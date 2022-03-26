РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14112 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 565 22
война (46939) Зеленский (16565) ООН (3935) Россия (91316) ядерное оружие (1139)

Ядерный статус не должен быть для России разрешением на несправедливость, - Зеленский. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерный статус государства не должен быть "разрешением на несправедливость" по отношению к другим странам.

Выступая в субботу по видеосвязи на Дельфийском форуме, он заявил, что "несправедливость – это то, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия намеренно постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле", передает Цензор.НЕТ.

Выступая в субботу по видеосвязи на Дельфийском форуме, он заявил, что "несправедливость – это то, что Россия делает против нас, против Украины, пользуясь своими привилегиями в международных организациях, а также страхом применения ядерного оружия, страхом, который Россия намеренно постоянно распространяет, кичась тем, что может уничтожить ядерным оружием не только тот или иной народ, но и вообще жизнь на Земле", передает Цензор.НЕТ.


"Мы не можем обрести справедливость в мире уже 31 день после полномасштабного нападения государства, которое в 28 раз больше. Мы самостоятельно защищаем наше государство на поле боя. Я благодарен Генеральной ассамблее ООН и всем тем государствам, которые поддерживают резолюции, заключенные по принципу справедливости, по поводу войны России против Украины и ее последствий, но мы видим, что ООН и все другие международные структуры не обладают необходимой внутренней силой, чтобы возвращать странам мир, потому что в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость: голос привилегированных там все еще заглушает голос большинства. Это – несправедливо.

Сейчас в мире серьезная дискуссия на политическом уровне: что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или другое оружие массового поражения, в частности, химическое", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может применить ядерное оружие в 4 случаях, - Медведев

Он напомнил, что в 90-е годы прошлого года Украина отдала третий по мощности ядерный арсенал. "В обмен на это наша страна получила письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира, в частности, от России", - подчеркнул президент, добавив, что одна из этих стран и напала на Украину.

В результате, сказал Зеленский, "другие государства тоже сделают вывод, что им нужно ядерное оружие". "Нам нужна реформа системы безопасности, чтобы ядерный статус не являлся разрешением на любую несправедливость", - заявил он.

"Нам нужна реальная реформа международных институций, механизмов ООН, чтобы обеспечить безопасность. Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все, что угодно, и чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость" против других государств", – констатировал Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Их статус - держава-терорист..
показать весь комментарий
26.03.2022 12:44
+7
Сам каже про Будапештський меморандум, після якогое Росія напала. І сам же знов хоче гарантій безпеки від тієї ж Росії. Тіпа, тепер вона точно не нападе. 🙄
показать весь комментарий
26.03.2022 12:59
+5
показать весь комментарий
26.03.2022 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Их статус - держава-терорист..
показать весь комментарий
26.03.2022 12:44 Ответить
им глубоко плевать на то, что мы все об этом думаем.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:57 Ответить
Треба було виміняти яз на ножем буша. І чого штати в дев'яностих не додумалися...
показать весь комментарий
26.03.2022 12:45 Ответить
Запад тогда упивался своей победой с Холодной Войне. Они не просчитывали тогда на десятки лет вперёд. Вот и результат сейчас такой. Надеюсь урок они усвоили
показать весь комментарий
26.03.2022 12:47 Ответить
Пока что урок усваиваем только мы., остальные-наблюдают
показать весь комментарий
26.03.2022 12:58 Ответить
Касапу всегда был закон не писан.
показать весь комментарий
26.03.2022 12:48 Ответить
,,Зараз у світі існує політична дискусія,що робити ,коли росія застосує........ Повинна початися дискусія,а що вони будуть робити,коли Україна закладе потужні фугаси під ядерні блоки,та попередить весь світ про наслідки ,та нанесе потужні удари по укриттю ЧАЄС та Запорізькій,яку не контролюємо Нам втрачати нічого!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.03.2022 12:59 Ответить
Повну дурню пишете
показать весь комментарий
26.03.2022 13:05 Ответить
Ну так напиши кращу.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:35 Ответить
Ти довбойоб? Тобі треба, щоб державою терористов визнали Україну замість кацапії?
показать весь комментарий
26.03.2022 16:29 Ответить
Сам каже про Будапештський меморандум, після якогое Росія напала. І сам же знов хоче гарантій безпеки від тієї ж Росії. Тіпа, тепер вона точно не нападе. 🙄
показать весь комментарий
26.03.2022 12:59 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 13:26 Ответить
Як можна назвати злочини проти людяності несправедливістю? Добре хоч не сказав незручності.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:18 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 13:21 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 13:22 Ответить
Президент пацифит и инфантил это беда во время войны.
показать весь комментарий
26.03.2022 13:57 Ответить
Мы отказались от ядерного оружия, и что мы получили? Войну в своей стране.

Никто в мире не отказывайтесь от ядерного оружия, никакие страны!

А вообще Америка попросила нас отказаться от ЯО, значит они должны были бы с нами сейчас бок о бок воевать против россии.

Если ты такой разоружатор, если ты так борешься против распространения ЯО - то ты должен защищать те страны, которые согласились на твои уговоры.
показать весь комментарий
26.03.2022 14:30 Ответить
Росія навмисне постійно поширює, хизуючись тим, що може знищити ядерною зброєю не лише той чи інший народ, а й взагалі життя на Землі

От саме через ідіотів, які розповсюджують таку фігню, у світи і бояться кацапів більш, ніж воно того варте
показать весь комментарий
26.03.2022 14:40 Ответить
вірна заява.
показать весь комментарий
26.03.2022 14:48 Ответить
 
 