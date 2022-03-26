В студии пропагандиста Соловьева ищут Чернобаевку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева пытались определить расположение почти легендарного украинского села Чернобаевка вблизи Херсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, знание географии боев в российско-украинской войне у всех собравшихся оказалось очень низким.
"Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель", - решили пропагандисты.
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граница чернобаевки нигде не заканчивается