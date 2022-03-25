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военнопленные (757) Харьков (6537) Азов (697)

"Ну как оно в Украине, петушня", - бойцы полка "Азов" взяли в плен группу российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы полка "Азов" захватили в плен группу русских оккупантов под Харьковом.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме сообщил Антон Геращенко.

"В полку анонсируют интересные видео завтра!", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+64
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25.03.2022 20:56
+64
Зараз курва набіжить якесь ОБСЄ чи Міжнародний Червоний Хрест і почне тявкати і воняти про негуманне поводження....
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25.03.2022 20:58
+52
Вай, я балдю от этого радушия.
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25.03.2022 20:55
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Страница 3 из 3
В одного петушка вже гребінь покраснів
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25.03.2022 22:02 Ответить
Пам'ятаєте відео, де мисливці свинособак в полон взяли? Орки кажуть, ми думали, шо ви Азов. А мисливець відповідає, якби ми були Азов то ти б зара в стоячи встявся
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25.03.2022 22:05 Ответить
А вы наивно считаете что они сдаются в плен при первом выстреле, так нет, сдаются только когда их хорошенько прижали, а это значить что больше половины из них уже ранены или убиты, хотя это еще слишком оптимистично.
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25.03.2022 22:15 Ответить
не ссы!!касапы и в чечне быстро сдулись!! когда кадырки на камеру их резали как свиней(за что теперь и кадырке ,,звезду героя"подогнали и дань исправно платят(по другому им никак не доходит)
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25.03.2022 22:16 Ответить
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25.03.2022 22:23 Ответить
Врядли их раздевали. Скорее всего за чем то интересным "приняли" голыми.
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25.03.2022 22:13 Ответить
Нужно было бортом яйца прижать .
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25.03.2022 22:22 Ответить
это те, что насиловали женщин, и расстреливали мирных по селам?
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25.03.2022 22:26 Ответить
А зачем время тратить на работу с пленными?

Они же отвлекают от боя.
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25.03.2022 22:27 Ответить
тому що у нас в полоні у орків 7000 полонених, а рускіх на обмін 500, тому і треба цю наволоч брати в полон
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11.07.2022 19:06 Ответить
Всі, кому не подобається гуманне відношення бійців полку "Азов" до російських плєнних, можуть піти на фронт і показати як треба це робити правильно
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25.03.2022 22:34 Ответить
Завтра на РОС ТВ:
АЗОВ сьедает живьем наших голИх мальчиков в трусиках
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25.03.2022 22:36 Ответить
Які ж наші Азовці культурні та толерантні , навіть кишки кацапів з машини не звісають ! Я б так не зміг...
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25.03.2022 22:57 Ответить
Мальчікі в трусіках!!!
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25.03.2022 23:10 Ответить
Ви притомний? Це не вiйськополоненi! Це терористи, гвалтiвники, та вбивцi мирного населення, на яких конвенцii не поширенi.
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26.03.2022 02:15 Ответить
зачем они берут пленных?!
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26.03.2022 01:56 Ответить
На опознание везут. Там могут быть нас льники.
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26.03.2022 02:12 Ответить
Пипец, бандермобиль с пачкой мальцов в трусиках.. скабздеева, ты хде? Сримоньян?
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26.03.2022 02:10 Ответить
👍👍👍👍👍👍. СЛАВА УКРАИНЕ! Все будет УКРАИНА! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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26.03.2022 08:27 Ответить
Весело, но не правильно. Нужно поощрять сдачу. Например - "Русский Иван, сдавайся! Тебе будет хлеб, водка, селёдка!".
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26.03.2022 09:19 Ответить
Думаю , не піднімуть.. це якщо війна оголошена, а так цю спеціальна операція. Думаю, цих уродів взяли в трусах з ліжка
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26.03.2022 10:21 Ответить
Ты не Генерал, и слава Богу...


Привет от Ирины Алегровой)))
Слава Україні!!!
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26.03.2022 12:20 Ответить
Кацапiя не оголошувала вiйну приоти Украiни,так що по закону вони не полоненi а терористи за правом на iх знищення.
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26.03.2022 14:20 Ответить
Никакой жалости! Место орков в АДУ!
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26.03.2022 15:04 Ответить
Московських взагалі не варто брати в полон...
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26.03.2022 16:24 Ответить
Навіщо у полон брати?
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31.03.2022 11:03 Ответить
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