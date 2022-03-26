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"Без подготовки и в тренировочной форме", - украинская пара Назарова-Никитин, пережив обстрелы в Харькове, добралась до Франции и смогла выйти в финал ЧМ по фигурному катанию. ВИДЕО выступления

Видео Цензор.НЕТ Общество Спорт Война в Украине

Украинская пара фигуристов Александра Назарова и Максим Никитин, которым удалось покинуть обстреливаемый войсками РФ Харьков, вышли в финал чемпионата мира по фигурному катанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ICTV, украинские спортсмены выступили под новую музыку, без подготовки и в тренировочной форме – синей и желтой футболках. Для прохода в произвольную программу им нужно было попасть в двадцатку лучших в ритмическом танце. Назарова и Никитин стали 16 с результатом 67.70 баллов.

Дорога на чемпионат мира для спортсменов показалась сложной из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Война застала пару фигуристов в Харькове, куда они вернулись сразу после Олимпиады-2022 в Пекине. Александре удалось уехать из города первой. Максим Никитин присоединился к партнерше, проведя более трех недель под непрерывными обстрелами. Украинцы за восемь дней на машине преодолели 600 км, а затем из Варшавы самолетом добрались до французского Монпелье, где и проходит чемпионат мира по фигурному катанию.

Прибыв на соревнования без костюмов, как и другие представители Украины, Александра и Максим еще и сменили музыку для выступления на песню Джамалы "1944", а также "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка.

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Я представляю патриотичный танец рабссейских фигуристов: танкист на коньках в виде танка и самочка с похоронкой в виде платочка...
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26.03.2022 12:40 Ответить
Так они же в 2015 в синхронном плавании уже отличились...
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26.03.2022 13:10 Ответить
Ви- найкращі !!!
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26.03.2022 12:46 Ответить
лід потребує постійного тренування - місяць без леду і ти вже "ржавий"...
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26.03.2022 12:47 Ответить
Молодчинки! Слава Україні!
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26.03.2022 13:13 Ответить
Я один почув "*******"???
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26.03.2022 14:34 Ответить
А як Нікітіна через український кордон пропустили? Йому ж явно до 60
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26.03.2022 15:40 Ответить
Мабуть так само, як i Усика. Я вважаю, що Нікітін у якості фігуриста принесе більше користі, аніж у ТРО.
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26.03.2022 17:57 Ответить
 
 