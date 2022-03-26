Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, есть раненные, - СМИ. ВИДЕО

Российские оккупанты убили на мирной акции в Славутиче одного человека, также есть раненные.

Об этом рассказала Суспільному местная жительница Валентина Одиница, передает Цензор.НЕТ..

Российские военные бросают в толпу свето-шумовые гранаты и открывают огонь.

"Утром почти весь город вышел на митинг. Россияне начали стрелять. Никто не отступил, и мы их довели до выхода из города", - рассказала она.

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В областной военной администрации Киевщины информацию об убитом пока не подтверждают.