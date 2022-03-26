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"Страдает психика людей. Дети боятся выходить из подвалов и от шока теряют дар речи", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Постоянные обстрелы и бомбардировки оказывают значительное влияние на психику людей и особенно это касается детей и подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Страдает психика людей. Особенно это касается детей, которые все понимают, а психика не сформирована. Дети от 5 до 15 лет, находясь в подвалах и слыша бомбардировки, боятся выходить, их нельзя оттуда вытащить. Они однозначно нуждаются в психологической помощи. У детей нервные расстройства, они в полушоковом состоянии. Многие уже начавшие говорить малолетние находятся в таком состоянии, что перестали говорить", - говорит Атрошенко.

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Топ комментарии
+9
Давати інтерв'ю Гордону це ким треба бути...пппц. Я думав Гандона вже і в Україні немає
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26.03.2022 15:41
+6
Я так зрозумів, що "слуги народу" одразу поздавали свої міста. Добре, що Кличко виявився з партії "Удар".
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26.03.2022 16:11
+5
самій главній воен кор дима андон
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26.03.2022 15:46
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Давати інтерв'ю Гордону це ким треба бути...пппц. Я думав Гандона вже і в Україні немає
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26.03.2022 15:41 Ответить
Бо на тв ввели негласне табу на Атрощенка.
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26.03.2022 15:43 Ответить
чому ввели?
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26.03.2022 15:49 Ответить
Ну а что?Обычный коррупционер,хапуга и бандит,сбивший насмерть человека в своё время. Теперь каждый из подобных уверен,что война всё спишет.🤷
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26.03.2022 15:53 Ответить
Ким би не був Атрощенко але зробив з Чернігова ляльку.На жаль цього ви зараз вже не побачите.І це все до "Великого крадівництва"
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26.03.2022 16:19 Ответить
Ляльку з Чернігова робили бюджетні кошти. Не розікрав усі- і на тому спасибі.

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26.03.2022 17:05 Ответить
Та нехай. Воно інколи таке ********, що наші патріоти тільки заздрять
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26.03.2022 15:50 Ответить
самій главній воен кор дима андон
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26.03.2022 15:46 Ответить
Гордон,не Гордон, але те що транслюється страшна правда ,най чують у всьому світі.У Гордона було купа підписників з парашкі,най дивляься на "миротворчу" міссію путлера,по раша тв такого не покажуть,може як не прозріють так хоч побояться лізти сюди ,бо за злочини що наробила рашка ,відповідатимуть своїм життям суки.
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26.03.2022 15:54 Ответить
он ему щас в ответ пирамидку ю шин се порекомендует
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26.03.2022 16:03 Ответить
Советник мин.обор.Маркиан сказал что наши сегодня могут взять Херсон. Вот было бы замечательно.
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26.03.2022 16:07 Ответить
Где сказал
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26.03.2022 16:10 Ответить
В Вайбире есть приложение (или сообщество) " Молния". Там новости Украины.Там я и читал.
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26.03.2022 16:16 Ответить
Маркиан Лубкивский в эфире ВВС Radio 4
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26.03.2022 16:20 Ответить
Увы, у меня такая мысль тоже возникала…
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26.03.2022 16:12 Ответить
Я так зрозумів, що "слуги народу" одразу поздавали свої міста. Добре, що Кличко виявився з партії "Удар".
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26.03.2022 16:11 Ответить
За Атрощенка вже декілька полоненних віддали щоб його із полону звільнити.
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26.03.2022 16:14 Ответить
ще трохи і гордон звинуватить Україну
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26.03.2022 16:17 Ответить
нетонучий гондон.
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26.03.2022 16:17 Ответить
Лучше бы пригласили психологов-волонтеров в специализированный центр для работы с такими детьми и дали его контактные телефоны
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26.03.2022 16:21 Ответить
гондон не потопляємий
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26.03.2022 18:13 Ответить
 
 