РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14307 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
8 006 48
война (46904) Зеленский (16563)

Зеленский о переговорах с РФ: Надо говорить, содержательно, срочно и честно. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вооруженные Силы Украины за неделю нанесли врагу мощных ударов, заметных потерь.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: ВСУ переходят в контрнаступление в Киевской области, - Данилов
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
З РФ можна говорити лише про суму репарацій.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:03
+32
Зеля, зрадиш за наказом твого Єрмака, - підеш, як вражий корабль - НА Х*Й!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:06
+26
оце його вклинило!Плять,дайте йому підзатильник!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З РФ можна говорити лише про суму репарацій.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:03 Ответить
И то, учитывая что скоты против репараций, забирать международному сообществу их силой и отдавать Украине
показать весь комментарий
25.03.2022 22:05 Ответить
Там вообще мрак, большинство россиян живут в выдуманном и удобном им мире. За последние 10 лет 8 из которых у нас идёт война, пропаганда так эффективно отработала, что для многих это уже не пропаганда, а оправдание их мировоззрения, которое стало для них(большинства) нормой. То-есть большинство знает и понимает что идет война и их солдаты просто убивают мирное население, но ищут и находят этому оправдание, которое их устраивает и успокаивает.

Там на столько всё плохо, что если в случае ядерной войны русский народ перестанет существовать ничего плохого не случится. Так что не стоит снимать санкции до окончательной выплаты всех репараций.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:34 Ответить
З усього видно, що "репарації" дістануть Бєня і Зєля, ну там ще Абрамович щось капне.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:53 Ответить
ничего не выйдет. только ******* орков.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:04 Ответить
В том-то и проблема, что с москалями це неможливо!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:04 Ответить
Про що казати із тим, хто хоче нас знищити на рівні 80% населення???
показать весь комментарий
25.03.2022 22:04 Ответить
Ні Володя, треба стиснути кульки в долоні і сказати - ніяких домовин з терористами
показать весь комментарий
25.03.2022 22:05 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 22:05 Ответить
Зеля, зрадиш за наказом твого Єрмака, - підеш, як вражий корабль - НА Х*Й!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:06 Ответить
Смотря что называть зрадой...
показать весь комментарий
26.03.2022 00:00 Ответить
"Треба говорити, змістовно, терміново та чесно." (с)
Якщо будеш тільки говорити, то підеш слідом за "русским кораблем".
показать весь комментарий
25.03.2022 22:06 Ответить
Він вже задолбав своїми перемовинами з окупантами.
Все ніяк не може на дивитися в очі своєму любому пуйлу.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:07 Ответить
А что ты предлагаешь делать, умник?
показать весь комментарий
26.03.2022 00:02 Ответить
Байден і Джонсон нащивають ***** злочинцем, а наш през так і прагне йому заглянути кудись.
Заморозити конфлікт і жити з орками під боком поки вони не окріпнуть і підуть далі
Бооооже, яке кончене....
показать весь комментарий
25.03.2022 22:07 Ответить
оце його вклинило!Плять,дайте йому підзатильник!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:07 Ответить
Перестаньте нівелювати воєнні досягнення наших збройних сил! Ніяких перемовин з орками! Ви знищуєте героїчні набутки народу.Ви опускаєте патріотичний дух воїнів. Не сідайте за стіл з дияволом!! Вам кричить увесь народ,який вірить вам-не сідайте і не законтачуйтесь! Чуєте? Наш Президенте!!!🇺🇦🙏
показать весь комментарий
25.03.2022 22:09 Ответить
в каком измерении он живет?
показать весь комментарий
25.03.2022 22:10 Ответить
У комплексній площині. Уявна одиниця.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:13 Ответить
Надія на військових, які усунуть цього перемовника і його сєкрєтутку від влади.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:10 Ответить
Зеля пам'ятай, Джонсон і Байден говорять що допомагають і будуть допомагати не Зеленському, а УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ, не думай обманювати народ, у нас демократія і зрадників ми не терпимо, у сусідів вожді і вони скоро закінчать дуже погано.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:12 Ответить
пуйло ж сказало, шо пока 50 килоZ не отправится к всевышнему - разговора не будет.. работаем....
показать весь комментарий
25.03.2022 22:13 Ответить
Где та пасєрєдінє
показать весь комментарий
25.03.2022 22:18 Ответить
Израильский бизнесмен Леонид Невзлин, после вторжения России на Украину отказавшийся от российского гражданства, в интервью аналитической программе "Ульпан Шиши" ("Пятничная студия") резко раскритиковал последние действия президента РФ Владимира Путина, назвав его "крысой, загнанной в угол".

В самом начале интервью, Леонид Невзлин, состояние которого оценивается почти в 5 миллиардов долларов, сразу предупредил ведущего, что он "не бизнесмен и не олигарх" и попросил классифицировать его как "филантропа, издателя, общественного деятеля и инвестора".

"Я отказался от российского гражданства только потому, что уже почти 20 лет считаю себя гражданином Израиля, кем и являюсь, - прокомментировал Невзлин свой недавний резонансный поступок. - Я не знаю, где мои российские документы, я никогда их не продлевал. Я о них забыл и не вспомнил бы, если бы не то, что случилось. Теперь мне просто стыдно быть гражданином России".

- Вы хорошо знаете Владимир Путина, встречаетесь с ним лицом к лицу, - начал интервью ведущий программы. - Как остановить его?






- Конечно, я хорошо представляю, кто такой Путин - прежде всего, на базе того опыта, что я прожил в Советском Союзе почти 44 года и видел таких "Путиных", наверное, миллион. И таких "Путиных" нужно останавливать одним путем - жесткостью. Путин - маленький хулиган среди больших взрослых дядей, которому удалось замахнуться и все разбежались. И что вы от него хотите? Он же не может теперь остановиться! Тогда его побьют. Значит, он должен замахиваться дальше, и с каждым разом замах должен быть все больше и больше. И они бегут все дальше и дальше, и боятся. Надо один раз не испугаться и сказать: "Ты сейчас получишь, парень!".

- Что заставляет человека вдруг идти войной на соседнюю страну, терять много денег и, особенно, солдат?

- Анализ его личности был сделан еще до того, как он стал президентом. Три прекрасных российских журналиста, вместе с Путиным, написали о нем книжку. И в этой книжке он сам себя оценил. Среди прочего, он сказал: Не нужно загонять крысу в угол, она в ответ может прыгнуть и укусить". И вы спросите: "Причем здесь это?". Дело в том, что он чувствовал себя крысой, загнанной в угол. Почему именно так? Потому что он психопат. Это он сам себя загнал в угол.

- Вы думаете, в характере Путина заложено базовое чувство неполноценности?

- Конечно, это очень закомплексованный человек. Никого не хочу обидеть, но я в своей жизни встречаю много таких Наполеонов-Бонапартов.

- Как вы думаете, в чем ошибка Путина, в чем он ошибся?

- Без сомнения, Путин явно допустил ошибку. Я думаю, что просто не следовал искусству войны. Если ты не знаешь армию противника и не знаешь свою армию, ты всегда проиграешь. Он проиграет эту войну рано или поздно. Не следует считать Путина отмороженным смелым парнем, которому ничего в жизни ничего не нужно и он готов умереть ради достижения своей цели. Нет, конечно! Он хочет жить, и жить красиво.

- Насколько он рационален? Он сумасшедший или военный преступник?

- Во-первых, Путин, несомненно, военный преступник, и сумасшествием от этого не спрятаться. Во-вторых, он, без сомнения, психопат, и с этим диагнозом ему придется не только жить, но и сидеть на скамье подсудимых под военным трибуналом. Психопатов, как известно, судят. Ну и, в конце концов, Путин в достаточной степени обычный и рациональный человек. Он просто не очень умный и не имеет стратегически мыслить. Скорее, он мыслит оперативными комбинациями, короткими зарисовками. А попал в длинную историю и теперь не знает, как из нее выкарабкаться.

- Может ли, по-вашему, премьер-министр Израиля стать достаточно надежным посредником в переговорах между Россией и Украиной? Между Путиным и Зеленским?

- Я считаю, что положение Израиля между Россией и Западом таково, что премьер-министр Израиля может быть достаточно универсальным посредником, оставаясь премьер-министром демократической страны. Поэтому участие Беннета в этих переговорах - большой плюс для Израиля. И, самое главное, это потенциально большой плюс для Украины, а также для всех остальных участников, заинтересованных в скорейшем окончании войны. Это может произойти быстрее, нежели если бы этих переговоров не было. Кроме того, у Беннета хорошая команда переговорщиков.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:13 Ответить
Вова: "говорити змістовно та чесно" - їй богу не про тебе.
показать весь комментарий
25.03.2022 22:14 Ответить
1941 рік, сталін виходить до народу і каже: «Перемовини з Германією: Треба говорити, змістовно, терміновно та честно» - правда ж звучить як брєд?

У фашистської федерації є тільки єдина мета, знищення всіх українців, до одного і заселити своїм скотом наші землі, про що можно з катами домовитись?
показать весь комментарий
25.03.2022 22:17 Ответить
Схоже,що це не 41 рік,а 39 Фінляндія,41 ще попереду...
показать весь комментарий
25.03.2022 22:23 Ответить
честно можно говорить только с тем, кто сам честен и услышит тебя...
с убийцами, трусами, предателями и брехунами честно говорить только себе вредить...ибо твою честность воспримут как слабость и ударят в это место и словят на слове, упрекнув и унизив...
не надо строить из себя хитромудрого политика, в политике никому не нужна честность, похожая на наивность, местами на глупость...
нужна уверенность в своих словах, делах, поступках... последовательность и понимание ситуации... а не то как выглядит твое усталое достоинство с свете камер...
и вообще...меньше рассуждений и больше уверенности в ВСУ и своих партнеров (которых надо ценить, а не все время упрекать)
все буде Україна...
показать весь комментарий
25.03.2022 22:19 Ответить
Підтримуючи,дуже все гарно сказано
показать весь комментарий
25.03.2022 23:36 Ответить
Цапи, йдіть на хрін!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:22 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 22:29 Ответить
когда в твой дом слипается убийца,ты с ним не договаривается:либо убегаешь,либо вступаешь в бой.Никаких переговоров с убийцей,пока не вернём Донецк и Луганск,чуток передохнем,вернём Крым,потом переговоры.Думаю,к тому времени куйло сдохнет от страха ,презрения и собственной никчкмности.Слава Украине!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:29 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 22:30 Ответить
Навіщо терміново, що б з раші трохи санкцій знять, поки вона ласти не склеїла, бо на 15 квітня їй дефолт пророкують. Москалі не виконують домовленності, вони абсолютно відбиті наволочі про що з ними говорить
показать весь комментарий
25.03.2022 22:32 Ответить
показать весь комментарий
25.03.2022 22:33 Ответить
Не тот человек, не в то время, не на том месте...
показать весь комментарий
25.03.2022 22:35 Ответить
Вовик, в Кремле поговоришь с ним. Или где нибудь на Поволжье. Подписывая их капитуляцию. А сейчас - пздячим!
показать весь комментарий
25.03.2022 22:45 Ответить
Россия и честно-это несовместимые вещи
показать весь комментарий
25.03.2022 22:58 Ответить
АГА - Чесно, а вони це вміють!?? На мою думку це їм не природньо, щоб ти не робив!
показать весь комментарий
25.03.2022 23:00 Ответить
Как был инфантильным лохом так и остался....
С рашкой можно говорить только с одной позиции - силы....
показать весь комментарий
26.03.2022 01:42 Ответить
всё верно заявил.
показать весь комментарий
26.03.2022 06:29 Ответить
 
 