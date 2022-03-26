Техника оккупантов на улицах Славутича. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты зашли в город Славутич.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, подтверждающие эти данные.
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+32 Valter Valter
показать весь комментарий26.03.2022 10:36
+30 Anotol
показать весь комментарий26.03.2022 10:43
+16 And And
показать весь комментарий26.03.2022 10:49
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Пожалуйста, подождите...
ризикуючи що через 3 хвинини військові кацапи були б вже на твому порозі ?
Чому цього чекаєш від 12 річної дівчинки.
Скільки вже спалив.
Щоб кидати запали на кацапські танки спочатку треба мати маршрут відступу,
з балкону квартири буде кидати тільки ідіот, дах будівлі краще.
брава поліція. Дяка Зе владі що запорола програму Тероборони відразу після
2019 року.
Ну это, как сейчас на заводе ЗАЗ (в Запорожье) сказать: Давайте поработаем над ошибками, устраним причины этих ошибок и начнём делать автомобили уровня Мерседес или БМВ.
Создавать ВПК и ВСУ соответствующий вызовам (вероятное нападение *********) надо было все 8 лет. А сейчас уже рациональнее другой принцип: "Коней на переправе не меняют". А вот после переправы ...
"Коней на переправе не меняют" - сказали французы, и получили Петена.
"Коней на переправе не меняют" - идиоты, сказали англичане, и получили Черчиля.
"Коней на переправе не меняют" - говорят украинцам, ведь дЕрьмак, Татаров и их пособники, так важны кацапам
А теперь давайте представим, что идет война и завод делает не Таврии, а например танки. И что произойдет с заменой директора? Сразу Абрамсы и Меркавы начнут производить?
То, что не делалось в течении 8-и лет невозможно быстро исправить поменяв кого-то. Но это вовсе не означает, что не нужно проводить чистку рядов. Нужно.
А чем же примечателен подвиг спартанцев? А тем, что военные умело использовали природные укрепления.
А сколько жителей осаждённых городов погибло бесславно в боях с превосходящим по силам противником одному богу известно.
Они как раз и были теми военными, которые пришли на помощь...
Партизанські вилазки у кращому випадку.
А про те що у Славутичі - не можна підставляти мирне населення, краще партизанський рух опору, ДРГ у тилах кацапів, невеликі групи швидкого реагування, зробив справу і швидко відійшов.
невже не можна було цього передбачити!!!