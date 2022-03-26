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Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Белорусский батальон имени Кастуся Калиновского вошел в состав Вооруженных Сил, а бойцы приняли присягу.

Об этом сообщается в телеграм-канале батальона Кастуся Калиновского, передаёт Цензор.НЕТ.

"В этот важный для белорусской истории день присягу приняли добровольцы батальона Кастуся Калиновского. Наш батальон входит в состав Вооруженных сил Украины. Присягу на белорусском языке написали наши волонтеры. Мы уверены, что в будущем этот текст станет основой присяги для настоящей белорусской армии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь и Россия начали единую кампанию дезинформации о войне в Украине: повторяют тезисы Гитлера, - медиаэксперты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Батальон был создан после нападения России на Украину. 25 марта белорусы празднуют День Воли - неофициальный национальный праздник, отмечают годовщину возникновения первого национального белорусского государства, Белорусской Народной Республики (25 марта 1918). Винцент Константин Калиновский – один из лидеров польского Январского восстания на землях современных Литвы и Беларуси, направленного против Российской империи.
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Топ комментарии
+99
Жыве Беларусь! Луку на муку...
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26.03.2022 10:34
+84
Це КІСТЯК для збройних сил вільної Білорусії, яка боротиметься з режимом Луки!
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26.03.2022 10:36
+41
Вот это настоящие сыны своего народа! Честь.
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26.03.2022 10:40
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Жыве Беларусь! Луку на муку...
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26.03.2022 10:34 Ответить
На крохмаль
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26.03.2022 12:19 Ответить
Це КІСТЯК для збройних сил вільної Білорусії, яка боротиметься з режимом Луки!
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26.03.2022 10:36 Ответить
серйозно? і це після наших двох революцій і війни?
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26.03.2022 11:06 Ответить
там еще казахи и айзеры шото мутят. походу раша всьо.
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26.03.2022 10:37 Ответить
ну, Азербайджан понятно - ща Нагорный Карабах отожмут назад. А казахи что? шото я пропустил.
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26.03.2022 10:45 Ответить
а як вони казахів пресували зовсім нещодавно, там же теж загиблі є, таке нікому не сподобається. Армян вони теж кинули, як тільки їм стало вигідно це зробити, а тепер хочуть від них людей на м"ясо щоб дали. А армянє так для них старалися і що? то ж мабуть пошлют русских туда ж де й русский корабль, най навіть і з втратами для себе.
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26.03.2022 10:53 Ответить
а, я думал, у казахов что-то началось. Но похоже - не скоро (
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26.03.2022 10:56 Ответить
вони не мають мотивації...а військо без мотивації вперед не піде..хіба що захищати свої дупи.після удару і втрат великих
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26.03.2022 10:57 Ответить
Каци більше не позаряться на Казахстан. Там Китай має великий вплив в Казахстані і Сі куйлу яйця відкрутить, якщо той шось знову почне мутити проти казахів. Тоді дозволив путєну забезпечити порядок силами одкб. путєн вже потриав руки, шо там його війська залишаться. але подзвонив Сі і вставив путену пістон. і через кілька днів орки зникли з Казахстану.
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26.03.2022 16:15 Ответить
у казахов зреет бунт. после известных событий. военные послали рашу по известному курсу. остаются армяне. чечены *******. дагестан не хочет воевать.
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26.03.2022 11:11 Ответить
Виженемо російських окупантів з України, а потім вижинемо їх і з Білорусі.
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26.03.2022 10:38 Ответить
знаєте, вмішуватися у внутрішні справи інної держави - не наш стиль. Хоча, якщо з території тієї держави летять на нас бомби і ракети, то прийдеться зробити виключення з правила.
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26.03.2022 10:55 Ответить
Нащо нам це? Теж підемо "асвабаждать"? Нехай роблять свою державу самі. Як хочуть і коли хочуть.
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26.03.2022 11:01 Ответить
Всё верно.
Украина - это единственная страна мира, которая предоставляет сегодня беларусам площадку для формирования в будущем беларуской освободительной армии.
Беларусы создают собственные вооруженные формирования в Украине, не скрывая своей конечной цели - «освободить Беларусь от промосковской диктатуры и вернуть в родную страну законность».

На сегодня уже существуют как минимум четыре боевые группы беларусов, которые уже участвуют в боевых действиях на стороне Украины.
Самое распиаренное подразделение - это, конечно, батальон имени Кастуся Калиновского. Руководство батальона - это беларусы, прошедшие школу украинского полка «Азов».
Чуть меньшее пока по численности формирование беларусов собрано «азовцем» Сергеем «Малютой» Коротких. В его составе есть беларуские футбольные фанаты. Они базируются в Киеве и участвуют в боевых действиях.
Еще одна группа беларусов служит в территориальной обороне Одессы - несколько десятков.
Самая же значительная группировка беларусов -- батальон, который сейчас формируется, и костяк которого составляют бывшие бойцы сил специальных операций Беларуси. Подчиняется он интернациональному Легиону в составе Вооруженных сил Украины.
Эти люди проходят специальную подготовку и имеют хорошее вооружение - даже стрелковое оружие у них 5,56 мм, а не 5,45 мм.
Есть основания полагать, что это подразделение получит современное оружие, которое есть у украинской армии и которое недоступно лукашенковской армии.
Все они защищают сегодня Украину, чтобы завтра освободить родную Беларусь.
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26.03.2022 11:26 Ответить
Білоруси -- добрий та шанований українцями народ. Поки що перемагали Бульбофюрер з ******, але все буде добре, Марисе, й білоруси здобудуть свою свободу теж. Переможемо. Слава Україні! Жыве Беларусь!
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26.03.2022 12:28 Ответить
про сірожу "малюту" короткіх ми ще почуємо багааааааато цікавого... мені шкода тих вояків, котрі будуть воювати під його керівництвом.
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26.03.2022 13:18 Ответить
Прекрасна новина
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26.03.2022 10:39 Ответить
Вот это настоящие сыны своего народа! Честь.
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26.03.2022 10:40 Ответить
З твого дивана далеко не побачиш.
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26.03.2022 10:42 Ответить
Справжні люди.
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26.03.2022 10:42 Ответить
Молдованы, а вам приднестровье не нужно освобождать? Или вы все боитесь что вас не пустят на Мацкву штукатурку ложить?
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26.03.2022 10:42 Ответить
Aminteste terog mie de unde o aparut armata 14 a ruZZiei.
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26.03.2022 10:47 Ответить
Нічого не зрозумів.
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26.03.2022 10:57 Ответить
Он спрашивает, откуда взялась 14я армия в "ПМР".
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26.03.2022 12:27 Ответить
було б добре...як у нашому прислів'ї---разом і батька легче бити...але...але ..ждуни...ждуни..
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26.03.2022 10:54 Ответить
Ошибаетесь, батенька!
Не ложить, а класть.
А в остальном верно.
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26.03.2022 11:21 Ответить
Ну, может, имелось в виду, что они её там так кладут, что буквально ложат?
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26.03.2022 11:32 Ответить
вони (молдовани) глибоко, дуже глибоко стурбовані...
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26.03.2022 13:21 Ответить
Начало конца...

Борис Джонсон заявил о результатах переговоров с президентом Турции.

"Мы договорились с Эрдоганом так: Британия предоставляет Украине антибатарейные комплексы для уничтожения дальнобойной артиллерии россиян, из которой они расстреливают Мариуполь. Эта британская артиллерия сможет также уничтожать российские корабли на далеком расстоянии. А Турция доставит еще партию "Байрактаров" и колесные тягачи с платформами, на которые будет грузиться британская тяжелая дальнобойная артиллерия и будет развозиться на нужные места дислокации", - говорится в сообщении.
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26.03.2022 10:51 Ответить
то ше вчора та новина була
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26.03.2022 10:55 Ответить
Оце кооперація!
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26.03.2022 11:22 Ответить
Выходит, это пока единственный национальный батальон, который официально вошёл в структуру ВСУ?
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26.03.2022 10:54 Ответить
https://nashaniva.com/?c=ar&i=286948&lang=ru
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26.03.2022 11:37 Ответить
сенкс
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26.03.2022 13:02 Ответить
Беларусы оказывается не первые - в 16-ом году Грузинский легион вошел в состав ВСУ. А два чеченских бата и крымско-татарский - добровольческие.
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26.03.2022 13:26 Ответить
Ещё в 14-ом был сформирован беларуский отряд "Погоня". Беларусы-Киборги плечом к плечу с украинцами защищали ДАП.
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26.03.2022 13:37 Ответить
А на яух тебе это знать? Может быть ты опарыш из путино -гундяевской выгребной клоаки???
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26.03.2022 11:48 Ответить
пока тебя не посылаю по курсу росийского военного корабля.
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26.03.2022 13:05 Ответить
Я карту принёс, щас покажу..
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26.03.2022 10:59 Ответить
а российского батальёна нормальных людей нет и не будет.
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26.03.2022 11:03 Ответить
Точно подмечено…
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26.03.2022 11:23 Ответить
нет страньі, нет народа, нет ничего, пародия на империю, которой по существу и небьіло, так, фикция, богачи и рабьі!!!
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26.03.2022 19:26 Ответить
Дуже Добре !!!
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26.03.2022 11:04 Ответить
Молодці, це майбутні висопосадовці збройних сил незалежної Білорусі!
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26.03.2022 11:05 Ответить
неа...там є кому високопосадовцювати..ті шо зараз повтікали за кордон..прийдуть і будуть владою..
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26.03.2022 11:09 Ответить
Ну по ходу,Україна може з повною впевністтю заявляти,що Білорусь---це слов*яни і наші Брати,що не можуть говорити це рашинці-які є угрофінотюрками. Це буде велика допомога,а якщо до них почнуть приєднуватись вояки білоруські,це вже буде не велика,а ВЕЛИЧЕЗНА допомога,ми зможемо велику кількість військових зняти з біл.кордону і перемістити на Схід.
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26.03.2022 11:10 Ответить
Бережи вас Господь та Матінка Божа, соколики.
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26.03.2022 11:12 Ответить
Настоящих белорусов поздравляю. Я вообще считаю, что белорусы максимально похожи на образ славян (никаких расовых теорий, просто наблюдение). Ну, а лукашистам советую прийти в себя.
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26.03.2022 11:18 Ответить

_____________VAJACKI MARS - ВАЯЦКІ МАРШ!_______________
-
Мы выйдзем шчыльнымі радамі на вольны родны наш прастор.
Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы дамы адпоры!
Хай аджыв закамянела наш беларускі вольны дух;
Штандар наш бел-чырвона-белы, пакрыў саба народна рух!
На бое! За шчасьце і за волю народ слаўнаг сваий!
Брат,цярпелі мы даволі.На бое!-уса да адняя!Імя і сіл беларус
Няхайте пачуй й бачыць тот, хто сьмее нам нясьці прымусы
Я першы выкліча на бой. Брат, да шчасьий мы падходзій:
Хай гром грыміць яшчэ мацней! У крывавых муки мы народзая!

Жыцьцё Рэспублікі свая!
Жыцьцё Рэспублікі свая!
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26.03.2022 11:23 Ответить
Наразі саме актуальне питання - вбити всіх рашо-окупантів на нашій землі, окрім тих Хто здався в полон!
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26.03.2022 11:24 Ответить
тех,кто здался тоже надо убить
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26.03.2022 11:58 Ответить
Ванюшка має досвід Французького Легіону..
То є добре що він тепер в ЗСУ..
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26.03.2022 11:45 Ответить
Оце справжні браття білоруси! Жыве Беларусь!
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26.03.2022 12:04 Ответить
Жыве Беларусь! За нашу и вашу свободу!
Беларусь в Европу - ********* в жопу!
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26.03.2022 12:52 Ответить
Достаточно интресный материал - предупреждение белорусам от участвия в войне с Украиной

БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️
Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

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22.03.2022 22:01
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26.03.2022 12:55 Ответить
Це перша іскорка!,слава Україні,живе Беларус!
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26.03.2022 13:03 Ответить
Вот етот батальйон и похоронит лукшенка с его кгб.
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26.03.2022 13:13 Ответить
берегите себя. Вам еще Белорусь вызволять.
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26.03.2022 14:09 Ответить
Честь братам-білорусам!
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26.03.2022 15:25 Ответить
Жыве Беларусь!
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02.04.2022 13:27 Ответить
 
 