Техника оккупантов на улицах Славутича. ВИДЕО

Российские оккупанты зашли в город Славутич.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, подтверждающие эти данные.

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