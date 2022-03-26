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Российские захватчики освободили мэра Славутича Фомичева: "Мы должны теперь общаться с оккупантами, другого варианта нет". ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты освободили мэра Славутича Юрия Фомичева. Это произошло после того, как депутаты городского совета встретились с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Если кому-то нужно будет выезжать за пределы города – мы согласуем (с оккупантами – ред.), какая это будет процедура. Мы понимаем, что мы должны теперь общаться с оккупантами, другого варианта у нас нет. Мы не имеем того, что перечислял военный захватчик - атоматов, пулеметов, гранатометов, ракет, танков. У нас есть свои руки, свои мозги и свои сердца. Это главное, что у нас есть. И любовь к Украине и Славутичу", - заявил Фомичев, выступая перед горожанами.

Также смотрите: Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, есть раненные, - СМИ. ВИДЕО

Ранее стало известно якобы о похищении мэра Славутича Юрия Фомичева. "По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Так це співпраця з окупантом.
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26.03.2022 13:26
+22
Ну це зрада. Друже. Сподіваюсь втечеш за обозом, коли наші увійдуть в місто.
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26.03.2022 13:27
+22
"А як діяти в такому разі?"
Негайно припиняти виконувати свої службові обов'язки.
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26.03.2022 13:33
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Так будуть здавати всі вони країну під оплиски слухачів.
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26.03.2022 13:24 Ответить
Чем ему єто поможет? Я понимаю, южнее Днепра у таких есть надежда, что оккупанты задержатся.. Но Славутич оккупанты точно сдадут - и скоро. Как он надеется тут пропетлять, или с чем сбежит?
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26.03.2022 13:24 Ответить
Найцікавіше ,думаю,не показали - отца Іоанна,якому надав слово продажний мер.Якщо всі будуть такі договорняки з окупантами робити то це повне виконання задуму кацапосвинів.
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26.03.2022 14:39 Ответить
Так це співпраця з окупантом.
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26.03.2022 13:26 Ответить
А як діяти в такому разі? Зброї немає. Що він мусить робити. Що небуть щоб просто розстріляли, а сенс..?
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26.03.2022 13:28 Ответить
колабораціонізм, співпраця з окупантом

- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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26.03.2022 13:31 Ответить
Це зрозуміло, як має діяти керівництво міста та його жителі, самі в лісі без зброї? Що конкретно робити потрібно? Наприклад якщо почнуть стрільти по мітингувальникам?
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26.03.2022 13:33 Ответить
як мінімум ігнорувати окупантів, а не співпрацювати з ними
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26.03.2022 13:40 Ответить
Штепу 8 років судили. Де вона зараз, у тюрьмі?
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26.03.2022 13:44 Ответить
Taras Klunyk такий розумний.... то поїдь у Славутич покаже як треба діяти з голими руками проти озброєних окупантів!!!
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26.03.2022 13:51 Ответить
Не співпрацювати. Ось і вся дія.
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26.03.2022 14:00 Ответить
... уже ж в Британії,а все трясешся перед свинокацапом з автоматом.Без сцикунів розберемся.
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26.03.2022 14:46 Ответить
Сцикун тебе зробив.
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26.03.2022 19:58 Ответить
Стати до орків дупою та розвести булки! Що ж ще робити. Подивись, як в Конотопі робили. Наху..й послали орків, і ті пишли. А коли мер міста з партії регіонів, то роздвигаємо булки...
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26.03.2022 13:32 Ответить
"А як діяти в такому разі?"
Негайно припиняти виконувати свої службові обов'язки.
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26.03.2022 13:33 Ответить
Він мусить відмовитися. Звільнитися, в кінці кінців, щоб не співпрацювати з окупантами.
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26.03.2022 13:34 Ответить
Як це що робитм? Організовувати спротив! Коктелі Молотова та мислвся що вже не зброя? Напевно і в цього колоборанта є мисливська і не одна зброя. І ніхто їх не "похіщаж"..цей корупціонер саботажник ригонал буде з чортом співпрацювати...щоб бути при владі
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26.03.2022 13:45 Ответить
З твоєї телячої логіки виходить що треба було раніше прийняти вимоги путєна, ракет не має, ядерної зброї теж, зброї і солдатів менше як у расєї...
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26.03.2022 13:53 Ответить
А кто виноват во всем этом? Наш мэр вооружил отряд теробороны до зубов, а этот ждал асвабадителей целый месяц?
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26.03.2022 14:22 Ответить
Розкажи це Верещук
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26.03.2022 14:47 Ответить
Ватний чувак!
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26.03.2022 13:26 Ответить
он бывший рыгионал
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26.03.2022 13:39 Ответить
Так вони будуть сдавати Україну під оплиски слухачів.
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26.03.2022 13:27 Ответить
Ну це зрада. Друже. Сподіваюсь втечеш за обозом, коли наші увійдуть в місто.
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26.03.2022 13:27 Ответить
Слился.
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26.03.2022 13:28 Ответить
це називається колабораціонізм

- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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26.03.2022 13:28 Ответить
Поки не буде заборони колішнім ригам займати посади, толку не буде: "Фомічев висунувся на виборах самостійно, хоча до міськради у 2010 році потрапив як член Партії регіонів".
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26.03.2022 13:30 Ответить
Варіанти є. Різного калібру. Якщо не колаборант, звісно
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26.03.2022 13:32 Ответить
т.е. они "просто" заберут списки из военкомата и .. типа уйдут?
разве этого мало???? сколько настоящих Мужчин и их семей это поставит под удар????
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26.03.2022 13:33 Ответить
Оккупанты обещают... режет слух
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26.03.2022 13:33 Ответить
В каком городе живешь или, скорее всего, селе?
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26.03.2022 14:02 Ответить
Ці території окуповані ми не можемо зараз допомогти цим людям, їх завдання зараз вижити менше допомогати окупантам. Коли наші військові підійдуть до міста, в цей період, людей повинно якого менше в місці. Тримайтеся. Ми вас не засуджуємо. Вірте в перемогу України.
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26.03.2022 13:38 Ответить
Сумно це все. Тобто, через місяць війни в Славутич ні тероборони ні зброї не було?
А коктейлі молотова хоч були?

Білорусь тому і не заходить на Волинь. Бо їх там місцеві спалять коктейлями
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26.03.2022 13:40 Ответить
Цей колоборант та саботажнік із самого початку готувався здати місто окупантам
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26.03.2022 13:47 Ответить
Зайде, як буде знати, що окрім Молотова у громадян Волині нічого немає зараз і не буде потім. Бо хутін нападе. Якщо тіки з під стріхи кулемета дідо не дістане з часів УПА.
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26.03.2022 13:48 Ответить
Цей корупціонер саботажник та колоборант із початку готувався здати місто оккупантам. Добре що хтось це все фіксує
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26.03.2022 13:52 Ответить
Та ні , цього не може бути , мабуть це фейк . Адже всім відомо , що зрадники тільки в бамбасі сидять .
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26.03.2022 13:43 Ответить
Тварь. Зрадник.
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26.03.2022 13:54 Ответить
Так таких останнім часом і "тіпа" викрадають. прям епідемія пішла з викраденням
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26.03.2022 14:22 Ответить
Після звільнення йому теж не треба залишати варіантів...
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26.03.2022 13:56 Ответить
Сложить полномочия и все дела. Все остальное-коллаборационизм.
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26.03.2022 13:59 Ответить
С нетерпением ждем реакции Венедиктовой. Спорим, отморозится?
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26.03.2022 14:16 Ответить
Їй нема коли. вона скабеевой и соловьовим підозри пише
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26.03.2022 14:25 Ответить
А кто же ему виноват , что нет автоматов , гранат и так далее?! У нас в задрипанном селе в котором староста баба уже через 3-4 дня после начала войны появился первый ящик (48 шт) автоматов и патроны ,а уже через пару недель количество автоматов около 150! Это не считая винтовок у охотников ! И кто то думает что мы должны коммунікувати с оккупантами!? Будем , пулями!
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26.03.2022 14:33 Ответить
Колись потріно буде з добробатів та військових яки воювали зробити окремі підрозділи СБУ та МВД, і щоб вони попрацювали.
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26.03.2022 14:38 Ответить
А може взагалі зроити окрему правоохоронну структуру з повним зеленим світлом.
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26.03.2022 14:40 Ответить
І з умовою щоь ніколи не займали раінше держ посади чи бюджетні посади, і щоб родичи їх також ніколи не займали дармоїдськи посади.
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26.03.2022 14:41 Ответить
Схоже - з"явився ще один мер-колаборант.
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26.03.2022 14:56 Ответить
 
 