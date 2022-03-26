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война (46961) пропаганда (3475) Соловьев (133) Чернобаевка (64)

В студии пропагандиста Соловьева ищут Чернобаевку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева пытались определить расположение почти легендарного украинского села Чернобаевка вблизи Херсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, знание географии боев в российско-украинской войне у всех собравшихся оказалось очень низким.

"Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель", - решили пропагандисты.

Читайте: Зеленский об "исчезновении" Шойгу: наверное, он лично захотел посетить Чернобаевку

Смотрите: У российского пропагандиста Соловьева нашли еще два особняка, которые не попали под санкции. ВИДЕО
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Топ комментарии
+107
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26.03.2022 16:05
+86
безграмотные дебилы и уроды.
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26.03.2022 16:04
+62
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26.03.2022 16:40
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В лобковому трикутнику де щілина. Звідки вилізли туди і дорога.
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26.03.2022 17:18 Ответить
Чорнобаївка шредінгера.
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26.03.2022 17:43 Ответить
Книги надо умные читать, пропагандоны кремлёвские:
----------
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26.03.2022 18:08 Ответить
дааааа.... дэбилы, сэр !!!!!!
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26.03.2022 18:26 Ответить
Орки - полнейшие ИДИОТЫ и мразь
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26.03.2022 19:14 Ответить
И нам их идиотизм здорово помогает.
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28.03.2022 01:12 Ответить
И нам их идиотизм здорово помогает.
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28.03.2022 01:12 Ответить
Головний баран Чечні ловить Бандеру в Москві на парковці,цей придурок- пропагандон, увесь сивий шукає Чорнобаєвку-історичну місцину Херсону-під Києвом.Ей,кацапи,що у вас в голові взагалі.Значить філософ Ільїн був на 1000% обєктивним.Ви виведені, шляхом селекції,но це по "вумному"...Ви зроблені на пяну голову,після китайської горілки.А китайці уже і не шифруються-роблять її не с харчової сировини,а шляхом спиртового бродіння гівна з каналізацій.Одне добре-гівна після 1.5 мілліарда-дуже багато.Пийте на свою погибель...
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26.03.2022 20:00 Ответить
а где заканчивается граница чернобаевки?
граница чернобаевки нигде не заканчивается
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26.03.2022 20:39 Ответить
ЧТО УЖЕ GPS ОТКЛЮЧИЛИ !?)
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26.03.2022 23:00 Ответить
у них мозК отключили. напрочь!
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27.03.2022 00:43 Ответить
Ой довбойоби
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27.03.2022 05:08 Ответить
І як не дивно, цим довбойобам вдалося зробити довбойобами цілу країну...хоча, що там дивуватись...
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27.03.2022 05:48 Ответить
Стоят дядьки в студии, на вид вроде не ДЕБИЛЫ, а оказываются -ПОЛНЫЕ! Лепят умняк, а выглядят полными идиотами. Идя на передачу, зная о чем будет речь( им обязательно говорят) не удосужились посмотреть на карте, где находится НАША ЧЕРНОБАИВКА! Хотя чему удивляться, расейская биомасса и это сожрет...
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27.03.2022 12:50 Ответить
Где, ****, они таких долбогрызов берут??? Ну ты хоть карту посмотри, дятел...
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27.03.2022 19:33 Ответить
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд о стописят раз зашедших рашистах которых милион раз двести сожгли, на самом деле промазали ровно на половину площади аэропорта в аккурат ******** деревню, и оставив половину техники рашистов в прекрасном состоянии, как 1 раз ударили по аэропорту- так он стоит пустой никаких 250 мильон заходов рашистов туда не было
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28.03.2022 02:14 Ответить
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд о стописят раз зашедших рашистах которых милион раз двести сожгли, на самом деле промазали ровно на половину площади аэропорта в аккурат ******** деревню, и оставив половину техники рашистов в прекрасном состоянии, как 1 раз ударили по аэропорту- так он стоит пустой никаких 250 мильон заходов рашистов туда не было
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28.03.2022 02:15 Ответить
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд о стописят раз зашедших рашистах которых милион раз двести сожгли, на самом деле промазали ровно на половину площади аэропорта в аккурат ******** деревню, и оставив половину техники рашистов в прекрасном состоянии, как 1 раз ударили по аэропорту- так он стоит пустой никаких 250 мильон заходов рашистов туда не было
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28.03.2022 02:15 Ответить
*** в чернобаевке разхярили 250 домов. не было никаких 10 боев там просто одним артударом снесли часть поселка и теперь бесконечно муссируют легенд
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28.03.2022 02:15 Ответить
Смотрю у ботов парашестана подгорает, значит все верно
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28.03.2022 09:07 Ответить
Смотрю у ботов параши подгорает, значит все верно
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28.03.2022 09:08 Ответить
Смотрю у ботов параши подгорает, значит все верно
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28.03.2022 09:08 Ответить
у ботов параши подгорает
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28.03.2022 09:10 Ответить
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