"Их там х#й да не х#я. Подтягивайтесь. Затопчем их к #баной матери. Дома стрелять будешь, п#дарас #бучий!", - жители Славутича пытаются прогнать оккупантов. ВИДЕО
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Жители Славутича пытаются прогнать российских оккупантов из города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору горожан, в Славутич вошла небольшая группа захватчиков. Жителей города они пытаются отпугнуть выстрелами из автоматов и дымовыми гранатами. Однако, люди на это не обращают внимания.
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+58 Garry Grant
показать весь комментарий26.03.2022 11:04
+45 Solsky Wasyl
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+35 Mykhailo Stepanov
показать весь комментарий26.03.2022 11:05
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Просто кацапи (а може і бульбажопі), мабуть, ще свіженькі, тільки з братскай бєларуссіі, та не встигли побувати під обстрілами ЗСУ. Інакше покосили б усіх з кулемета і перетворилось би усе це геройство, на масове вбивство.
Те, що українська влада й досі не заборонила такі пікети (а вона ще й навпаки - **********) - це один з багатьох випадків злочинної бездіяльності, за яку ще доведеться нести незворотну кару.
До речі, ще один аргумент до всіх інших, чому кацапи зазнають стільки втрат. Тому що їх влада і наша (я не про Зеленського, а взагалі про владу) - розпіздяї. Тільки наша виявилася або менш розпіздяйською або ефект розпіздяйства зменшили інші фактори - патріотизм, озброєння і т.д.
У цивільній сфері все, як завжди, тримається на волонтерстві, а дії влади залежать від конкретного регіону, і чим регіон менш проукраїнський, тим гірші там справи.
а тепер безбройні люди повинні окупантів виганяти з міст України.