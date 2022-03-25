"Это военное преступление. Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?", - депутат райсовета Воронежской области РФ Беляева о войне с Украиной. ВИДЕО
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Депутат Семилукского райсовета Воронежской области РФ Нина Беляева на заседании заявила о том, что считает войну против Украины военным преступлением и не поддерживает действия российских властей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ее заявление возмутило других депутатов.
"А что и нацистов там нет?", - спросил ее кто-то из них.
"Русскоязычный украинец с еврейскими корнями – нацист? Что у вас в голове?" - ответила она.
Топ комментарии
+76 Саша Пончик
показать весь комментарий25.03.2022 22:03
+75 KosAn30 JT26
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+68 Анжей b106d7a9
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https://twitter.com/i/status/1507444739007778838
А ведь именно это нацизм.
В каців же звичайна каша зі своєю проспиртованою логікою.
Логічний ланцюжок приблизно такий:
дєди воювали - воювали з комось дуже погано-бабайним - з німцями? - ні, німці торгівельні партнери, шредер взагалі друган - отже з нацистами - нацисти є русофоби (взагалі то не зовсім так, але в кацапні це з народження вбито) - українці теж русофоби (ящиком також вбито в голови) - отже українці=нацисти.
їх пропаганда українців називала 8 років нацистами - це було "обесчеловечивание врага".
тому що з ким воювали росіяни? з нацистами! значить українців потрібно назвати нацистами, щоб доказати народу, що це враг!
воєнна пропаганда.
вони ще як тільки почали воєнну операцію в криму, то на їх пропагандистських каналах почали виходити роліки - нарєзка, то українці йдуть на воєнному параді, то німецькі нацисти їдуть на техніці. і отак чередується, то кадри з українськими військовими, то з німцями.
"Адольф Гітлер народився 20 квітня 1889 р. в готелі «У померанця» в Браунау-на-Інні, маленькому австрійському містечку поблизу Лінца, на кордоні з Баварією, на території тодішньої Австро-Угорщини.
Він був четвертим із шести дітей Алоїса Гітлера (до того - Шикльґрубера)[6], дрібного службовця-митника, який 1876 року взяв прізвище свого названого батька - Гітлер, та Клари Гітлер (дівоче прізвище Пельцль (Pölzl)). Алоїс та Клара були родичами, і для їхнього шлюбу (1884 р.) довелося отримувати дозвіл Риму. Сам Адольф Гітлер ніколи не носив прізвища Шикльґрубер, як це пізніше стверджували його політичні супротивники, що також приписували йому єврейське походження. Із шести дітей Алоїса Шикльґрубера дорослого віку досягли лише Адольф та його сестра Паула".
(с) укр. Вікіпедія
Россійська Вікі докладніше (мабуть, споріднена душа):
Отец - Алоис Гитлер (1837-1903). Мать - Клара Гитлер (1860-1907), урождённая Пёльцль.
Алоис, будучи незаконнорождённым, до 1876 года носил фамилию своей матери Марии Анны Шикльгрубер (нем. Schicklgruber). Через пять лет после рождения Алоиса Мария Шикльгрубер вышла замуж за мельника Иоганна Георга Гидлера (Hiedler), проведшего всю жизнь в бедности и не имевшего собственного дома. В 1876 году три свидетеля удостоверили, что умерший в 1857 году Гидлер был отцом Алоиса, что позволило последнему сменить фамилию[5]. Изменение написания фамилии на «Гитлер» предположительно было вызвано опиской священника при записи в «Книгу регистрации рождений». Современные исследователи считают вероятным отцом Алоиса не Гидлера, а его брата Иоганна Непомука Гюттлера, который взял Алоиса к себе в дом и воспитывал его[4][5][6].
Сам Адольф Гитлер, вопреки распространённому с 1920-х годов (и попавшему с подачи кандидата исторических наук, доцента и старшего научного сотрудника Института всеобщей истории АН СССР В. Д. Кульбакина даже в 3-е издание БСЭ[7]) утверждению, никогда не носил фамилию Шикльгрубер[8][9].
7 января 1885 года Алоис женился на своей родственнице (внучке Иоганна Непомука Гюттлера) Кларе Пёльцль. Это был его третий брак. К этому времени у него были сын Алоис и дочь Ангела, впоследствии ставшая матерью Гели Раубаль, предположительной любовницы Гитлера. Из-за родственных связей Алоису пришлось получать разрешение Ватикана, чтобы жениться на Кларе[4][10].
Гитлер знал об инцухте в своей семье и поэтому всегда высказывался очень кратко и неясно о своих родителях, хотя от других требовал документального подтверждения своих предков. С конца 1921 года стал постоянно переоценивать и затемнять своё происхождение. О своём отце и деде по материнской линии он написал всего несколько строк. Свою мать он, напротив, очень часто упоминал в разговорах. Из-за этого он никому не говорил, что состоит в родстве (по прямой линии от Иоганна Непомука) с австрийским историком Рудольфом Коппенштайнером и австрийским поэтом Робертом Гамерлингом[4].
Его прямые предки, как по линии Шикльгруберов, так и по линии Гитлеров, были крестьянами. Только отец сделал карьеру и стал государственным чиновником.
Ну нема там євреїв, нема!
Кардель Хеннеке. "Адольф Гитлер - основатель Израиля"
Проте у сім'ї Гітлера це не було таємницею, і коли Адольф досяг юнацького віку, він став мріяти про кар'єру художника. Але, щоб навчатися, потрібні були чималі кошти. Хлопець звернувся по фінансову допомогу до своїх багатих єврейських родичів, однак його з ганьбою виставили за двері.
Ця подія стала поворотним пунктом для ненависті Гітлера до всіх євреїв.
От, дали б молодому чоловіку певну суму для здійснення його мрій, - і світ отримав би ще одного (можливо, посереднього) художника, а не зловісного диктатора. Але вийшло, як вийшло...
Прям много ходов очник сидит и нервно курит в сторонке, какая же Украина многозадачная.
только ей не пробить стену брехливого помета вливаемого в головы долбо*бов годами...
ибо даже смерти своих детей в другом государстве они пытаются оправдать защитой своей родины
приятно ее было послушать...думаю на срок она себе уже наговорила...стукачи и палачи - это и есть сущность ******** рашки
- Да, да, есть! Кстати, у нас вся синагога такая!
респект цiй жiнцi ! одна здорова людина на цiлу палату психiчно хворих.
Смерть рассеянскому шизо-фашизму ! Смерть рашистским оккупантам!
Слава Украине !
Ну а "нормальных русских нет" это конечно берд дебильного сумасшедшего, который от некоторых дебилов слышу, потому что по национальности не судят.
1. На россии тьма национальностей, но воюет и не понимает только быдло.
2. Вротая по численности национальность воюющая на стороне россии - украинец.
3. Ну вот чьи это фамилии - Дерусова, Черный, Лукьянович, Радионов, Красильников, Сбитов, Мостовой, Круглов.... и далее по списку. Русские окупанты?
Нет, и это не просто воины ВСУ, это воины ВСУ получившие Героя Украины, за последние несколько дней. Многие посмертно. Лучшие из лучших. Странно да?
А у москалей нету национальности, просто быдло конченое.
Пришьют измену родине и пропаганду.
15 лет
Походу у них там массовый психоз , массовый гипноз , зомбирование, 25 кадр и кашпировский в одном флаконе !
Только и твердят о каких-то нацистах и бандеровцах , какие же они убогие !…
Сегодня с одной такой говорила , она в соплях , в слезах мне доказывала такой бред, что я чуть инфаркт не схватила !!!
Как глухому и слепому можно что-то доказать ?????
А если украиноязычный то значит нацист. А российские нацисты тоже украиноязычные? Вообще нацисты могут быть любой национальности.
Она же с мозгами!
Но респект. Жаль, что десятки миллионов зомби её даже не услышат, а кто услышит - всё равно не поймёт.
Пишу потому как есть вопрос... Вот я смотрю все новости, Украинские СМИ говорят одно, Российские СМИ говорят другое... Возникает вопрос, вот вижу ролики в YouTube, то что Россия убивает и уничтожает украинских жителей... у меня брат родной живет в Белгороде, так почему если украинцы если так ненавидят Россию эвакуируются именно туда???
P/S/: только не подумайте о регистре букв в словах, каждую страну я уважаю, и каждую написал с большой буквы... Только пожалуйста если кто ответит соблюдайте приличия, плз!
Там є і такі що під очередю з автомата туди поїхали або їдеш або розстріл.
Якщо цікавить так ця тема, запрошуємо в Харків, Маріуполь, Чорнобаївку.
Побачіш все на власні очі нейтральний ти наш.
Є патологічна вата яка хоче здохнути в рабстві, у нас вільна країна, можна було виїхати за поребрик і без війни, суть твого питання незрозуміла взагалі.
Но с другой стороны, я Россию понимаю, ведь НАТО хотели разместить ракетные базы на территории Украины... Может это всё политики заварили, а "расхлебывает" обычный народ...
Вот если бы у ваших (украинских границ) со стороны евросоюза были бы размещены орудия, вы бы ждали пока они ударят первыми? я думаю, сработали бы на опережение... Так я думаю что и Россия решила...
В любом случае, поверьте, я не говорю за всех, но в КЗ, есть люди которые поддерживают ваш народ, но не поддержива!ют ваше правительство!!
Ты смог бы все понять за доли секунды, когда русские начнут, не дай бог, конечно, стрелять в твой дом и угрожать твоей семье...