг с Вами
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Пожалуйста, подождите...
Марк Твен
https://www.youtube.com/watch?v=kZf841RaodA&ab_channel=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B5%D0%B2
, а ну-мо диванне військо, пободаймось там в коментах з гебньою російською, хто пробував - знає це не так просто, як залишити висер на лояльному українському ресурсі.
а може до адміністрації youtube хай цю гидоту блокують
на слова до пісні Ю. Рибчинського "Сіла птаха білокрила",
голосом Ніни Матвієнко :
///
сіла птаха
українська жовтокрила
на паркані
москалівського кремля
новий вірус
розпиляти прилетіла
щоб не було
в світі більше москаля
тую птаху
вчені західні ростили
у таємних
голубятнях за Дніпром
електронний
чіп у голову їй вшили
щоб росію
вона мітила гімном
а ще в нас
на озброєнні є гуси
вони в небі
літаки таранять всі
мітять влучно
й голуби піхоту руцьких
потім кучно
серуть градом горобці
бійтесь суки
бо у нас «на Украине»
навіть в миші
офіцерськє є звання
в лісі в небі
під землею і на небі
НЕНАВИДЯТЬ
усім серцем москаля…
Некоторые "народы" Бог реально лепил из говна, ушной серы и сухих тараканьих лапок...