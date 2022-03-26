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Жители Славутича вышли на главную площадь с огромным украинским флагом, несмотря на российские танки в окрестностях города. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска пытаются захватить город Славутич. Между тем, жители города вышли на главную площадь с огромным украинским флагом.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Люди в Славутиче вышли на главную площадь с огромным украинским флагом. Несмотря на вражеские танки в окрестностях города, смелые жители демонстрируют врагу чья это земля", - рассказал он.

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Вместе с тем он сообщил, что по информации местных жителей российские танки пытаются войти в город.

"Оккупанты в окрестностях Славутича. "Возможно, звоню в последний раз. Выбрасываю свой телефон", - местная жительница позвонила по телефону в отчаянии коллеге. Она успела сказать, что видела танки оккупантов, а также солдат, которые ворвались в соседний дом. На танках буква О. Заходили, скорее всего с территории Беларуси (граница 12км от Славутича ). Орки пытаются прорваться в Любеч, чтобы взять в окружение Чернигов", - рассказал Цаплиенко.
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Топ комментарии
+16
Как показывает практика это не срабатывает.
Нужно минировать дороги,вооружаться.А все это так,для себя..
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26.03.2022 10:09
+6
парашиньці, а ви тварюки так можете?
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26.03.2022 10:09
+5
немає чим. і це не провина людей, вони показують свій спротив тим чим можуть.
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26.03.2022 10:35
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Как показывает практика это не срабатывает.
Нужно минировать дороги,вооружаться.А все это так,для себя..
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26.03.2022 10:09 Ответить
Це також моє питання,озброєння. Арта підтримала,але це мізер,якщо танки в місті. Ці маленькі містечка залишають один на один з ворогом
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26.03.2022 10:13 Ответить
Пишут, что оккупанты начали стрелять в воздух, чтобы разогнать митинг.
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26.03.2022 10:27 Ответить
не залишають, якщо би і правда вирішили би залишити, ми би навіть не дізналися би про це. Не залишає ніхто нікого, просто оркі не дадуть так просто міста відбити, будуть всюди гадити, з тим сраним лукашенком теж, всіма способами стримувати.
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26.03.2022 10:30 Ответить
Российские военные похитили мэра Славутича Юрия Фомичева и захватили городскую больницу. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По его словам, они пытаются разогнать митинг, который организовали местные жители, стреляют в воздух и бросают светошумовые гранаты.

«Но жители не расходятся, наоборот, их становится больше. Люди начали движение в сторону больницы, которую захватили».
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26.03.2022 10:33 Ответить
ну чому ж, оркам показують, що вони тут не дома, най навіть не сподіваються, так, їх злочинне керівництво накаже стріляти і вони будуть. Але вони самі до дому звонять і розказують, що їх тут не хочуть, що їм тут не раді, при чому це оповідають і ті, хто має хоч якесь сумління і ті, кому начхати і вони тільки пограбувати приїхали. Ця кільковікова мантра про адмн нарот" зруйнована. Це багато вартує насправді. Зброя це звісно ж треба і минувати дороги, тільки чим? Будуть мати чим, замінують.
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26.03.2022 10:33 Ответить
парашиньці, а ви тварюки так можете?
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26.03.2022 10:09 Ответить
А це вже лихо,залишити місто без армії тільки на тероборону. Якщо там є дорога на Чернігів, то не зрозуміла тактику і стратегії розвитку дій. Тероборону хоть озброїли
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26.03.2022 10:11 Ответить
Тероборона це теж армія і вона більше мотивована
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26.03.2022 10:17 Ответить
Вона озброєна,чи як Вознесенськ камні Молотов і кулаки....Мотивація перед танками такий собі аргумент. Бачила зброю одного блокпоста,рушниця 1812 року. На сьогодні тей самий блокпост уже має новітню зброю. Жалко людей, ці орки не мають нічого спільного з людьми
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26.03.2022 10:31 Ответить
як буде чим воювати, будуть воювати зброєю, зараз немають зброї, воюють духом, для цього ще більше сміливості і мотивованності треба.
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26.03.2022 10:29 Ответить
Уже зайшли в місто (
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26.03.2022 10:12 Ответить
Звідки інфа
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26.03.2022 10:27 Ответить
«Глазами Киевлянина…» телеграмм, з відео
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26.03.2022 10:31 Ответить
Вже вийшли.
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26.06.2022 23:09 Ответить
кацапи зайняли місто
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26.03.2022 10:13 Ответить
Швидше за все вони там проїздом. У них немає іншої дороги щоб вийти з котла за поребрік.
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26.03.2022 10:30 Ответить
Так вони вийшли за 12 км від бульбашів. Оці пости від усіх попало в неті роблять хаос і фейки. У людей є час писати пости,а не воювати і доводити до відома відповідні органи.
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26.03.2022 10:36 Ответить
********
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26.03.2022 10:14 Ответить
Пафосно, але не дієво...
Куйня діло...
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26.03.2022 10:19 Ответить
пафосно, не дієво! люди заявляють свою позицію як громадяни вільної країни, а що, треба як русские раби мовчати? як можуть так і чинять спротив, це геройський вчинок, відкрито в лице озброєним в...м сказати що вони тут не дома в своїх **..х, де вони всіх можуть палками мутузити, і що вони жерстко прорахувалися, якщо думали що тут їх з квітами зустрінуть, чи що тут бидло живе, якому все одно, какая разница!
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26.03.2022 10:28 Ответить
немає чим. і це не провина людей, вони показують свій спротив тим чим можуть.
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26.03.2022 10:35 Ответить
це не шароварний ура-патріотизм в такому разі наш Майдан для пана теж шароварний ура-патріотизм, а з нього почалося наше протистояння, це треба мати велику силу Духу щоб так вийти. Ці люди не мають чим стріляти до орків, але вони зруйнували кільковікову мантру про "адин нарот", це багато вартує, цього жодні санкції не зробили би, а навіть зброя, тепер, які б проплачені мітінгі з завезених артистів як в Донецьку і Луганську оркі не зробили би, ніхто в це не повірить. І дуже сподіваюся що не будуть вони там довго. і з Донецька їх теж викинуть і з Криму.
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26.03.2022 10:40 Ответить
Перемога за 🇺🇦 !
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26.03.2022 10:55 Ответить
терористи і дегенерати, але їх до чорта ще багато, треба діяти так, щоб свою армію не знищити.
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26.03.2022 10:42 Ответить
Нда и это всё сопротивление выйти на площадь и флагом помахать .Плохи дела тогда в Украине
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26.03.2022 10:43 Ответить
Напараше и махать нечем и некому. Их, рабов, ***** ваше машет.
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26.06.2022 23:00 Ответить
Мне кажется что все эти митинги с флагами Украины срежиссированные самими оккупантами. Они всему миру показывают что воюют не государством Украина, а с незаконной властью, которая захватила Украину в результате переворота в 2014 году.
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26.03.2022 11:10 Ответить
Та ты, цапа, фсё перевернул по-ордынски. Майдан - это Украинский Народ. В мире нет Ему аналогов.
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26.06.2022 23:03 Ответить
Вийшла твоя ордаматiр звiдти. Пiди пiдотрись!
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26.06.2022 23:10 Ответить
 
 