"Без подготовки и в тренировочной форме", - украинская пара Назарова-Никитин, пережив обстрелы в Харькове, добралась до Франции и смогла выйти в финал ЧМ по фигурному катанию. ВИДЕО выступления

Украинская пара фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин, которым удалось покинуть обстреливаемый войсками РФ Харьков, вышли в финал чемпионата мира по фигурному катанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, украинские спортсмены выступили под новую музыку, без подготовки и в тренировочной форме – синей и желтой футболках. Для прохода в произвольную программу им нужно было попасть в двадцатку лучших в ритмическом танце. Назарова и Никитин стали 16 с результатом 67.70 баллов.

Дорога на чемпионат мира для спортсменов показалась сложной из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Война застала пару фигуристов в Харькове, куда они вернулись сразу после Олимпиады-2022 в Пекине. Александре удалось уехать из города первой. Максим Никитин присоединился к партнерше, проведя более трех недель под непрерывными обстрелами. Украинцы за восемь дней на машине преодолели 600 км, а затем из Варшавы самолетом добрались до французского Монпелье, где и проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

Прибыв на соревнования без костюмов, как и другие представители Украины, Александра и Максим еще и сменили музыку для выступления на песню Джамалы "1944", а также "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.

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