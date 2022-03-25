За 25 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуирован 7331 человек, - Верещук. ВIДЕО

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обнародовала результаты эвакуации украинских граждан из зоны боевых действий за 25 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила во время брифинга.

По ее словам, по двум гуманитарным коридорам был эвакуирован 7331 человек.

Наибольшее количество эвакуированных - из Мариуполя: собственным транспортом из осажденного города выехало 2800 человек

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