Жители Славутича вышли на главную площадь с огромным украинским флагом, несмотря на российские танки в окрестностях города. ВИДЕО
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Российские войска пытаются захватить город Славутич. Между тем, жители города вышли на главную площадь с огромным украинским флагом.
Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.
"Люди в Славутиче вышли на главную площадь с огромным украинским флагом. Несмотря на вражеские танки в окрестностях города, смелые жители демонстрируют врагу чья это земля", - рассказал он.
Вместе с тем он сообщил, что по информации местных жителей российские танки пытаются войти в город.
"Оккупанты в окрестностях Славутича. "Возможно, звоню в последний раз. Выбрасываю свой телефон", - местная жительница позвонила по телефону в отчаянии коллеге. Она успела сказать, что видела танки оккупантов, а также солдат, которые ворвались в соседний дом. На танках буква О. Заходили, скорее всего с территории Беларуси (граница 12км от Славутича ). Орки пытаются прорваться в Любеч, чтобы взять в окружение Чернигов", - рассказал Цаплиенко.
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Нужно минировать дороги,вооружаться.А все это так,для себя..
По его словам, они пытаются разогнать митинг, который организовали местные жители, стреляют в воздух и бросают светошумовые гранаты.
«Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, которую захватили».
Куйня діло...