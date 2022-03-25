"Ну как оно в Украине, петушня", - бойцы полка "Азов" взяли в плен группу российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы полка "Азов" захватили в плен группу русских оккупантов под Харьковом.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщил Антон Геращенко.
"В полку анонсируют интересные видео завтра!", - подчеркнул он.
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+64 Вася Шевченко f77d76ba
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Они же отвлекают от боя.
АЗОВ сьедает живьем наших голИх мальчиков в трусиках
Привет от Ирины Алегровой)))
Слава Україні!!!