"Их там х#й да не х#я. Подтягивайтесь. Затопчем их к #баной матери. Дома стрелять будешь, п#дарас #бучий!", - жители Славутича пытаются прогнать оккупантов. ВИДЕО

Жители Славутича пытаются прогнать российских оккупантов из города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по разговору горожан, в Славутич вошла небольшая группа захватчиков. Жителей города они пытаются отпугнуть выстрелами из автоматов и дымовыми гранатами. Однако, люди на это не обращают внимания.

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