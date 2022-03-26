Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ. ВИДЕО

Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных Сил, а бойцы приняли присягу.

Об этом сообщается в телеграм-канале батальона Кастуся Калиновского, передаёт Цензор.НЕТ.

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"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Присягу на белорусском языке написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии", - говорится в сообщении.

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Батальон был создан после нападения России на Украину. 25 марта белорусы празднуют День Воли - неофициальный национальный праздник, отмечают годовщину возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918). Винцент Константин Калиновский – один из лидеров польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.