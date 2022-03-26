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Техника оккупантов на улицах Славутича. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты зашли в город Славутич.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, подтверждающие эти данные.

Смотрите также: Жители Славутича вышли на главную площадь с огромным украинским флагом, несмотря на российские танки в окрестностях города. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+32
Очень большая ошибка так просто без сопротивления давать окупантам захватывать города. У них создается впечатления что они могут захватить всю Украину так и ето сподвигает их на новые *подвиги*. А жителям Славутича можно только посочуствовать. Через пару дней начнутся террор, репрессии, изнасилования и вывоз жителей на Пидоросию осваивать целину где то в Магадане
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26.03.2022 10:36
+30
Біда накрила Україну ще тридцять років тому, коли еліта почала ради свого збагачення зупинила розробку і постачання армії ********* озброєння і стала на шлях зменшення чисельності армії і розпродаж так званого надлишкового майна. Вкупі з арсеналами, які здетонували це призвело до того, що нам без західної допомоги неможливо протистояти агресору
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26.03.2022 10:43
+16
Славутич повністю лісне місто, всі дороги ведуть через ліса, можна було знищувати колони ворога легко. Но видно, організації там немає
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26.03.2022 10:49
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Біда накрила Україну.
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26.03.2022 10:30 Ответить
Біда накрила Україну ще тридцять років тому, коли еліта почала ради свого збагачення зупинила розробку і постачання армії ********* озброєння і стала на шлях зменшення чисельності армії і розпродаж так званого надлишкового майна. Вкупі з арсеналами, які здетонували це призвело до того, що нам без західної допомоги неможливо протистояти агресору
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26.03.2022 10:43 Ответить
блин, смузи с балкона слабо?
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26.03.2022 10:31 Ответить
есть факты что просто драпают.
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26.03.2022 10:51 Ответить
их ****** уже спалили не одну сотню.
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26.03.2022 10:52 Ответить
От скажи - ти б зі свого балкону запальну суміш скинув на кацапську техніку,
ризикуючи що через 3 хвинини військові кацапи були б вже на твому порозі ?
Чому цього чекаєш від 12 річної дівчинки.
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26.03.2022 18:06 Ответить
так. и не одну бутылку.москальня трусы. воюют с тем кто не сопротивляется.
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26.03.2022 18:16 Ответить
Вже кидав пляшки з запальною рідиною на кацапські танки ?
Скільки вже спалив.
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26.03.2022 18:53 Ответить
нет. просто их здесь нет. но запас есть.
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26.03.2022 18:55 Ответить
З цього і починай - кращий приклад це свій приклад.
Щоб кидати запали на кацапські танки спочатку треба мати маршрут відступу,
з балкону квартири буде кидати тільки ідіот, дах будівлі краще.
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26.03.2022 18:58 Ответить
Удивительно, что тодлько сейчас его захватили.
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26.03.2022 10:32 Ответить
Без стрельбы захватили. Вот это всего удивительней.
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26.03.2022 10:54 Ответить
Славутич для обороны подходит не очень , сдали без боя чеб силы не распылять , командирам видней
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26.03.2022 11:11 Ответить
Так и Киев для обороны не очень подходит. Не даром Зеленский уже издал указ всему правительству покинуть Киев.
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26.03.2022 11:17 Ответить
****** путинососная, разве что в твоём ущербном воспалённом лишнехромосомном воображении, издливая свинья
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26.03.2022 11:19 Ответить
Как Херсон
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26.03.2022 11:12 Ответить
Та пі**ець.
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26.03.2022 18:10 Ответить
У Херсоні 24 лютого місто було пустим - з**алися всі і СБУ і УВД і судді і вся
брава поліція. Дяка Зе владі що запорола програму Тероборони відразу після
2019 року.
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26.03.2022 18:12 Ответить
Город стоит обособленно и был отрезан практически на 2-й день после начала войны. Там даже воевать особо нечем было, не успели организоваться.
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26.03.2022 11:25 Ответить
Та голова міста зрадник.
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26.03.2022 15:22 Ответить
Для піару голови міста зараз розпочнуться протестні демонстрації. Зеля це оцінить.
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26.03.2022 15:25 Ответить
Жаль конечно. Орки разтрощат этот мирный городок.
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26.03.2022 10:34 Ответить
Очень большая ошибка так просто без сопротивления давать окупантам захватывать города. У них создается впечатления что они могут захватить всю Украину так и ето сподвигает их на новые *подвиги*. А жителям Славутича можно только посочуствовать. Через пару дней начнутся террор, репрессии, изнасилования и вывоз жителей на Пидоросию осваивать целину где то в Магадане
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26.03.2022 10:36 Ответить
На Черниговщине уже пару лет отключены большинство украинских каналов, а родичи из Беларуси годами промывали мозги любителям Лукашенко
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26.03.2022 11:03 Ответить
Вже викрали мера Фомічева та захопили лікарню.
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26.03.2022 10:38 Ответить
Как это возможно , почему допустили это?
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26.03.2022 10:38 Ответить
Как твой вопрос приблизит нашу победу?
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26.03.2022 11:24 Ответить
Давай я отвечу. Это называется работа над ошибками, и устранение причин приведших к этому. Например, было ли выдано оружие, кто организовывал оборону и как?
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26.03.2022 14:20 Ответить
Сказал правильно, но контрольно слово "сказал". Сделать это ...
Ну это, как сейчас на заводе ЗАЗ (в Запорожье) сказать: Давайте поработаем над ошибками, устраним причины этих ошибок и начнём делать автомобили уровня Мерседес или БМВ.
Создавать ВПК и ВСУ соответствующий вызовам (вероятное нападение *********) надо было все 8 лет. А сейчас уже рациональнее другой принцип: "Коней на переправе не меняют". А вот после переправы ...
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26.03.2022 16:41 Ответить
О как? С ЗАЗом это мне близко, это мы сейчас, это мы как с образованием техническим быстро.... Речь не об " уровня Мерседес или БМВ", речь о том, кто подписал разрешение на замену Ст45, на Ст3, кто вместо закупки станков, закупил майбах директору, кто разрешил директору, переориентировать линию с авто, на кравчучки? И вот пока мы с этим не разберёмся, завод будет в жопе.
"Коней на переправе не меняют" - сказали французы, и получили Петена.
"Коней на переправе не меняют" - идиоты, сказали англичане, и получили Черчиля.
"Коней на переправе не меняют" - говорят украинцам, ведь дЕрьмак, Татаров и их пособники, так важны кацапам
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26.03.2022 18:36 Ответить
Цікаво чому Україна не отримає в керівники собі Вячелавів Чорноволів, а отримує таких як Зе.
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26.03.2022 18:56 Ответить
Знаешь почему я ненавижу совок, и пропаганду? Потому, что людей разучили самостоятельно думать, принимать решения и отвечать за них. Плюс постоянный поиск "доброго сцаря". А Черновол, это что то новое, неизведанное, и потому страшное.
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26.03.2022 19:11 Ответить
ТБ обидлило людей, вимиваюче з розуму те що залишилось з часу Майдана, після програшу Кацапії треба зайнятись питанням про діяльність проросійських олігархів в Україні - Ахметова, Пінчука, Коломойського, Фірташа і інших та діяльності їх ТБ каналів.
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26.03.2022 19:28 Ответить
Так просто не выйдет, законы не имеют обратной силы. К сожалению.
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26.03.2022 19:46 Ответить
Вы всё пытаетесь упростить вопросом "Кто". От того что сейчас и сразу поменять директора (владельца) ЗАЗа, завод не станет производить авто уровня Мерс или БМВ. И завтра не станет и послезавтра. Да, при этом у завода появиться шанс. Необходимы компетентные специалисты. И для их привлечения, потребуются не только деньги. Необходимо современное оборудование (деньги?) Необходимы технологии. И тут уже не просто вопрос денег, а продадут ли? И т.д. и т.п.
А теперь давайте представим, что идет война и завод делает не Таврии, а например танки. И что произойдет с заменой директора? Сразу Абрамсы и Меркавы начнут производить?
То, что не делалось в течении 8-и лет невозможно быстро исправить поменяв кого-то. Но это вовсе не означает, что не нужно проводить чистку рядов. Нужно.
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26.03.2022 19:35 Ответить
Можно воевать, когда армия вот-вот придёт на помощь. А когда город окружён и он очень маленький - это быстрая смерть.
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26.03.2022 10:58 Ответить
Триста спартанцев воевали без надежды что армия вот-вот придет им на помощь. Потому что знали что такое долг, честь и Родина.
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26.03.2022 11:39 Ответить
А эти спартанцы кем были? Библиотекарями, учителями, пенсионерами? Или всё же воинами?
А чем же примечателен подвиг спартанцев? А тем, что военные умело использовали природные укрепления.
А сколько жителей осаждённых городов погибло бесславно в боях с превосходящим по силам противником одному богу известно.
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26.03.2022 11:55 Ответить
При чем тут спартанцы???
Они как раз и были теми военными, которые пришли на помощь...
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26.03.2022 12:03 Ответить
Хто там буде воювати ?
Партизанські вилазки у кращому випадку.
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26.03.2022 19:29 Ответить
Буква 0 на техніці це позначка білорусів
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26.03.2022 10:42 Ответить
Літера О на техніці це цапи, які зайшли з картопляндії.
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26.03.2022 10:48 Ответить
НАДО ИХ НОЧЬЮ ******* !!!
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26.03.2022 10:44 Ответить
бляха, та невже Славутич не можна було захистити?!
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26.03.2022 10:47 Ответить
Славутич повністю лісне місто, всі дороги ведуть через ліса, можна було знищувати колони ворога легко. Но видно, організації там немає
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26.03.2022 10:49 Ответить
Ага, шел 2-й месяц войны. Ощущение, что вокруг Киева уже 25 кольцо обороны сформировали, а остальные направления на скозняке стоят. Это все, что нужно знать про "мы гатовились". Ни одной дороги не перерыли (та и сами местные) или запретили перекопывать?, а это уже не степи Херсонщины, а леса там какие??? копать-хоронить только
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26.03.2022 11:30 Ответить
Щось багато дірок у стратегії опору, не привід для паніки, але дірок таки багатенько.
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26.03.2022 19:30 Ответить
После победы спросим. Ох как спросим!
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26.03.2022 11:25 Ответить
Одні вже казали що сметуть , сметають і до цих пір.
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26.03.2022 19:31 Ответить
Что предлагаете вы?
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26.03.2022 19:37 Ответить
Не забувати, зберігати матеріали злочинів і халатності, у свій час публікувати там де треба.
А про те що у Славутичі - не можна підставляти мирне населення, краще партизанський рух опору, ДРГ у тилах кацапів, невеликі групи швидкого реагування, зробив справу і швидко відійшов.
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26.03.2022 20:03 Ответить
Диванные стратеги снова в бою? Карту открыть не пробовали?
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26.03.2022 11:49 Ответить
Диванні експерти екстракласу і політологи всіх мастей могли би сказати і порадити двадцятип'яти тисячному місту можна було приготуватись завчасно до приходу русні.Блокпости хоч якісь,але могли би зупинити на якийсь час русских *********,зорганізувати якесь ядро військовоналаштованих мешканців для охорони міста,підготувати коктейлі Молотова і пастки для коліс військової техніки.Але легше казати,а не робити коли ти поруч з тими людьми і чекаєш найгіршого.
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26.03.2022 12:17 Ответить
Таи Голова міста- своя людина.
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26.03.2022 15:48 Ответить
Це питання ТРО, а де ТРО у Славутичі ?
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26.03.2022 19:32 Ответить
Де наші військові, *****? Де 500 тис військових? Чому 200 тис орків роблять, що хочуть?
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26.03.2022 12:45 Ответить
Всі в гумкоридори.
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26.03.2022 13:05 Ответить
Что жители Слаутича не проходили курс обучения как изготавливать коктейли Молотова? Трусость отцов сделает синовей и внуков рабами.
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26.03.2022 13:08 Ответить
Так и Херсон , и Мелитополь , Бердянск , Каховка , Геническ , Энергодар и тд - нигде , блин , нигде нихрена не прилетело , ни из окна , ни из подвала , оврага , ямы , куста . С флагами бегают целыми днями и все восхищаются героизмом , ещё и город-герой получат некоторые .
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26.03.2022 16:10 Ответить
Всі в гумкоридорах.
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26.03.2022 13:09 Ответить
Окупанти захоплюють ті міста, які не чинять спротив, там де їх чекає смерть - вони не полізуть
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26.03.2022 13:47 Ответить
Ніх..я не розумію, як зараз захопили Славутич !!!!
невже не можна було цього передбачити!!!
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26.03.2022 18:58 Ответить
 
 