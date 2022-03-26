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Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, есть раненные, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, также есть раненные.
Об этом рассказала Суспільному местная жительница Валентина Одиница, передает Цензор.НЕТ..
Российские военные бросают в толпу свето-шумовые гранаты и открывают огонь.
"Утром почти весь город вышел на митинг. Россияне начали стрелять. Никто не отступил, и мы их довели до выхода из города", - рассказала она.
В областной военной администрации Киевщины информацию об убитом пока не подтверждают.
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+46 Мистер Икс 00711c20
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Скрепа номер один
навіть, якщо це зробило Суспільне, то передруковуючи новину, розумно було б ім'я прибрати
Зброю дайте людям, кончені! І у Києві теж! Всюди!
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