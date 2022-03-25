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За 25 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуирован 7331 человек, - Верещук. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обнародовала результаты эвакуации украинских граждан из зоны боевых действий за 25 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила во время брифинга.

По ее словам, по двум гуманитарным коридорам был эвакуирован 7331 человек.

Наибольшее количество эвакуированных - из Мариуполя: собственным транспортом из осажденного города выехало 2800 человек

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Все понимаю...а где Каломайский? Чем помог, а я и не слышал ?
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25.03.2022 22:30 Ответить
братва. не гоните на верещук. нормально работает. есть претензии автомат вокзал фронт.
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25.03.2022 22:30 Ответить
Ну вона реально бездара
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25.03.2022 22:38 Ответить
.
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25.03.2022 22:39 Ответить
Мало того...эти питеры на собранные со всего мира деньги открывают госпиталь в Ростове. Для беженцев депортируемых в лагеря украинцев. Не жертвуйте этим питерам в принципе. И распространяйте.
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25.03.2022 22:56 Ответить
Никогда не думал, что буду благодарить Верещук... Спасибо за сестру с семьей, больше 20 дней связи не было с Мариуполем. Сегодня эвакуировались и уже в относительно безопасном месте.
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25.03.2022 23:07 Ответить
 
 