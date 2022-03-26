Российские захватчики освободили мэра Славутича Фомичева: "Мы должны теперь общаться с оккупантами, другого варианта нет". ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты освободили мэра Славутича Юрия Фомичева. Это произошло после того, как депутаты городского совета встретились с российскими захватчиками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Если кому-то нужно будет выезжать за пределы города – мы согласуем (с оккупантами – ред.), какая это будет процедура. Мы понимаем, что мы должны теперь общаться с оккупантами, другого варианта у нас нет. Мы не имеем того, что перечислял военный захватчик - атоматов, пулеметов, гранатометов, ракет, танков. У нас есть свои руки, свои мозги и свои сердца. Это главное, что у нас есть. И любовь к Украине и Славутичу", - заявил Фомичев, выступая перед горожанами.
Ранее стало известно якобы о похищении мэра Славутича Юрия Фомичева. "По последней информации мэр города Юрий Фомичев похищен захватчиками. Городской совет в полном составе продолжает свою работу", - рассказал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.
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- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Негайно припиняти виконувати свої службові обов'язки.
- карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
разве этого мало???? сколько настоящих Мужчин и их семей это поставит под удар????
А коктейлі молотова хоч були?
Білорусь тому і не заходить на Волинь. Бо їх там місцеві спалять коктейлями