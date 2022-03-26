Замороженные сотни миллиардов России должны пойти на послевоенное восстановление украинской экономики, - Порошенко. ВИДЕО
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Санкции против России должны усиливаться ежедневно, а замороженные миллиарды золотовалютных резервов и деньги российской верхушки должны пойти на послевоенное восстановление Украины.
Об этом Петр Порошенко сказал в эфире канала "Настоящее Время", который является общим медиапроектом Радио "Свобода" и "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Это второй фронт. Санкции должны усиливаться каждый день, пока не будет работать принуждение Путина к миру. Эмбарго на торговлю российскими товарами – в первую очередь нефть, газ, запрет торговать российскими металлами – от черных металлов до золота, меди, никеля, и др. Недопустимо, когда миллиард долларов в день – а это триста российских танков или двести ракет "Искандер" – каждый день Россия получает. Мы должны это остановить и мы точно это остановим", – отмечает Порошенко.
"И "план Маршалла", который, во-первых, должен использовать для послевоенного восстановления украинской экономики замороженные российские средства. Средства российских золотовалютных резервов, средства российских приспешников Путина и средства самого путина. Вторая позиция – это трастовый фонд. Фонд поддержки, который будет создан свободным миром. Этот "план Маршалла" или план Байдена-Джонсона-Мишеля точно будет реализован", - убежден Петр Порошенко.
Он также призывает ускорить членство Украины в Европейском Союзе. "Украина уже в этом году, и мы очень на это рассчитываем, должна получить официальный статус кандидата", – подчеркивает Петр Порошенко.
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Надеюсь, Запад позаботится, чтоб сотни их миллиардов не растащили ушлые продюсеры со стендаперами, которые уже руки потирают и греют их на гуманитарной помощи.
https://twitter.com/i/status/1507648317043400710
А як же, йому такого Єрмакине напишуть!
Ще в очі ***** ж заглянути хочеться!
Абрамовіч
А із крісла про нього теж мовчок
@donikroman
Де ви довбні тільки знаходитесь...
Краще приїдь в Україну і роби тут щось.
Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.
P.S. падлюка не поважає конституцію України! На палю його!!!
"Я би дуже хотів, щоб ті телеглядачі, які дивляться цей телеканал із росії просто уявили собі, як ці воєнні злочини проти людства сприймає світ і за ці злочини точно доведеться відповідати. Доведеться відповідати всім, хто підтримує вбивство, катування українців. І війну, проти якої на сьогоднішній день весь світ".