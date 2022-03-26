"Страдает психика людей. Дети боятся выходить из подвалов и от шока теряют дар речи", - мэр Чернигова Атрошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Постоянные обстрелы и бомбардировки оказывают значительное влияние на психику людей и особенно это касается детей и подростков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко.
"Страдает психика людей. Особенно это касается детей, которые все понимают, а психика не сформирована. Дети от 5 до 15 лет, находясь в подвалах и слыша бомбардировки, боятся выходить, их нельзя оттуда вытащить. Они однозначно нуждаются в психологической помощи. У детей нервные расстройства, они в полушоковом состоянии. Многие уже начавшие говорить малолетние находятся в таком состоянии, что перестали говорить", - говорит Атрошенко.
Топ комментарии
+9 Трансильванский Синдром
показать весь комментарий26.03.2022 15:41
+6 Vladimir Soukhov
показать весь комментарий26.03.2022 16:11
+5 Шимус
показать весь комментарий26.03.2022 15:46
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трансильванский Синдром
показать весь комментарий26.03.2022 15:41 Ответить Мне нравится 9
Андрей Новодар 19ea7cea
показать весь комментарий26.03.2022 15:43 Ответить Мне нравится 1
Славко Артеменко
показать весь комментарий26.03.2022 15:49 Ответить Мне нравится 1
Garry Grant
показать весь комментарий26.03.2022 15:53 Ответить Мне нравится 2
Андрей Новодар 19ea7cea
показать весь комментарий26.03.2022 16:19 Ответить Мне нравится 1
Garry Grant
показать весь комментарий26.03.2022 17:05 Ответить Мне нравится 2
Олег Кущ 3c573107
показать весь комментарий26.03.2022 15:50 Ответить Мне нравится 0
Шимус
показать весь комментарий26.03.2022 15:46 Ответить Мне нравится 5
✘
Лилия Стацкая
показать весь комментарий26.03.2022 15:54 Ответить Мне нравится 3
Paul Foxen
показать весь комментарий26.03.2022 16:03 Ответить Мне нравится 2
Михаил 9b8cd9a5
показать весь комментарий26.03.2022 16:07 Ответить Мне нравится 0
vigo
показать весь комментарий26.03.2022 16:10 Ответить Мне нравится 0
Михаил 9b8cd9a5
показать весь комментарий26.03.2022 16:16 Ответить Мне нравится 0
Михаил 9b8cd9a5
показать весь комментарий26.03.2022 16:20 Ответить Мне нравится 0
✘
vigo
показать весь комментарий26.03.2022 16:12 Ответить Мне нравится 0
Vladimir Soukhov
показать весь комментарий26.03.2022 16:11 Ответить Мне нравится 6
Vladimir Soukhov
показать весь комментарий26.03.2022 16:14 Ответить Мне нравится 2
Влад Курипко
показать весь комментарий26.03.2022 16:17 Ответить Мне нравится 1
Yakov Yakov
показать весь комментарий26.03.2022 16:17 Ответить Мне нравится 1
Игорь Йогин
показать весь комментарий26.03.2022 16:21 Ответить Мне нравится 1
Юрій Петрович c92ca1ad
показать весь комментарий26.03.2022 18:13 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...