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Anonymous записали обращение к Путину и выложили 28 Гб данных сломанного ими ЦБ России. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Хакерская группировка Anonymous записала видеообращение к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на твиттер группировки.

Хакерская группировка Anonymous сообщила вчера, что ими был сломан Центральный банк России.

"Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов будут изложены в течение 48 часов, включая секретные соглашения", - заявили в группировке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хакеры Anonymous взломали Центробанк РФ

Сегодня они выложили в сеть данные сломанного ими ЦБ России. Их объем – 28 Гб.

Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину.

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, что на самом деле экономика РФ.

Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь.

Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь.

НАТО, Америка и ЕС – лжецы. Все они имели сделки за закрытыми дверями.

Мы за невинных людей. Мы не допустим войны, эксплуатации и несправедливости.

Мы – Anonymous. Нас – легион".
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Топ комментарии
+61
Сейчас куча консерв по всей Европе повскрывается. Браво!
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26.03.2022 00:07
+42
Anonymous- Ви молодці і професіонали своєі справи !
Дякуємо 👍🏼💪✊
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26.03.2022 00:16
+41
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26.03.2022 00:04
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26.03.2022 00:01 Ответить
Ну, ось нахрін цей флуд тут?

Була новина, обговорювали, все зрозуміли. Зараз тема: Анонімус. Обговорюйте її.
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26.03.2022 00:09 Ответить
"И нет ничего тайного, что бы не стало явным..."
Эклисиаст
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26.03.2022 00:02 Ответить
Оооо! Але Світло сильніше від темряви, тому, що в темряві світло світить, а в світлі темряви немає(не може бути)
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26.03.2022 00:03 Ответить
і у кінці всякого тунелю обовязково є світло.
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26.03.2022 00:05 Ответить
Це слова Ісуса, записані у трьох Євангеліях
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26.03.2022 00:10 Ответить
Христос цитував Книгу Екклезіаста. Почитайте її.
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26.03.2022 00:24 Ответить
Ось так ось, любі українці!
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26.03.2022 00:02 Ответить
Пішла спека...
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26.03.2022 00:04 Ответить
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26.03.2022 00:04 Ответить
35000 файлів Це ж скільки треба часу, щоб їх проаналізувати
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26.03.2022 00:05 Ответить
Бухгалтери, яким перекуйовдили графік звітності, небезпечніші за снайперів) Розшифрують за добу.
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26.03.2022 00:11 Ответить
Згоден! От, наприклад, наша Надія Петрівна обіцяла запхати свій калькулятор путлєру в сраку.
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26.03.2022 00:36 Ответить
После уничтожения шойгу - начинается уничтожение путина.

Ему не убить миллионы хакеров по всему миру, которые взломают все его бункеры и все его окружение.
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26.03.2022 00:07 Ответить
Хакеры, а вы можете как в кино заблокировать удаленно все двери в бункере и отключить вентиояцию?
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26.03.2022 00:09 Ответить
Як орки під Києвом?
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26.03.2022 00:52 Ответить
Ніт
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26.03.2022 01:08 Ответить
Якби ще "червону кнопку"зламали....
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26.03.2022 13:27 Ответить
Сейчас куча консерв по всей Европе повскрывается. Браво!
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26.03.2022 00:07 Ответить
Сначала надо понять что в тех файлах...
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26.03.2022 00:54 Ответить
Knowlegh is power
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26.03.2022 00:09 Ответить
Knowlegh isn't power, but knowledge is real power!
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26.03.2022 00:12 Ответить
Нехай
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26.03.2022 00:17 Ответить
Підозрюю , що не просто брехуни , а частково і співучасники військових злочинів , терору і масових вбивств мирних людей у російсько-українській війні . Не напряму звичайно , але все ж .
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26.03.2022 00:10 Ответить
Обратка від хілларі прилетіла! А весь був такий засекречений, підморгував з підтекстом, ухмилявся, робив вигляд що його ботоксна морда поряд з богом,буддою,аллахом. А тут ну просто у штани залізли. негідники. Особливо цікава тема як вони підгодовували з рук корисних ідіотів на дикому Заході. О це так буде бімба, почистить шерсть стара Європа. Недарма ж упрошував Загіпзадовну лишитися.
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26.03.2022 00:11 Ответить
Це,ж треба...Стільки лайна,й Назагал
Що,коїться
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26.03.2022 00:11 Ответить
Уся,Світова школота,з обіраними штанями
Й,куди,їм тепер???
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26.03.2022 00:13 Ответить
Очень интересно было бы узнать о трансакциях с европейскими политиками, журнашлюхами и общественными деятелями.
Надеюсь, что у всяких орбановмеркельдепардье будет бессонная ночь сегодня
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26.03.2022 00:14 Ответить
Врядли это будет в документах центробанка. У ФСБ есть отдельный общак для такого рода проплат.
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26.03.2022 00:31 Ответить
Корреспондирующие счета начисления всяких плюшек и ценных бумаг без всяких оснований там думаю будут. ФСБ может прикрыть каким то образом безналичные расчеты, но отображается в документах ЦБ они должны, иначе бы к оркостану как к государству были бы явные претензии в отмывании денег, а это послание за кораблем суверенных ценных бумаг автоматом, даже если бы орки были самой миролюбивой нацией.
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26.03.2022 01:16 Ответить
Дык к рашке и есть постоянные претензии об отмывании денег. Даже в НЛ скандал пару лет назад был, т.к. топ10 местных банков участвовали в этих странных операциях.
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26.03.2022 23:51 Ответить
Anonymous- Ви молодці і професіонали своєі справи !
Дякуємо 👍🏼💪✊
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26.03.2022 00:16 Ответить
Кіберпартизанам, браво
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26.03.2022 00:16 Ответить
Молодцы !!! 😘
Только где можно полюбоваться этими документами ?
Кто знает ?
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26.03.2022 00:18 Ответить
У них в твиттере ссылки, по которым можно скачать архивы.
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26.03.2022 00:24 Ответить
ооооооооо!!!!! так тут и номера карточек ,!!!!!!!! налетай кто в теме !!!!!!
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26.03.2022 01:28 Ответить
В твиттере в комментариях ссылки
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26.03.2022 00:29 Ответить
"НАТО, Америка та ЄС - брехуни." И косоглазые с ними. Вот так поворот...
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26.03.2022 00:18 Ответить
НАТО, Америка та ЄС - брехуни. Усі вони мали угоди за зачиненими дверима. (с)

Але скільки тих, хто так щиро дякує, типу, союзничкам і партнерам.
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26.03.2022 00:19 Ответить
А, головне, вірить їм і в них.
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26.03.2022 00:20 Ответить
По-любому у этих «союзничков» рыло в пуху, НО другого варианта у Украины не было . Либо их помощь и борьба за жизнь ,либо быть рабами паРаши .
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26.03.2022 00:27 Ответить
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26.03.2022 00:39 Ответить
Багато чого ми і так знаємо... Наприклад що президенти Угорщини і Чехії на підсосі в *****...точніше лідери цих держав... І т. Д.
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26.03.2022 00:20 Ответить
Не знаю чи срач який може початися від цих файлів піде зараз на користь України. Дуже цікаво чому такі дані зберігаються в місцях де їх можна викрасти, і чи не спеціально це зроблено.
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26.03.2022 00:20 Ответить
представник країни, це ще не сам народ цієї країни, люди могли й не знати про закулісні оборутки.
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26.03.2022 13:30 Ответить
Меркелиха шукає,де повіситися...
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26.03.2022 00:21 Ответить
Микрон проиграет выборы, а как хотелось ̶в̶ ̶д̶в̶е̶ ̶д̶ы̶р̶к̶и̶ ̶̶о̶д̶н̶о̶в̶р̶е̶м̶е̶н̶н̶о̶ на двух стульях уседеть.
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26.03.2022 00:28 Ответить
Бійцям невидимого фронту - респектіще!
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26.03.2022 00:21 Ответить
Це,щось неймовірне... Дійсно революційне... Перевернути шмат світоустрою,й світосприняття
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26.03.2022 00:24 Ответить
Рада має позбути Меркель ордену.
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26.03.2022 00:25 Ответить
не підходить к ордену насер...
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26.03.2022 04:11 Ответить
Венгрия - ховайся. Диверсанты в Украине - все пропало. военнослужащие рашки - сдохли за бесплатно. пригожинские тролли - на акцию протеста, бабок вам не видать.
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26.03.2022 00:28 Ответить
Ахренеть, вот это серьезно, ждем подробностей и реакции "демократического" мира.
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26.03.2022 00:29 Ответить
******* ютубу в раші..Та інтернету..
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26.03.2022 00:29 Ответить
Божеж,мій :- полетять,лідери,партії...
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26.03.2022 00:30 Ответить
******* росії

Світоустрій повністю зміниться

Сумно визнати, що НАТО, Китай, ЕС і Європа нам брехали

Чим довели за 8 років світ до стану війни.
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26.03.2022 00:38 Ответить
Не измениться, поменяються политики ну может публичные раскаяния. А так, все будет как прежне.
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26.03.2022 08:35 Ответить
вместо НАТО заключаем союз с Anonymous )
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26.03.2022 00:53 Ответить
те, що в сша і єс були закулісні домовленості з кремлем в мене не було ніяких сумнівів ніколи і ні разу! джавелінами чи нлавами війни не виграються.
також евакуація посольства ще до початку взагалі будь-якого двіжу - це взагалі лакмусовий папір закулісних договорняків! тільки 'шотак апять пашло нє так'
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26.03.2022 00:59 Ответить
У тих файлах може бути відомості про фінансування 5 колони в Україні. Варто згадати про розкриття Панама пейперс
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26.03.2022 03:52 Ответить
кожний атакує на своєму фронті!
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26.03.2022 04:13 Ответить
...кібер фронт атакує, - це неоцінена підтримка України. Уявляю, на скільки потужним буде вибух після оприлюднення, особливо по тих європейських чиновниках, які 8 років висловлювали своє озабочєння на дії х...йла і що за це отримували. Вперед Anonymous!
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26.03.2022 04:58 Ответить
many Thanks Anonymous! Glory heroes!!!😘👏💪✌
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26.03.2022 07:33 Ответить
где можно скачать?
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26.03.2022 09:55 Ответить
Хочу что бы публично выплыли договорённости о сливе нас россии шольцами, макронами, и остальной ко, которая превентивно ничего не сделала, и первые 48часов ждали новой реальности
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26.03.2022 10:08 Ответить
Хотілось би вірити. І скоріше побачити всі ці секрети!!!
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26.03.2022 12:56 Ответить
скiльки можна писати з великоi лiтери ? пишiть нормально расея або краще кацапстан
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26.03.2022 14:47 Ответить
Anonymous, дуже сильна заява, де ці документи? яким чином я можу глянути на ці публікації з вашого боку, чи це все "красивий піздьош"?
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26.03.2022 18:11 Ответить
https://mega.nz/folder/NJoBUYSZ#uOAMx6s9m5PGNDTcMCR7NA
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27.03.2022 09:35 Ответить
 
 