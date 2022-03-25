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"Это военное преступление. Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?", - депутат райсовета Воронежской области РФ Беляева о войне с Украиной. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Депутат Семилукского райсовета Воронежской области РФ Нина Беляева на заседании заявила о том, что считает войну против Украины военным преступлением и не поддерживает действия российских властей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ее заявление возмутило других депутатов.

"А что и нацистов там нет?", - спросил ее кто-то из них.

"Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?" - ответила она.

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Топ комментарии
+76
Ещё есть на расии люди с ясной головой только жаль их меньшеньство.
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25.03.2022 22:03
+75
сильный поступок
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25.03.2022 22:04
+68
Вона схожа на лікарку в палаті для душевнохворих🤦
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25.03.2022 22:05
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Иванов здорового человека....Здоровья и победы.

https://twitter.com/i/status/1507444739007778838
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25.03.2022 22:02 Ответить
Ещё есть на расии люди с ясной головой только жаль их меньшеньство.
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25.03.2022 22:03 Ответить
Да ладно, спросите у нее чей Крым. Людей там на России нормальных нет. Просто до кого то стало доходить куда их втравил Путин
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26.03.2022 01:38 Ответить
сильный поступок
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25.03.2022 22:04 Ответить
Браво.
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25.03.2022 22:04 Ответить
концовка это что должно быть в голове чтобы такое утверждать ну к Путину и кооперативу Озеру и всем вы..кам Раши во власти опухоль головного мозга...
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25.03.2022 22:20 Ответить
Посадят, но не на долго😁. Через месяц выйдет и будет человек которы смело сказал что да как. Респект.
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25.03.2022 22:04 Ответить
Вибачте , але схоже це чи не єдина людина в роzzії з мізками і яйцями (якщо можна так казати про жінку ).
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25.03.2022 22:24 Ответить
Є таких там якесь число. Але це так ,як в діжці з гімном шукати декілька морквин . То Господь торгувався за Содом і Гомору (згідно Біблії) - а якщо буде 100 праведників , а якщо 10 , а якщо один ... Нам тут емпатією нема часу займатися , треба усе під ніж косити.
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25.03.2022 23:12 Ответить
Когда Зеленский хоть раз говорил, что украинцы высшая раса, а все остальные - низшие расы?

А ведь именно это нацизм.
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25.03.2022 22:05 Ответить
нацизм взагалі то відноситься виключно до німецького націонал-соціалізму з цілим комплексом виключностей і фобій. І там не було такого, що німці єдина вища раса. Наприклад англійці, норвежці і ще ряд народів, в тому числі і азійських, вважались рівними німцям.
В каців же звичайна каша зі своєю проспиртованою логікою.
Логічний ланцюжок приблизно такий:
дєди воювали - воювали з комось дуже погано-бабайним - з німцями? - ні, німці торгівельні партнери, шредер взагалі друган - отже з нацистами - нацисти є русофоби (взагалі то не зовсім так, але в кацапні це з народження вбито) - українці теж русофоби (ящиком також вбито в голови) - отже українці=нацисти.
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25.03.2022 22:53 Ответить
ні, там не так.

їх пропаганда українців називала 8 років нацистами - це було "обесчеловечивание врага".

тому що з ким воювали росіяни? з нацистами! значить українців потрібно назвати нацистами, щоб доказати народу, що це враг!

воєнна пропаганда.

вони ще як тільки почали воєнну операцію в криму, то на їх пропагандистських каналах почали виходити роліки - нарєзка, то українці йдуть на воєнному параді, то німецькі нацисти їдуть на техніці. і отак чередується, то кадри з українськими військовими, то з німцями.
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25.03.2022 23:16 Ответить
Вона схожа на лікарку в палаті для душевнохворих🤦
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25.03.2022 22:05 Ответить
Ні, лікарі ніколи не сперечаються з душевнохворими ))
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25.03.2022 22:13 Ответить
Ви в десятку попали ! Дуже точно сказано.
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25.03.2022 22:59 Ответить
кто там кого спрашивал перед вторжением-в кацапии почти что монархия,вся атрибутика фактически есть- царь сказал,бояре приговорили,а пиплы схавают любую байку
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25.03.2022 22:09 Ответить
Ти диви, і такі є там... Ого... Розумнішають)
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25.03.2022 22:06 Ответить
Все таки Воронеж напрягся конкретно
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25.03.2022 22:06 Ответить
Ну правильно, ведь Воронеж первый на очереди либо на "удар украинской Точкой-У", либо на "атаку украинским зарином".
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25.03.2022 22:24 Ответить
Поговаривают, сам гитлер был из этих ))).
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25.03.2022 22:07 Ответить
Каких? Вьі уж не юлите , пишите прямо .
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25.03.2022 22:25 Ответить
кацап, не был!
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25.03.2022 22:25 Ответить
Согласно некоторым данным таки был. Или на половину или на четверть . И именно это приносило ему непереносимые душевные травмы.
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25.03.2022 23:14 Ответить
я еврей, не надо нам приписывать всякую мразь! хватает и среди евреев гнид, но гитлер точно не из нас!
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25.03.2022 23:17 Ответить
Гнид вистачає у кожній нації . Я згоден (пишу з жінчиного акаунта). Гітлера німці не хочуть вважати своїм -кажуть , що австріяк . Австрійці теж від нього відхрещуються , кажуть , що то німець був . Я читав про переконливі свідчення того , що Гітлер частково по крові був євреєм . Так само , як Ленін на чверть був євреєм - його дідусь Бланк навіть лікував Тараса Шевченка. На початку існування СРСР більшість керівних посад в ЧК займали саме євреї . Каганович влаштовував голодомор українцям .Це історія і це факт . І що тепер ? Євреїв не можна вважати нормальною нацією ? Я категорично проти такого висновку. Повертаюся до того , з чого почав. Гнид вистачає у кожної нації.
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25.03.2022 23:30 Ответить
Чутки ваші неперевірені - Гітлер ні на яку частину не був євреєм.

"Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 р. в готелі «У померанця» в Браунау-на-Інні, маленькому австрійському містечку поблизу Лінца, на кордоні з Баварією, на території тодішньої Австро-Угорщини.


Він був четвертим із шести дітей Алоїса Гітлера (до того - Шикльґрубера)[6], дрібного службовця-митника, який 1876 року взяв прізвище свого названого батька - Гітлер, та Клари Гітлер (дівоче прізвище Пельцль (Pölzl)). Алоїс та Клара були родичами, і для їхнього шлюбу (1884 р.) довелося отримувати дозвіл Риму. Сам Адольф Гітлер ніколи не носив прізвища Шикльґрубер, як це пізніше стверджували його політичні супротивники, що також приписували йому єврейське походження. Із шести дітей Алоїса Шикльґрубера дорослого віку досягли лише Адольф та його сестра Паула".

(с) укр. Вікіпедія

Россійська Вікі докладніше (мабуть, споріднена душа):

Отец - Алоис Гитлер (1837-1903). Мать - Клара Гитлер (1860-1907), урождённая Пёльцль.

Алоис, будучи незаконнорождённым, до 1876 года носил фамилию своей матери Марии Анны Шикльгрубер (нем. Schicklgruber). Через пять лет после рождения Алоиса Мария Шикльгрубер вышла замуж за мельника Иоганна Георга Гидлера (Hiedler), проведшего всю жизнь в бедности и не имевшего собственного дома. В 1876 году три свидетеля удостоверили, что умерший в 1857 году Гидлер был отцом Алоиса, что позволило последнему сменить фамилию[5]. Изменение написания фамилии на «Гитлер» предположительно было вызвано опиской священника при записи в «Книгу регистрации рождений». Современные исследователи считают вероятным отцом Алоиса не Гидлера, а его брата Иоганна Непомука Гюттлера, который взял Алоиса к себе в дом и воспитывал его[4][5][6].

Сам Адольф Гитлер, вопреки распространённому с 1920-х годов (и попавшему с подачи кандидата исторических наук, доцента и старшего научного сотрудника Института всеобщей истории АН СССР В. Д. Кульбакина даже в 3-е издание БСЭ[7]) утверждению, никогда не носил фамилию Шикльгрубер[8][9].

7 января 1885 года Алоис женился на своей родственнице (внучке Иоганна Непомука Гюттлера) Кларе Пёльцль. Это был его третий брак. К этому времени у него были сын Алоис и дочь Ангела, впоследствии ставшая матерью Гели Раубаль, предположительной любовницы Гитлера. Из-за родственных связей Алоису пришлось получать разрешение Ватикана, чтобы жениться на Кларе[4][10].

Гитлер знал об инцухте в своей семье и поэтому всегда высказывался очень кратко и неясно о своих родителях, хотя от других требовал документального подтверждения своих предков. С конца 1921 года стал постоянно переоценивать и затемнять своё происхождение. О своём отце и деде по материнской линии он написал всего несколько строк. Свою мать он, напротив, очень часто упоминал в разговорах. Из-за этого он никому не говорил, что состоит в родстве (по прямой линии от Иоганна Непомука) с австрийским историком Рудольфом Коппенштайнером и австрийским поэтом Робертом Гамерлингом[4].

Его прямые предки, как по линии Шикльгруберов, так и по линии Гитлеров, были крестьянами. Только отец сделал карьеру и стал государственным чиновником.

Ну нема там євреїв, нема!
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26.03.2022 00:57 Ответить
Нижче написали одну із можливих відповідей. Хоча мені не важливо чи Гітлер хоч на чверть був чи не був євреєм. Він був монстром і покидьком.
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26.03.2022 01:08 Ответить
Полтораста лет спустя нельзя, конечно, доказать с полной уверенностью высокую степень вероятности того, что дедом Гитлера по отцовской линии был еврей Франкенбергер. Но абсолютно точно, что Гитлер знал, что Франкенбергер платил за его отца Алоиза, и страх того, что этот Франкенбергер действительно его дед, не покидал Гитлера никогда и определял всю его жизнь, был стимулом всех его действий.
Кардель Хеннеке. "Адольф Гитлер - основатель Израиля"
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26.03.2022 01:13 Ответить
Бабуся Гітлера (матір його батька) працювала служницею у багатій єврейській родині. Хазяйський синок зробив їй дитину (майбутнього батька фюрера). Служницю звільнили і дали певну суму, щоб вона мовчала про цей факт.
Проте у сім'ї Гітлера це не було таємницею, і коли Адольф досяг юнацького віку, він став мріяти про кар'єру художника. Але, щоб навчатися, потрібні були чималі кошти. Хлопець звернувся по фінансову допомогу до своїх багатих єврейських родичів, однак його з ганьбою виставили за двері.
Ця подія стала поворотним пунктом для ненависті Гітлера до всіх євреїв.
От, дали б молодому чоловіку певну суму для здійснення його мрій, - і світ отримав би ще одного (можливо, посереднього) художника, а не зловісного диктатора. Але вийшло, як вийшло...
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26.03.2022 01:01 Ответить
"Украина готовится напасть ..." - хворі люди ...
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25.03.2022 22:07 Ответить
Ага, готовилась напасть на рф и рб, воевала с лднр, разрабатывала ядерное оружие, биологическое и химическое. Выращивала боевых гусей, кур и лебедей с коронавирусами. А, ещё и коронавирус сама придумала! И запустила его. Потом вдруг сама на себя напала, устроив геноцид собственного народа, а северовосточные соседи петухи решили ПРЕВЕНТИВНО на один день спасти украинцев от укрофашисто-нацистов во главе с евреем.
Прям много ходов очник сидит и нервно курит в сторонке, какая же Украина многозадачная.
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26.03.2022 00:08 Ответить
Які ж вони там всі зомбовані... 1 адекватний на сотню дебілів
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25.03.2022 22:08 Ответить
думаю не на сотню, а десь на 1000 - 10 000. якби на сотню, то ми б побачили це.
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25.03.2022 22:24 Ответить
Все москали - психически больные твари.
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25.03.2022 22:09 Ответить
смелая женщина...
только ей не пробить стену брехливого помета вливаемого в головы долбо*бов годами...
ибо даже смерти своих детей в другом государстве они пытаются оправдать защитой своей родины
приятно ее было послушать...думаю на срок она себе уже наговорила...стукачи и палачи - это и есть сущность ******** рашки
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25.03.2022 22:10 Ответить
Там как бы иммунитет депутатам даже районным (так же как и у нас) от уголовного преследования. Максимум могут ее по...сосить, но так-то жизнь дальше испортят.
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26.03.2022 01:08 Ответить
- Изя, в вашей Украине есть нацисты и биндеровцы?
- Да, да, есть! Кстати, у нас вся синагога такая!
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25.03.2022 22:11 Ответить
Интересно, кто записал и выложил это видео. Есть все же здоровые, хоть они и в меньшинстве.
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25.03.2022 22:13 Ответить

респект цiй жiнцi ! одна здорова людина на цiлу палату психiчно хворих.


Смерть рассеянскому шизо-фашизму ! Смерть рашистским оккупантам!

Слава Украине !
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25.03.2022 22:13 Ответить
Ну нормальная русская. Только таких там процентов 5 к сожалению.

Ну а "нормальных русских нет" это конечно берд дебильного сумасшедшего, который от некоторых дебилов слышу, потому что по национальности не судят.

1. На россии тьма национальностей, но воюет и не понимает только быдло.
2. Вротая по численности национальность воюющая на стороне россии - украинец.
3. Ну вот чьи это фамилии - Дерусова, Черный, Лукьянович, Радионов, Красильников, Сбитов, Мостовой, Круглов.... и далее по списку. Русские окупанты?

Нет, и это не просто воины ВСУ, это воины ВСУ получившие Героя Украины, за последние несколько дней. Многие посмертно. Лучшие из лучших. Странно да?

А у москалей нету национальности, просто быдло конченое.
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25.03.2022 22:13 Ответить
Ну этой женщине сами же россиянцы сейчас быстро объяснят, что она не русская, именно потому что она нормальная. Поэтому при разговоре о "нормальных русских" речь идет не о формальной национальности, а о доминирующей системе взглядов жителей россии, которые представляют свою страну и действуют в соответствии с программой "защиты национальных интересов своего государства". Среди них нормальных нет, они все бесчеловечные зомби.
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25.03.2022 22:23 Ответить
Ой ***. Я сомневаюсь в том, что лично вас пропаганда не испохабила до уровня зверя.
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25.03.2022 22:48 Ответить
ШТО?
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25.03.2022 23:17 Ответить
Там є такі,але на жаль дуже мало,відсотків 5 максимум...
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25.03.2022 22:15 Ответить
давайте заберем її собі. Жалко, такий рідкісний екземпляр
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25.03.2022 22:16 Ответить
Все таки в раше есть ещё совестные люди ..
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25.03.2022 22:21 Ответить
посадят ее.
Пришьют измену родине и пропаганду.
15 лет
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25.03.2022 22:22 Ответить
Посидит 2 недели, ***** не жилец.
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25.03.2022 23:52 Ответить
РЕСПЕКТ!!!
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25.03.2022 22:23 Ответить
Точно пипец Воронежу
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25.03.2022 22:23 Ответить
Треба знаходити в рос соцмережах рідних загиблих і полонених рос солдат і відправляти фото/відео + в "нагрузку" фото Маріуполя і т.п. Довго акк не протримається ( але щось таки донести можливо). В кого є старі акаунти вк і ок є можливість, щоб таких людей стало більше в мордорі-орді (расєя)
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25.03.2022 22:23 Ответить
Там бестолку что-либо доказывать и показывать , они просто всё это блокируют и не хотят с тобой разговаривать …
Походу у них там массовый психоз , массовый гипноз , зомбирование, 25 кадр и кашпировский в одном флаконе !
Только и твердят о каких-то нацистах и бандеровцах , какие же они убогие !…
Сегодня с одной такой говорила , она в соплях , в слезах мне доказывала такой бред, что я чуть инфаркт не схватила !!!
Как глухому и слепому можно что-то доказать ?????
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25.03.2022 22:50 Ответить
💯 - ЗОМБИ и негодяи, доказывать испорить бесполезно !
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25.03.2022 23:22 Ответить
Російськомовний єврей нацистом бути не може...а україномовний може?
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25.03.2022 22:27 Ответить
Не верю! Никому запоребриком неверю!
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25.03.2022 22:32 Ответить
Російські друзі України говорять приблизно таке - нєту на Украінє нікакова фашизма! я вот в Кієвє бил, так там всє па русскі гаварят!
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25.03.2022 22:33 Ответить
то есть по украински говорит запрещено, ибо это по их мнению фашизм. Такое утверждение и есть как раз и есть фашизм.
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25.03.2022 22:41 Ответить
Ох щось так «*******» громадянською війною на росії, що аж мені страшн
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25.03.2022 22:33 Ответить
Це справа кількох місяців, побачите. А першою «іскрою» стане або Чечня, або Дагестан.
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25.03.2022 22:35 Ответить
Тетка конечно молодец, но каша в голове тоже дикая.

А если украиноязычный то значит нацист. А российские нацисты тоже украиноязычные? Вообще нацисты могут быть любой национальности.
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25.03.2022 22:38 Ответить
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25.03.2022 22:39 Ответить
Первая ласточка.
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25.03.2022 22:40 Ответить
Та ***** на на них...вони там всі *******... причому ВСІ!!! Навіть та, що говорить...
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25.03.2022 22:43 Ответить
Геройська жінка, як вона в депи потрапила в русскага народу х/з...
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25.03.2022 22:45 Ответить
Мужественная женщина... И с мозгами. Уважение ей!
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25.03.2022 22:50 Ответить
в нынешней рашке это героический поступок ! может у нее Украинские корни !
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25.03.2022 23:03 Ответить
Как это её в депутаты-то пустили?
Она же с мозгами!
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25.03.2022 23:09 Ответить
Россия мне сейчас больше всего напоминает религиозную секту. Логическое мышление у росиян отключено, а голове у них мысли, заложенные туда проповедниками из телевизора. И ничего другого они знать и думать не хотят. Такое впечатление, что на росии изобрели, или просто успешно применили, технологию массового зомбирования, точно как в тоталитарных сектах, только в масштабе страны. Есть люди, не подверженные этому гипнозу, но их очень мало.
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25.03.2022 23:13 Ответить
Розумна жінка з інтелектом 21 століття. Супер.
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25.03.2022 23:18 Ответить
Глас вопиющей в пустыне. Увы.
Но респект. Жаль, что десятки миллионов зомби её даже не услышат, а кто услышит - всё равно не поймёт.
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26.03.2022 00:23 Ответить
Всем доброго времени суток! Меня зовут Юрий, я с Казахстана... Сразу хочу сказать что я нейтрален, так, как не знаю точно правду...
Пишу потому как есть вопрос... Вот я смотрю все новости, Украинские СМИ говорят одно, Российские СМИ говорят другое... Возникает вопрос, вот вижу ролики в YouTube, то что Россия убивает и уничтожает украинских жителей... у меня брат родной живет в Белгороде, так почему если украинцы если так ненавидят Россию эвакуируются именно туда???
P/S/: только не подумайте о регистре букв в словах, каждую страну я уважаю, и каждую написал с большой буквы... Только пожалуйста если кто ответит соблюдайте приличия, плз!
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26.03.2022 00:47 Ответить
А хто тобі сказав що то українці?
Там є і такі що під очередю з автомата туди поїхали або їдеш або розстріл.
Якщо цікавить так ця тема, запрошуємо в Харків, Маріуполь, Чорнобаївку.
Побачіш все на власні очі нейтральний ти наш.
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26.03.2022 01:09 Ответить
Вы имеете ввиду что это не украинцы эвакуируются? если я Вас правильно понял...
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26.03.2022 01:14 Ответить
Війна зруйнувала десятки мільйонів життів українців, скільки мільйонів " евакуировались" в рабсею?
Є патологічна вата яка хоче здохнути в рабстві, у нас вільна країна, можна було виїхати за поребрик і без війни, суть твого питання незрозуміла взагалі.
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26.03.2022 01:27 Ответить
Кого насильно перевозят , кто просто выхода не видит . Ибо не дают возможности кацапы попасть на неоккупированную часть Украины. Растреливают тех , кто пытается такое сделать . У тебя допустим жена , дети малые , родители старые и ты стоишь перед выбором ? Ты бы что выбрал ?
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26.03.2022 01:38 Ответить
Вы правы! согласен с Вами! вот дальше это чисто мое мнение... я так думаю почему это всё произошло, потому, что великая Украина стала разменной монетой и может где-то полем сражения (что к великому сожалению) этих разборок между НАТО и Россией... Я сам русский, у меня жена украинка и нам больно смотреть как воюют два братских народа!
Но с другой стороны, я Россию понимаю, ведь НАТО хотели разместить ракетные базы на территории Украины... Может это всё политики заварили, а "расхлебывает" обычный народ...
Вот если бы у ваших (украинских границ) со стороны евросоюза были бы размещены орудия, вы бы ждали пока они ударят первыми? я думаю, сработали бы на опережение... Так я думаю что и Россия решила...
В любом случае, поверьте, я не говорю за всех, но в КЗ, есть люди которые поддерживают ваш народ, но не поддержива!ют ваше правительство!!
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26.03.2022 02:40 Ответить
Какие орудия ? Какие "ракетные базы"? Зачем вы смотрите СМИ агрессора ?
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26.03.2022 03:08 Ответить
Ты ***** пророссийский и жена твоя клуша, а не украинка, если не разбирается в ситуации и не смогла тебе все объяснить.
Ты смог бы все понять за доли секунды, когда русские начнут, не дай бог, конечно, стрелять в твой дом и угрожать твоей семье...
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26.03.2022 20:18 Ответить
Хоч він і не нацист, але тупорилий совковий ватник - однозначно.
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26.03.2022 09:21 Ответить
***... Оце вони кончені!!!!
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26.03.2022 09:38 Ответить
Ну це вже щось. А не той дебілізм коли ведуча з плакатом нет войне вискочила в ефірі. Тут людина "при посаді" вкраїні чітко висказала свою позицію.
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26.03.2022 13:55 Ответить
 
 