"Страдает психика людей. Дети боятся выходить из подвалов и от шока теряют дар речи", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО

Постоянные обстрелы и бомбардировки оказывают значительное влияние на психику людей и особенно это касается детей и подростков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

"Страдает психика людей. Особенно это касается детей, которые все понимают, а психика не сформирована. Дети от 5 до 15 лет, находясь в подвалах и слыша бомбардировки, боятся выходить, их нельзя оттуда вытащить. Они однозначно нуждаются в психологической помощи. У детей нервные расстройства, они в полушоковом состоянии. Многие уже начавшие говорить малолетние находятся в таком состоянии, что перестали говорить", - говорит Атрошенко.

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