"Всем страшно, но самое важное - это свобода и будущее нашей нации", - репортаж BBC с места боев в Ирпене. ВИДЕО

Корреспондент BBC Джереми Боуэн побывал в городе и увидел, как он живет на второй месяц российско-украинской войны и почему оккупанты не могут его взять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время съемок журналисты встретили украинца, спустя 25 лет жизни в Великобритании вернувшегося защищать Украину.

"Всем страшно, но свобода – это самое важное. Свобода нашей нации и будущее нашей нации", - сказал он.

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