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Оккупанты уничтожили реабилитационный центр для детей в Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе российские оккупанты уничтожили Детский реабилитационный центр. Россия разрушила еще один пример сотрудничества города с международными партнерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Отмечается, что детский реабилитационный центр в Мариуполе был открыт только осенью 2021 года после реконструкции. Заведение построили вместе с Европейским инвестиционным банком.

"Место, призванное спасать детские жизни, уничтожено теми, кто решил нас насильственно "освободить". Очевидно, освободить от мира, от развития, от таких современных центров реабилитации. Освободить от самого права на жизнь", - говорится в сообщении.

В Мариупольском городском совете также отметили, что оккупантам безразлично, кого они видят в своем прицеле – людей, дома, сады, больницы или Драматический театр.

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Кроме того, отметили, что мировое сообщество должно максимально объединиться с целью остановки зла, пока Россия уничтожает этот город.

"Зло никогда не останавливается само. И если его не остановить в Украине сейчас, оно придет в каждый европейский дом", - сообщают в городском совете.
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Всі ці колони на півдні вчиняли тяжкі злочини.
В полон не брати.
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25.03.2022 20:52 Ответить
Гниды ********!!!
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25.03.2022 20:53 Ответить
що вс1 РАШИСТИ з мамами,папами,д1тьми доживали св1й в1к у центрах р1зного проф1лю прикут1 до л1жка,об1сран1,об1сцян1 1 жили довго-довго при в1дносно здоровому глузд1,що ц1 рашиськ1 ***** з в1д1рвани руками-ногами побиралися остаток життя п1д метро. Слава народу Укра1ни!Разом до Перемоги!!!
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25.03.2022 21:04 Ответить
- Мы победили больницы и роддомы. Победим и реабилитационный центр.
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25.03.2022 22:30 Ответить
Вывозите людей из тех городов где ещё можете. Бункерному люди не нужны. Вы ещё не поняли?
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25.03.2022 22:32 Ответить
 
 