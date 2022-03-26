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"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько!": российская пропагандистка Симоньян шокирована тем, что все украинцы оказались "нацистами". ВИДЕО
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Российская пропаганда оказалась в ступоре, потому что за первый месяц полномасштабного вторжения в Украину оказалось, что все украинцы "нацисты".
"До этого я тоже думала, что их там чуть-чуть. Но я не могла представить, что их там столько! Это основная сила Украины", - элитная пропагандистка, "россиянка" Симоньян удивляется существованию украинского народа, передает Цензор.НЕТ.
Российская пропаганда за первый месяц полномасштабного вторжения РФ в Украину получила "тяжелую контузию". Они еще пытаются брыкаться, повторяя, как зомби о "Бандере" и "одном народе", но сами уже в это не верят.
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vi fr
показать весь комментарий27.03.2022 14:57 Ответить Мне нравится 0
Александер Верченко
показать весь комментарий28.03.2022 07:43 Ответить Мне нравится 0
Павло Вірник fdcd8fb7
показать весь комментарий11.04.2022 21:05 Ответить Мне нравится 0
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спочатку бандерівцями і нацистами були тількі ті, що зробили майдан.
потім нацистами стали жителі львова, потім всієї західної україни.
потім нацистами стали бійці добровольчих батальйонів.
потім нацистами стало все ВСУ.
тепер нацистами став весь український народ.