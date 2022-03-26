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СБУ (18701) военные преступления (1160) перехват (319)

"Здесь люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку", - российские оккупанты рассказывают о своих зверствах. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".

Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта с девушкой, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из сильнейших армий мира" оказалась сворой мародеров и насильников, сообщают в СБУ. Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".

Вот что в перехваченном СБУ разговоре рассказывает солдат из оккупационного войска РФ: "Здесь люди уже дичают, не знают че делать иногда: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16- летнюю девчонку".

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"Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо "расстрелять нах*й". И их обязательно будет ждать наказание! Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Потому что такие зверства мы не прощаем!" - говорится в сообщении СБУ.
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Топ комментарии
+53
Не виправдовуйте. Вони були такими з народження.
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26.03.2022 13:11
+31
Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить-палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
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26.03.2022 13:09
+28
ВСУ поможет.
Сдохнуть.
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26.03.2022 13:14
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Гори ясно, пaлaй вата і зeмля вам як скловата. Щоб усі ви тут подoxли і фашиcтiя зісохла. Хай щодня горить-палає і фaшиcт-рaшиcт здихає. Смерть вам падаль-окупантська, дoxнiть гнойники мокшанські. Всі прокльони, всього світу нехай чують ваші діти. Зброя наша вас звільняє від життя, гучно й без жалю. Ми вас всі вбивaти будем й геноцид цей не забудем. Щоб гoрiли ви всі в пеклі при житті, вонючі й кляті Zмерді.
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26.03.2022 13:09 Ответить
Не виправдовуйте. Вони були такими з народження.
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26.03.2022 13:11 Ответить
Кацапы здохнут и никто им не поможет
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26.03.2022 13:11 Ответить
ВСУ поможет.
Сдохнуть.
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26.03.2022 13:14 Ответить
смерть рашиzму!
zло ру має бути знищене!
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26.03.2022 14:17 Ответить
За яичницу всех вешать.
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26.03.2022 13:12 Ответить
Тут один военный медик предложил их кастрировать:

https://www.youtube.com/watch?v=4VFrDXa9RsU
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26.03.2022 13:13 Ответить
Чересчур гуманно, они ведь не люди. Бешеньіх собак пристреливают.
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26.03.2022 13:16 Ответить
это потом.а сначала кастрировать
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26.03.2022 13:20 Ответить
Гвалтівників, потрібно саджати на палю, за давньою козацькою традицією...
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26.03.2022 15:04 Ответить
Отменить приказ брать живыми этих питарасов.
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26.03.2022 13:16 Ответить
та чо дичают?вернулись в естественное состояние,снохачи вонючие.
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26.03.2022 13:19 Ответить
твари, рашанацистские.
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26.03.2022 13:19 Ответить
Знищувати без жалю і судової тяганини. Це дикі звірі.
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26.03.2022 13:21 Ответить
відрізати немитий *** з яйцями і запхати до рота - та відправити додому нехай свиномамка виє і думає за що
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26.03.2022 13:21 Ответить
Лучше сделать калеку и отправить за поребрик, чтобы это падло ползало, просило милостыню и своему приплоду до гроба рассказывало, что не хер сюда соваться
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26.03.2022 13:49 Ответить
Сраным самоваром отправить домой этих *********, рано или поздно от него откажутся родственики и он сгниет, без возможности налить себе воды
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26.03.2022 14:07 Ответить
Посмотрите на ютюбе канал Романа Цымбалюка. - они уже от своих ублюдков отказываются.
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26.03.2022 17:42 Ответить
Просто самовар это худшее что с тобой может случится, а так как руссня скоро проснётся от своего имперского угара, он для них будет виновник произошедшего. Не будет ни ухода, ни пенсий, ничего
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26.03.2022 18:23 Ответить
Вчора боти зловтішатися та ридма ридали за мальчікамі в трусіках, яких Азов у пікап поклав засмагати, на вулиці ж тепло вже, весна прийшла, а вони по ціх танках сидять та світа божого не бачать.

Карачє! Усім, хто має зброю та лють! Вбивати, тільки вбивати окупанта, у полон не брати. У соцмережах викладати фото документів та дохлу тушку, щоб мамка кацапська знала, де здохла її тварина.
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26.03.2022 13:28 Ответить
Впродовж восьми тижнів, з 20 квітня по 22 червня 1945 року, 34-літня берлінська журналістка, залишившись із невеликою групою сусідів у багатоквартирному будинку без їжі, електрики, газу й води, провадила щоденні записи свого досвіду виживання у плюндрованому Червоною Армією місті. В результаті постав унікальний літературний та історичний пам'ятник "Жінка в Берліні", якому в мемуаристиці Другої світової війни належить почесне місце - поруч із щоденниками Анни Франк, Віктора Клемперера та Мічігіко Хачійя.

Кмітлива, спостережлива, сповнена вітальних сил і непохитного здорового глузду, героїня-оповідачка «Жінки в Берліні» стала голосом безсловесних мільйонів жінок, яким випало відбудовувати життя з руїн, у матеріально й морально знищеному світі.
https://www.yakaboo.ua/ua/zhinka-v-berlini.html
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26.03.2022 15:00 Ответить
Орки,путинские орки,будьте вы прокляты вместе с вашим предводителем путиным !!!
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26.03.2022 13:29 Ответить
Дікіє дічают? Оксюморон
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26.03.2022 13:29 Ответить
Бидло мокшанське.
"Русский мир.
ДаніЛич:
Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска Сауленко Александр Федорович имеет две судимости. Первую за убийство с разбоем, вторую за групповую педофилию. Ставка на дважды несудимого януковича не была случайностью... "
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26.03.2022 13:36 Ответить
Орки точно знают кому отдают предпочтение жители "югавастока "
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26.03.2022 14:09 Ответить
говно не может засмердеть сильнее чем оно смердит !!!
кацап не может одичать... ибо он дик с рождения... из поколения в поколение...
сгноив интеллигенцию по ГУЛАГам какого чуда ждать от алкоголизированного люмпена, высраного самкой между двумя запоями ?
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26.03.2022 13:40 Ответить
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26.03.2022 13:50 Ответить
Дивно, на таких сторінках Жень-Жень чомусь немає.
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26.03.2022 14:02 Ответить
За такий злочин має відповісти вся рашиSSька *********! Вбивати кацапню повсюди!
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26.03.2022 15:54 Ответить
Не умею стрелять.
Но отомщу.
Найду русскую семью и отомщу.
Все виновны.
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26.03.2022 16:42 Ответить
 
 