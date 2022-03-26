РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5172 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
20 287 5
армия РФ (15397) Великобритания (4268) война (46961) Ирпень (360) уничтожение (3868)

"Всем страшно, но самое важное - это свобода и будущее нашей нации", - репортаж BBC с места боев в Ирпене. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Корреспондент BBC Джереми Боуэн побывал в городе и увидел, как он живет на второй месяц российско-украинской войны и почему оккупанты не могут его взять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время съемок журналисты встретили украинца, спустя 25 лет жизни в Великобритании вернувшегося защищать Украину.

"Всем страшно, но свобода – это самое важное. Свобода нашей нации и будущее нашей нации", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтоженный Ирпень. Кадры с дрона. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смерть рашиzму!
zло ру має бути знищене!
показать весь комментарий
26.03.2022 14:20 Ответить
Смерть рашистским оккупантам!

Смерть рассеянскому шизо-фашизму!

Слава Украине!
показать весь комментарий
26.03.2022 14:24 Ответить
Чеченцы,при всём уважении, потеснились-на вершине славы новый чемпион.Слава Украине!!!
показать весь комментарий
26.03.2022 14:49 Ответить
Всім справжнім героям які боронять Україну-вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
26.03.2022 14:50 Ответить
Старый британский журналюга ищет подхвох "что же мешает кацапам зайти и укрепиться?"
показать весь комментарий
26.03.2022 20:49 Ответить
 
 