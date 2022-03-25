Жители оккупированной Чернобаевки сожгли российскую гуманитарную помощь, чтобы не брать подачки оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители временно оккупированной Чернобыевки (Херсонская область) сожгли гуманитарную помощь от России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры происходящего опубликованы в соцсетях.
В подконтрольную российским войскам Чернобыевку привезли гуммопомощь. Часть местных жителей отказалась от продуктов и средств гигиены и подожгла их прямо на улице.
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І ледь-ледь село!
От як є Лиса Гора в Києві, так це Місце Сили в степах України!
нафіг їм гуманітарка?
ВЕРТОЛЬОТИ ДАВАЙ!
інтерв"ю голови колгоспу
у позатому році ми посадили п"ять гектарів картоплі
іі усю з"їв каралацький жук
у тому році ми посадили вісім гектарів картоплі
іі усю з"їв каралацький жук
у цьому році ми посадили п"ятнадцять гектарів картоплі
нехай ся той жук подавить
тримайтеся людоньки
► Де?!
► В ЧОРНОБАЇВЦІ ХОЛОДНО???!!!
► Та ну на... такий пекельний "холод"!!!
Пентагон: российские войска потеряли полный контроль над Херсоном, ВСУ отвоевывают город
Высокопоставленный источник в Пентагоне сообщил New York Times, что российские войска частично потеряли контроль над Херсоном, оккупированным в самом начале войны. Город был отдан под контроль «Росгвардии».
Так що жодного Володимира. Якщо ж мають на увазі Володимира Святославовича, то в його часи на теріторії нинішньої мацькви були болота і де ні де росли йолки, по яким дикі в'ятичі з голядцями скакали.
Просто там поруч Антонівській міст через Дніпро, отже дебілоідам нема більше, де через Дніпро переїзджати. А гелікоптери сісти, звісно ж, можуть майже всюди, але ж їх треба обслуговувати, і заправляти, от і сідають там в аеропорті.
А те, що росіяни тупі, то хіба ж це феномен?
ху..."пів-Херсона" з ними - головне щоб після якогось 25-го випадку "When The Sky Rained Fire" цим подороблам не спало на їх хвору голову в помсту випалити місцеве населення - з них стане .