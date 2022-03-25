Жители оккупированной Чернобаевки сожгли российскую гуманитарную помощь, чтобы не брать подачки оккупантов. ВИДЕО

Жители временно оккупированной Чернобыевки (Херсонская область) сожгли гуманитарную помощь от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры происходящего опубликованы в соцсетях.

В подконтрольную российским войскам Чернобыевку привезли гуммопомощь. Часть местных жителей отказалась от продуктов и средств гигиены и подожгла их прямо на улице.

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