Ядерный статус не должен быть для России разрешением на несправедливость, - Зеленский. ВIДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерный статус государства не должен быть "разрешением на несправедливость" по отношению к другим странам.

Выступая в субботу по видеосвязи на Дельфийском форуме, он заявил, что "несправедливость – это то, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия намеренно постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле", передает Цензор.НЕТ.

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Выступая в субботу по видеосвязи на Дельфийском форуме, он заявил, что "несправедливость – это то, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия намеренно постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле", передает Цензор.НЕТ.



"Мы не можем обрести справедливость в мире уже 31 день после полномасштабного нападения государства, которое в 28 раз больше. Мы самостоятельно защищаем наше государство на поле боя. Я благодарен Генеральной ассамблее ООН и всем тем государствам, которые поддерживают резолюции, заключенные по принципу справедливости, по поводу войны России против Украины и ее последствий, но мы видим, что ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать странам мир, потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость: голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это – несправедливо.

Сейчас в мире серьезная дискуссия на политическом уровне: что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения, в частности, химическое", - отметил Зеленский.

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Он напомнил, что в 90-е годы прошлого года Украина отдала третий по мощности ядерный арсенал. "В обмен на это наша страна получила письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в частности, от России", - подчеркнул президент, добавив, что одна из этих стран и напала на Украину.

В результате, сказал Зеленский, "другие государства тоже сделают вывод, что им нужно ядерное оружие". "Нам нужна реформа системы безопасности, чтобы ядерный статус не являлся разрешением на любую несправедливость", - заявил он.

"Нам нужна реальная реформа международных институций, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все, что угодно, и чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость" против других государств", – констатировал Зеленский.