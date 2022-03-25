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Зеленский о переговорах с РФ: Надо говорить, содержательно, срочно и честно. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные Силы Украины за неделю нанесли врагу мощных ударов, заметных потерь.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
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+37 Serhii P.
показать весь комментарий25.03.2022 22:03
+32 Светлана Науменко
показать весь комментарий25.03.2022 22:06
+26 Юрій Петрович c92ca1ad
показать весь комментарий25.03.2022 22:07
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Там на столько всё плохо, что если в случае ядерной войны русский народ перестанет существовать ничего плохого не случится. Так что не стоит снимать санкции до окончательной выплаты всех репараций.
Якщо будеш тільки говорити, то підеш слідом за "русским кораблем".
Все ніяк не може на дивитися в очі своєму любому пуйлу.
Заморозити конфлікт і жити з орками під боком поки вони не окріпнуть і підуть далі
Бооооже, яке кончене....
В самом начале интервью, Леонид Невзлин, состояние которого оценивается почти в 5 миллиардов долларов, сразу предупредил ведущего, что он "не бизнесмен и не олигарх" и попросил классифицировать его как "филантропа, издателя, общественного деятеля и инвестора".
"Я отказался от российского гражданства только потому, что уже почти 20 лет считаю себя гражданином Израиля, кем и являюсь, - прокомментировал Невзлин свой недавний резонансный поступок. - Я не знаю, где мои российские документы, я никогда их не продлевал. Я о них забыл и не вспомнил бы, если бы не то, что случилось. Теперь мне просто стыдно быть гражданином России".
- Вы хорошо знаете Владимир Путина, встречаетесь с ним лицом к лицу, - начал интервью ведущий программы. - Как остановить его?
- Конечно, я хорошо представляю, кто такой Путин - прежде всего, на базе того опыта, что я прожил в Советском Союзе почти 44 года и видел таких "Путиных", наверное, миллион. И таких "Путиных" нужно останавливать одним путем - жесткостью. Путин - маленький хулиган среди больших взрослых дядей, которому удалось замахнуться и все разбежались. И что вы от него хотите? Он же не может теперь остановиться! Тогда его побьют. Значит, он должен замахиваться дальше, и с каждым разом замах должен быть все больше и больше. И они бегут все дальше и дальше, и боятся. Надо один раз не испугаться и сказать: "Ты сейчас получишь, парень!".
- Что заставляет человека вдруг идти войной на соседнюю страну, терять много денег и, особенно, солдат?
- Анализ его личности был сделан еще до того, как он стал президентом. Три прекрасных российских журналиста, вместе с Путиным, написали о нем книжку. И в этой книжке он сам себя оценил. Среди прочего, он сказал: Не нужно загонять крысу в угол, она в ответ может прыгнуть и укусить". И вы спросите: "Причем здесь это?". Дело в том, что он чувствовал себя крысой, загнанной в угол. Почему именно так? Потому что он психопат. Это он сам себя загнал в угол.
- Вы думаете, в характере Путина заложено базовое чувство неполноценности?
- Конечно, это очень закомплексованный человек. Никого не хочу обидеть, но я в своей жизни встречаю много таких Наполеонов-Бонапартов.
- Как вы думаете, в чем ошибка Путина, в чем он ошибся?
- Без сомнения, Путин явно допустил ошибку. Я думаю, что просто не следовал искусству войны. Если ты не знаешь армию противника и не знаешь свою армию, ты всегда проиграешь. Он проиграет эту войну рано или поздно. Не следует считать Путина отмороженным смелым парнем, которому ничего в жизни ничего не нужно и он готов умереть ради достижения своей цели. Нет, конечно! Он хочет жить, и жить красиво.
- Насколько он рационален? Он сумасшедший или военный преступник?
- Во-первых, Путин, несомненно, военный преступник, и сумасшествием от этого не спрятаться. Во-вторых, он, без сомнения, психопат, и с этим диагнозом ему придется не только жить, но и сидеть на скамье подсудимых под военным трибуналом. Психопатов, как известно, судят. Ну и, в конце концов, Путин в достаточной степени обычный и рациональный человек. Он просто не очень умный и не имеет стратегически мыслить. Скорее, он мыслит оперативными комбинациями, короткими зарисовками. А попал в длинную историю и теперь не знает, как из нее выкарабкаться.
- Может ли, по-вашему, премьер-министр Израиля стать достаточно надежным посредником в переговорах между Россией и Украиной? Между Путиным и Зеленским?
- Я считаю, что положение Израиля между Россией и Западом таково, что премьер-министр Израиля может быть достаточно универсальным посредником, оставаясь премьер-министром демократической страны. Поэтому участие Беннета в этих переговорах - большой плюс для Израиля. И, самое главное, это потенциально большой плюс для Украины, а также для всех остальных участников, заинтересованных в скорейшем окончании войны. Это может произойти быстрее, нежели если бы этих переговоров не было. Кроме того, у Беннета хорошая команда переговорщиков.
У фашистської федерації є тільки єдина мета, знищення всіх українців, до одного і заселити своїм скотом наші землі, про що можно з катами домовитись?
с убийцами, трусами, предателями и брехунами честно говорить только себе вредить...ибо твою честность воспримут как слабость и ударят в это место и словят на слове, упрекнув и унизив...
не надо строить из себя хитромудрого политика, в политике никому не нужна честность, похожая на наивность, местами на глупость...
нужна уверенность в своих словах, делах, поступках... последовательность и понимание ситуации... а не то как выглядит твое усталое достоинство с свете камер...
и вообще...меньше рассуждений и больше уверенности в ВСУ и своих партнеров (которых надо ценить, а не все время упрекать)
все буде Україна...
С рашкой можно говорить только с одной позиции - силы....