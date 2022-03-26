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пробки (353) Донецкая область (7152) Кириленко Павел (622) гуманитарный коридор (115)

В Донецкой области колонна автобусов с беженцами и "скорыми" с ранеными застряли в пробке созданной оккупантами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вблизи Васильевки, что на Донетчине оккупанты создали многокилометровую пробку. В ней - автомобили беженцев из Мариуполя и эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми на борту.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ

"Вблизи Васильевки оккупанты создали многокилометровую пробку. В нем - автомобили беженцев из Мариуполя и эвакуационные автобусы, которые вывозят людей из Бердянска в Запорожье. В очереди стоят и кареты скорых с ранеными детьми на борту. Оккупанты делают углубленный обзор тех, кто пересекает их блокпост и создают препятствия для быстрого движения колонны. Украинская сторона ведет непростые переговоры с представителями РФ относительно необходимости скорейшего нормализации пропуска наших граждан в сторону Запорожья", - сообщают в Дон ОВА.

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Василівка то взагалі то в запорізькій області
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26.03.2022 12:30 Ответить
В Василівці напроти технікуму вони зробили здоровенний блокпост, перевіряють всіх шукаючи поранених наших бійців, які могли бути евакуйовані з Маріуполя.
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26.03.2022 12:44 Ответить
Рабы не могут быть армией. Максимум на что способны московские холопы это на такое отношение, к которому они веками привыкали, но уже к более слабому. Вспоминается случай из моего училища, ДВВАИУ, один из курсантов, неоднократно сидевший на губе за невыполнение воинского приветствия при встрече с офицером (минимум раз 5) после выпуска одев лейтенантские погоны лично объявил арест примерно полтора десятку курсантов в один день за отсутствие воинского приветствия с их стороны.
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26.03.2022 13:14 Ответить
Помилка у заголовку. Василівка - місто у Запорізькій області, приблизно за 50 км від обласного центру
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26.03.2022 14:22 Ответить
 
 