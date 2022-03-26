РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5689 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом Война
87 594 203
война (46961) пропаганда (3475) Симоньян Маргарита (30)

"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": российская пропагандистка Симоньян шокирована тем, что все украинцы оказались "нацистами". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российская пропаганда оказалась в ступоре, потому что за первый месяц полномасштабного вторжения в Украину оказалось, что все украинцы "нацисты".

"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - элитная пропагандистка, "россиянка" Симоньян удивляется существованию украинского народа, передает Цензор.НЕТ.

Российская пропаганда за первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину получила "тяжелую контузию". Они еще пытаются брыкаться, повторяя, как зомби о "Бандере" и "одном народе", но сами уже в это не верят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заминирование Хаджибейской дамбы в Одессе - это российский фейк, - ОВА
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+93
що в Україні повно злих укрів - ото дивина..!
показать весь комментарий
26.03.2022 15:03
+71
показать весь комментарий
26.03.2022 15:07
+70
як змінювалась російська пропаганда.

спочатку бандерівцями і нацистами були тількі ті, що зробили майдан.

потім нацистами стали жителі львова, потім всієї західної україни.

потім нацистами стали бійці добровольчих батальйонів.

потім нацистами стало все ВСУ.

тепер нацистами став весь український народ.
показать весь комментарий
26.03.2022 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
У рашистоф нет понятия "патриотизм", они его "нацизмом" заменяют. Дэбилы мля.
показать весь комментарий
27.03.2022 14:57 Ответить
долбоебы.
показать весь комментарий
28.03.2022 07:43 Ответить
Який ми з тобою,курво, наш народ. Ти - взагалі, просто тупорила курка. Курячий послід навіть. Все!
показать весь комментарий
11.04.2022 21:05 Ответить
Страница 3 из 3
 
 