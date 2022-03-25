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гуманитарная помощь (1202) Чернобаевка (64)

Жители оккупированной Чернобаевки сожгли российскую гуманитарную помощь, чтобы не брать подачки оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители временно оккупированной Чернобыевки (Херсонская область) сожгли гуманитарную помощь от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры происходящего опубликованы в соцсетях.

В подконтрольную российским войскам Чернобыевку привезли гуммопомощь. Часть местных жителей отказалась от продуктов и средств гигиены и подожгла их прямо на улице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":  ВСУ в десятый раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке, - АрестовичЗ
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Топ комментарии
+43
Чорнобаївка кацапам в лютих жахах буде снитися!
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25.03.2022 20:48
+29
И из Одессы наши пошли...десант задвухсотили под Мариком . Мариуполь, держись.
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25.03.2022 20:50
+28
ясно
нафіг їм гуманітарка?
ВЕРТОЛЬОТИ ДАВАЙ!
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25.03.2022 20:49
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Чорнобаївка кацапам в лютих жахах буде снитися!
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25.03.2022 20:48 Ответить
Чорнобаївка вже город герой? ))
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25.03.2022 21:22 Ответить
Ну це точно не місто!

І ледь-ледь село!

От як є Лиса Гора в Києві, так це Місце Сили в степах України!
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25.03.2022 21:38 Ответить
Та я знаю, просто село-герой я ще не чув )) Може і з'явиться після війни ))
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25.03.2022 21:51 Ответить
Та в нас вже можуть і Ферми-герої з'явитись!
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25.03.2022 22:00 Ответить
І циганські табори - герої ))
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25.03.2022 22:30 Ответить
ясно
нафіг їм гуманітарка?
ВЕРТОЛЬОТИ ДАВАЙ!
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25.03.2022 20:49 Ответить
я згадала, що мені нагадує історія Чорнобаїіки

інтерв"ю голови колгоспу

у позатому році ми посадили п"ять гектарів картоплі
іі усю з"їв каралацький жук
у тому році ми посадили вісім гектарів картоплі
іі усю з"їв каралацький жук
у цьому році ми посадили п"ятнадцять гектарів картоплі
нехай ся той жук подавить
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25.03.2022 20:56 Ответить
зате на аєродромі Санта-Барбара ...
тримайтеся людоньки
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25.03.2022 20:49 Ответить
Пропагандони скажуть що холодно і люди гріються.
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25.03.2022 20:49 Ответить
► Холодно?
► Де?!
► В ЧОРНОБАЇВЦІ ХОЛОДНО???!!!
Та ну на... такий пекельний "холод"!!!
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25.03.2022 21:33 Ответить
20:41 25/03/2022

Пентагон: российские войска потеряли полный контроль над Херсоном, ВСУ отвоевывают город

Высокопоставленный источник в Пентагоне сообщил New York Times, что российские войска частично потеряли контроль над Херсоном, оккупированным в самом начале войны. Город был отдан под контроль «Росгвардии».
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25.03.2022 20:49 Ответить
И из Одессы наши пошли...десант задвухсотили под Мариком . Мариуполь, держись.
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25.03.2022 20:50 Ответить
Б Л Я Нічого не зрозумів, полясни, будь-ласочка на нормальній мові, а не по-фене ботаеш!?
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25.03.2022 22:34 Ответить
оффтоп. из расии бежит средний класс. 150 тыс на сегодня. им страшно, они в ужасе.
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25.03.2022 20:51 Ответить
Последние кто хоть что-то способен был создавать. Импортозамещением они собрались заниматься...
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25.03.2022 20:57 Ответить
Взагалі-то станом на три дні тому, з Наросії, в якій нема війни, звалило вже міліон людей с кінця лютого!
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25.03.2022 21:40 Ответить
Молодцы спасибо Чорнобаевцы. Пусть хоть так чувствуют , что это не ихняя земля
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25.03.2022 20:51 Ответить
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25.03.2022 20:51 Ответить
Взагалі то ні. моцкву заснував напівполовець Юрій довгорукий. Першим князем мацьковским був Данило, син Шуріка роздутого (невського). Улусним центром зробив мацькву Ванька Калита. А першим великим князем мацьковським був Васька, син Дмитра, який , згідно мацьковським сказкам , розгомив Мамая невідомо де, але коло Дону.
Так що жодного Володимира. Якщо ж мають на увазі Володимира Святославовича, то в його часи на теріторії нинішньої мацькви були болота і де ні де росли йолки, по яким дикі в'ятичі з голядцями скакали.
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25.03.2022 22:19 Ответить
Чернобаевка - День Zурка. Часть восьмая. Ждем следующих серий
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25.03.2022 20:52 Ответить
Пишаюся. На відміну від тих черг у Мілітополі.
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25.03.2022 20:52 Ответить
Феномен Чернобаивки будут долго разгадывать военные эксперты.
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25.03.2022 20:53 Ответить
Та нема там жодного феномену!

Просто там поруч Антонівській міст через Дніпро, отже дебілоідам нема більше, де через Дніпро переїзджати. А гелікоптери сісти, звісно ж, можуть майже всюди, але ж їх треба обслуговувати, і заправляти, от і сідають там в аеропорті.

А те, що росіяни тупі, то хіба ж це феномен?
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25.03.2022 21:43 Ответить
Так згоден на 100%, отак просто и незамисловато, як завжди кацапи роблять на мать його й о б !
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25.03.2022 22:37 Ответить
Всим сердцем з Вами Чорноба1вка,тримайтеся!Слава непереможному народу Укра1ни!
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25.03.2022 20:54 Ответить
Неделю назад было дело. Баян.
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25.03.2022 20:56 Ответить
Чорнобаєвка все рузьке палить.
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25.03.2022 20:58 Ответить
То тільки кацапня блини з лопати жруть
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25.03.2022 21:05 Ответить
► Возять місцевим гуманітарку - хай возять, ху... "пів-Херсона" з ними - головне щоб після якогось 25-го випадку "When The Sky Rained Fire" цим подороблам не спало на їх хвору голову в помсту випалити місцеве населення - з них стане .
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25.03.2022 21:42 Ответить
Я понимаю что эта гуманитарка "говном воняет", Но её нужно брать как можно больше. Так брать чтобы у оккупантов нечего было пожрать.
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25.03.2022 21:45 Ответить
Ну, якщо гуманітарне становище дозволяє - то можна і спалить. Хоча кацапи не відмовляються від верищуковської гуманітарки
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25.03.2022 21:48 Ответить
Продукти, на мою думку, треба брати.Нав1ть щоб не ослабнути та мати сили боротися, лишитися живими до приходу сво1х. Вважаю, що там м1сцев1 мають продукти (картопля, варення, гриби) заготовлен1 на зиму, тому можуть дозволити соб1 принизити окупант1в. Не варто вмирати в1д голоду, якщо можливо вижити, життя- найб1льша ц1нн1сть, не варто нехтувати можлив1стю спас1ння. Лише людина жива, здорова, сильна може захистити себе та сво1х товариш1в, знесилена голодом не здатна протистояти ворогам. Мене тривожить 1нше. Ц1 продукти не заражен1 чимось? Не дов1ряю я ворогам, ц1 дуже п1дступн1. Треба спочатку перев1рити на мишах та почекати пару дн1в, не здохне миша -можна 1сти. Лаборатор11 не 1снують, то перев1ряти треба доступними засобами.
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25.03.2022 23:09 Ответить
 
 