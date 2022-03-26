"Здесь люди уже дичают. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16 летнюю девчонку", - российские оккупанты рассказывают о своих зверствах. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".
Об этом свидетельствует очередной перехваченный СБУ разговор оккупанта с девушкой, информирует Цензор.НЕТ.
"Одна из сильнейших армий мира" оказалась сворой мародеров и насильников, сообщают в СБУ. Сами захватчики в телефонных разговорах с близкими прямо признаются, что убивают мирных украинцев и совершают страшные зверства. Почему? Потому что "люди дичают".
Вот что в перехваченном СБУ разговоре рассказывает солдат из оккупационного войска РФ: "Здесь люди уже дичают, не знают че делать иногда: то с РПГ просто так еб*т, то 30-ку залпом въеб*т. В соседней вот деревне пацаны женщину взрослую изнасиловали и 16- летнюю девчонку".
"Даже самому захватчику противно от этого и он говорит, что насильников надо "расстрелять нах*й". И их обязательно будет ждать наказание! Наши защитники сделают все возможное, чтобы каждый рашист получил его вовремя и в полном объеме. Потому что такие зверства мы не прощаем!" - говорится в сообщении СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Сдохнуть.
zло ру має бути знищене!
https://www.youtube.com/watch?v=4VFrDXa9RsU
Карачє! Усім, хто має зброю та лють! Вбивати, тільки вбивати окупанта, у полон не брати. У соцмережах викладати фото документів та дохлу тушку, щоб мамка кацапська знала, де здохла її тварина.
Кмітлива, спостережлива, сповнена вітальних сил і непохитного здорового глузду, героїня-оповідачка «Жінки в Берліні» стала голосом безсловесних мільйонів жінок, яким випало відбудовувати життя з руїн, у матеріально й морально знищеному світі.
https://www.yakaboo.ua/ua/zhinka-v-berlini.html
"Русский мир.
ДаніЛич:
Назначенный оккупантами "мэр" Бердянска Сауленко Александр Федорович имеет две судимости. Первую за убийство с разбоем, вторую за групповую педофилию. Ставка на дважды несудимого януковича не была случайностью... "
кацап не может одичать... ибо он дик с рождения... из поколения в поколение...
сгноив интеллигенцию по ГУЛАГам какого чуда ждать от алкоголизированного люмпена, высраного самкой между двумя запоями ?
Но отомщу.
Найду русскую семью и отомщу.
Все виновны.