Оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей в Мариуполе. ВИДЕО

В Мариуполе российские оккупанты уничтожили Детский реабилитационный центр. Россия разрушила еще один пример сотрудничества города с международными партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что детский реабилитационный центр в Мариуполе был открыт только осенью 2021 года после реконструкции. Заведение построили вместе с Европейским инвестиционным банком.

"Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь", - говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете также отметили, что оккупантам безразлично, кого они видят в своем прицеле – людей, дома, сады, больницы или Драматический театр.

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Кроме того, отметили, что мировое сообщество должно максимально объединиться с целью остановки зла, пока Россия уничтожает этот город.

"Зло никогда не останавливается само. И если его не остановить в Украине сейчас, оно придет в каждый европейский дом", - сообщают в городском совете.