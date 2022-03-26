РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13953 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
30 349 27
война (46904) Киевская область (3539) трофеи (165)

"Новый танк братства": ВСУ захватили трофейную технику российских оккупантов в Киевской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники захватили танк российских оккупантов в Киевской области.

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Завтра эта ласточка по оркам будет #башить. П#зда им", - "тракторные войска" отобрали у захватчиков зенитную установку. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Промисловий Портал


@ua_industrial

·
5 ч



"Поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших ***********."

показать весь комментарий
25.03.2022 23:13
+14
Красавчики!
показать весь комментарий
25.03.2022 23:09
+12
"Ета проста празднік какойта " !!! Щасти вам, хлопці !!!!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 23:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красавчики!
показать весь комментарий
25.03.2022 23:09 Ответить
Добровольчий батальйон Братство створений 24 лютого 2022 року, одразу після вторгнення російських окупантів на територію України.

https://www.bratstvo.com.ua/?fbclid=IwAR3ygFpVc3Aq3TiLgX3KkSMWPgxak2sFSVuEnUeaGiWt59y8aIkmXjDrNRM

ще відео:
https://www.facebook.com/BatalionBratstvo/videos/1062964531097067
показать весь комментарий
25.03.2022 23:47 Ответить
Чекаю на "новий іскандер братства" та найшвидше його направлення і використання на маацкву!
показать весь комментарий
25.03.2022 23:11 Ответить
Лапті хизувалися що у них багато танків...
Везіть ще.
показать весь комментарий
25.03.2022 23:12 Ответить
Скоро і у нас буде багато з їхньою допомогою.
показать весь комментарий
25.03.2022 23:25 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 11:49 Ответить
А три танкіста і собака де?
показать весь комментарий
25.03.2022 23:12 Ответить
Вообще то 4. Вы бурята за танкиста не считаете?
показать весь комментарий
25.03.2022 23:14 Ответить
Усі Буряти на концерті Кобзона. Там їм раді
показать весь комментарий
25.03.2022 23:20 Ответить
А три танкіста і собака де?
**********
- Де три танкіста?
- Собака з'їв.
- А де собака?
- У Кремлі.
показать весь комментарий
26.03.2022 03:08 Ответить
"Ета проста празднік какойта " !!! Щасти вам, хлопці !!!!!!
показать весь комментарий
25.03.2022 23:13 Ответить
Промисловий Портал


@ua_industrial

·
5 ч



"Поліцейські Полтавщини вилучили з незаконного обігу 11 танків, 2 бронеавтомобіля, 8 кулеметів, 9 автоматів, 5 гвинтівок, 10 пістолетів, близько 4000 патронів різного калібру, 14 гранат та близько 200 одиниць інших ***********."

показать весь комментарий
25.03.2022 23:13 Ответить
ну от....так і менти стануть копами... )))
показать весь комментарий
25.03.2022 23:16 Ответить
ну, автоматы и короткостволы могли бы людям и оставить с обязательным условием приобретения сейфа.
показать весь комментарий
25.03.2022 23:28 Ответить
люди могли і самі залишити.. а ні .. поліцаїв в утиль, тим, що вони хотіли вилучити .. військовий стан у нас чи не військовий? попривикали люди бути послушними рабами!
І друге - все, що вилучається маж бути чітко задокументоване, з перевіркою повноважень!
а потім нівно, котре не причетне до війни, продасть той "танк" і баблішкр заробить, а оой, що в кацапа відібрав, далі залишиться бідосею!
показать весь комментарий
05.04.2022 20:47 Ответить
то.шо воно робило на полтавщині?орда просунулась аж туди
показать весь комментарий
25.03.2022 23:50 Ответить
"вилучили з незаконного обігу 11 танків"

показать весь комментарий
25.03.2022 23:59 Ответить
Єто Україна, дєтка.
показать весь комментарий
26.03.2022 08:56 Ответить
А чому він незаконний ?
Війна йде...
Трофеї мисливські ніхто не відміняв !
І зараз - законно - вбивство москаля - не є злочином , а благодіянням
показать весь комментарий
26.03.2022 11:54 Ответить
Я тiльки процитував попереднього дописувача .
А взагалi, якщо подумати, то танк - транспортний засiб. Тому вiн має бути зареєстрований в полiцii.
показать весь комментарий
26.03.2022 23:49 Ответить
з номерним знаком?
показать весь комментарий
05.04.2022 20:48 Ответить
А то.. і гармату тримати в сейфі в розрядженому вигляді
показать весь комментарий
05.04.2022 23:26 Ответить
тоді господарю терміново потрібен ліцензійний сертифікований "годинник", котрий був придуманий Вінтом Разболтайло... )))
показать весь комментарий
09.04.2022 02:32 Ответить
Трактористы на славу поработали)))
показать весь комментарий
26.03.2022 13:41 Ответить
Шото Телега вообще не бум-бум последнее время
показать весь комментарий
25.03.2022 23:17 Ответить
щось відосік не грузиться А сама новина - так, дуже гарна!
показать весь комментарий
25.03.2022 23:18 Ответить
Начебто нічого такого, але хлопці всеодно виглядають як космодесант
показать весь комментарий
25.03.2022 23:59 Ответить
 
 