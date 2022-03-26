Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ. ВИДЕО
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Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных Сил, а бойцы приняли присягу.
Об этом сообщается в телеграм-канале батальона Кастуся Калиновского, передаёт Цензор.НЕТ.
"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Присягу на белорусском языке написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии", - говорится в сообщении.
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Батальон был создан после нападения России на Украину. 25 марта белорусы празднуют День Воли - неофициальный национальный праздник, отмечают годовщину возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918). Винцент Константин Калиновский – один из лидеров польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.
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Украина - это единственная страна мира, которая предоставляет сегодня беларусам площадку для формирования в будущем беларуской освободительной армии.
Беларусы создают собственные вооруженные формирования в Украине, не скрывая своей конечной цели - «освободить Беларусь от промосковской диктатуры и вернуть в родную страну законность».
На сегодня уже существуют как минимум четыре боевые группы беларусов, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
Самое распиаренное подразделение - это, конечно, батальон имени Кастуся Калиновского. Руководство батальона - это беларусы, прошедшие школу украинского полка «Азов».
Чуть меньшее пока по численности формирование беларусов собрано «азовцем» Сергеем «Малютой» Коротких. В его составе есть беларуские футбольные фанаты. Они базируются в Киеве и участвуют в боевых действиях.
Еще одна группа беларусов служит в территориальной обороне Одессы - несколько десятков.
Самая же значительная группировка беларусов -- батальон, который сейчас формируется, и костяк которого составляют бывшие бойцы сил специальных операций Беларуси. Подчиняется он интернациональному Легиону в составе Вооруженных сил Украины.
Эти люди проходят специальную подготовку и имеют хорошее вооружение - даже стрелковое оружие у них 5,56 мм, а не 5,45 мм.
Есть основания полагать, что это подразделение получит современное оружие, которое есть у украинской армии и которое недоступно лукашенковской армии.
Все они защищают сегодня Украину, чтобы завтра освободить родную Беларусь.
Не ложить, а класть.
А в остальном верно.
Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.
"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
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Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
То є добре що він тепер в ЗСУ..
Беларусь в Европу - ********* в жопу!
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️
Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.
Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.
Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.
У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.
Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.
Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.
В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.
Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.
Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.
У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.
Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.
Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.
Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.
А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.
Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.
Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.
С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.
И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?
За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.
Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО
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22.03.2022 22:01