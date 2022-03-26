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"Новый танк братства": ВСУ захватили трофейную технику российских оккупантов в Киевской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники захватили танк российских оккупантов в Киевской области.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+12 Володимир Ярощук f72292f9
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https://www.bratstvo.com.ua/?fbclid=IwAR3ygFpVc3Aq3TiLgX3KkSMWPgxak2sFSVuEnUeaGiWt59y8aIkmXjDrNRM
ще відео:
https://www.facebook.com/BatalionBratstvo/videos/1062964531097067
Везіть ще.
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- Де три танкіста?
- Собака з'їв.
- А де собака?
- У Кремлі.
@ua_industrial
·
5 ч
"Поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших ***********."
І друге - все, що вилучається маж бути чітко задокументоване, з перевіркою повноважень!
а потім нівно, котре не причетне до війни, продасть той "танк" і баблішкр заробить, а оой, що в кацапа відібрав, далі залишиться бідосею!
Війна йде...
Трофеї мисливські ніхто не відміняв !
І зараз - законно - вбивство москаля - не є злочином , а благодіянням
А взагалi, якщо подумати, то танк - транспортний засiб. Тому вiн має бути зареєстрований в полiцii.