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армия РФ (15394) война (46939) Славутич (17)

"Их там х#й да не х#я. Подтягивайтесь. Затопчем их к #баной матери. Дома стрелять будешь, п#дарас #бучий!", - жители Славутича пытаются прогнать оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Жители Славутича пытаются прогнать российских оккупантов из города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору горожан, в Славутич вошла небольшая группа захватчиков. Жителей города они пытаются отпугнуть выстрелами из автоматов и дымовыми гранатами. Однако, люди на это не обращают внимания.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Техника оккупантов на улицах Славутича. ВИДЕО
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Топ комментарии
+58
То есть жители Славутича безоружны. А кто там вчера про терроборону глаголил? Это она?
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26.03.2022 11:04
+45
люди-герої, абсолютно точно, навіть курка зрозуміє, що малодушні вишкрябки орки зовсім не один народ з нами.
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26.03.2022 11:04
+35
а якби у людей була зброя?
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26.03.2022 11:05
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Так герої. А геройство завжди там, де роспіздяйство та жалюгідність влади.
Просто кацапи (а може і бульбажопі), мабуть, ще свіженькі, тільки з братскай бєларуссіі, та не встигли побувати під обстрілами ЗСУ. Інакше покосили б усіх з кулемета і перетворилось би усе це геройство, на масове вбивство.
Те, що українська влада й досі не заборонила такі пікети (а вона ще й навпаки - **********) - це один з багатьох випадків злочинної бездіяльності, за яку ще доведеться нести незворотну кару.
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26.03.2022 12:42 Ответить
Абсолютно з Вами згоден.
До речі, ще один аргумент до всіх інших, чому кацапи зазнають стільки втрат. Тому що їх влада і наша (я не про Зеленського, а взагалі про владу) - розпіздяї. Тільки наша виявилася або менш розпіздяйською або ефект розпіздяйства зменшили інші фактори - патріотизм, озброєння і т.д.
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26.03.2022 13:40 Ответить
Наш головний фактор - це ЗСУ, яки пройшли навчання за стандартами НАТО від їхніх інструкторів та мають ******* зброю надану союзниками. Звісно, бійці з досвідом боїв в АТО - ще один значний фактор.
У цивільній сфері все, як завжди, тримається на волонтерстві, а дії влади залежать від конкретного регіону, і чим регіон менш проукраїнський, тим гірші там справи.
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26.03.2022 15:18 Ответить
В раше хутин виновных наказывает , а в Украине - благостная тишина : СОЗДАНИЕ ТЕРРООБОРОНЫ САБОТИРОВАНО , мосты из Крыма не взрывали . Фамилии хоть назовите ответственных виновных
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26.03.2022 13:12 Ответить
Ночью их палите. Что нет бензина, масла и бутьІлок? Где на всех набрать "ДжавелиньІ"?
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26.03.2022 13:19 Ответить
Люди,, не ходите на митинги. Орки имеют своих диверсантов в толпе. Так они легко фиксируют активистов и паьриотов. Потом по одному их повыдергивают и расстреляют или упекут в тюрьму!
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26.03.2022 13:44 Ответить
месяц войны, а людям в славутиче не подвезли оружия?
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26.03.2022 13:54 Ответить
ты прав на все 100% ..они думали что он захвачен видать
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26.03.2022 20:27 Ответить
А где тер.оборона. Коктейли смузи? Понту орать на русню
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26.03.2022 13:56 Ответить
Дякую тобі Зе влада що грощі на тероборону закатувала у асфальт з 2019 року,
а тепер безбройні люди повинні окупантів виганяти з міст України.
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26.03.2022 19:23 Ответить
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