Anonymous записали обращение к Путину и выложили 28 Гб данных сломанного ими ЦБ России. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Хакерская группировка Anonymous записала видеообращение к президенту страны-агрессора Владимиру Путину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на твиттер группировки.
Хакерская группировка Anonymous сообщила вчера, что ими был сломан Центральный банк России.
"Коллектив Anonymous сломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов будут изложены в течение 48 часов, включая секретные соглашения", - заявили в группировке.
Сегодня они выложили в сеть данные сломанного ими ЦБ России. Их объем – 28 Гб.
Кроме того, хакеры записали видеообращение к Путину.
🔴MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022
"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."
The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous❗️#Ukraine #OPRussia
🔻 pic.twitter.com/BJJBMpZESZ
"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, всевозможные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, что на самом деле экономика РФ.
Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь.
Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь.
НАТО, Америка и ЕС – лжецы. Все они имели сделки за закрытыми дверями.
Мы за невинных людей. Мы не допустим войны, эксплуатации и несправедливости.
Мы – Anonymous. Нас – легион".
Пожалуйста, подождите...
Була новина, обговорювали, все зрозуміли. Зараз тема: Анонімус. Обговорюйте її.
Эклисиаст
Ему не убить миллионы хакеров по всему миру, которые взломают все его бункеры и все его окружение.
Що,коїться
Й,куди,їм тепер???
Надеюсь, что у всяких орбановмеркельдепардье будет бессонная ночь сегодня
Дякуємо 👍🏼💪✊
Только где можно полюбоваться этими документами ?
Кто знает ?
https://mega.nz/folder/xgllXCDB#**********************
Але скільки тих, хто так щиро дякує, типу, союзничкам і партнерам.
Світоустрій повністю зміниться
Сумно визнати, що НАТО, Китай, ЕС і Європа нам брехали
Чим довели за 8 років світ до стану війни.
також евакуація посольства ще до початку взагалі будь-якого двіжу - це взагалі лакмусовий папір закулісних договорняків! тільки 'шотак апять пашло нє так'