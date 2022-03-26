На сегодняшний день в Украине согласовано 10 гуманитарных коридоров, - Верещук. ВИДЕО

В субботу, 26 марта, согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день согласовано 10 гуманитарных коридоров. Донецкая область - из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте. Бесплатно дозаправить автомобили мариупольцы могут в Бердянске по адресу: улица Мелитопольское шоссе, 87б", - сказала Верещук.

Из-за блокировки автобусов на блокпостах захватчиками, централизованной эвакуации мариупольцев 26 марта не будет, подчеркнула Верещук.

Читайте также: Макрон хочет провести эвакуацию в Мариуполе вместе с Грецией и Турцией

Для получения необходимой помощи и убежища в Бердянске мариупольцев просят обращаться в гуманитарные штабы. Контакты: 3-62-76, 3-52-52, 0975515917, 0504397529. Также для получения необходимой помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в городе Запорожье: (095)220-41-11; (067) 220-41-12; 0800-503-508.

По словам Верещук, в Киевской области будут работать такие гумкоридоры: из села Плесецкое в город Фастов. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Фастова (место собрания – дом сельсовета по улице Центральная, 57); из села Севериновка в Белогородку автобусы для эвакуации будут отправлены из Белогородки (место собрания – улица Ивана Мазепы, 20); из города Бородянка в город Белая Церковь. Место собрания – улица Центральная, 331. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь; из сел Красная Слобода, Рожев и Синятки в город Белая Церковь. Место собрания – торговый центр на ул. Леси Украинки, 46, село Красная Слобода. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.

В Луганской области будет эвакуация из города Рубежное, место собрания – улица Чехова, 11; из поселка Нижнее, место собрания – улица Парковая, 13; город Лисичанск, место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324; из города Попасная, место сбора: ул. Первомайская, 42; город Северодонецк, место собрания: проспект Химиков, 28; город Горный, место сбора: ул. Гагарина, 13. Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.