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В Босфор принесло одну из мин, которыми российские войска заминировали подходы к Одессе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Турецкие власти закрыли проход через Босфор в обоих направлениях после сообщения гражданского судна о подозрительном объекте, похожем на мину.

Министерство национальной обороны, сообщившее о закрытии пролива, распространило твит о локализации неопознанного объекта, команда водолазов будет направлена ​​для нейтрализации угрозы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, проходившее по Босфору. Также сообщают о фото объекта, сделанном с берега.

Сообщение о мине вызвало столь серьезную реакцию еще и потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ заминировала рекомендованные пути от Босфора в Одессу и сообщила, что это якобы украинские мины, - журналист Клименко. ДОКУМЕНТ

Еще некоторое время турецкое Министерство национальной обороны подтвердило, что речь идет действительно о морской мине.

Саперы обезвредили ее, после чего навигацию по проливу восстановили.

По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца, вероятнее всего, именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.

Турция обратилась к украинской и российской стороне с запросом на консультации.
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Топ комментарии
+43
Море стало небезпечним в брудним через кляту москальню
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26.03.2022 16:25
+30
Не здивуюсь якщо дурні лапатнікі самі почнуть підриватись на власних мінах...
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26.03.2022 16:25
+27
Ніколи ми з кацапами не були і не будемо одним народом! Смерть кацапам, смерть ворогам!
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26.03.2022 16:48
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Еётамнет
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26.03.2022 16:23 Ответить
федерасти таки безгмозлі. обструкція навкола Босфора вагомо вплине на розмір і коЛличество всіляких іграшок в розкішницю эрэфії
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26.03.2022 18:20 Ответить
Братан, я не сильно в этом разбираюсь, но надеюсь, что это нам на пользу
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26.03.2022 18:23 Ответить
Не здивуюсь якщо дурні лапатнікі самі почнуть підриватись на власних мінах...
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26.03.2022 16:25 Ответить
а я б хотів здивуватися ))) вже сьогодні.... і завтра 2-3 рази ))))
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26.03.2022 16:49 Ответить
Ну, барановозами їх вже топили.
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26.03.2022 17:55 Ответить
Уточнення:

Якщо під час захоплення українських катерів та буксира вони протаранили своє ж судно, якщо навіть іноземними барановозами їх топили, то наступним кроком повинно бути затоплення або своїм російським барановозом (можна десантним), або своєю ж миною.

Усе одно - "русский военный корабль, иди *****!".
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26.03.2022 18:14 Ответить
Море стало небезпечним в брудним через кляту москальню
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26.03.2022 16:25 Ответить
надо чтобы турецкий кораблик взорвался,может тогда до Эрдогана дойдёт.
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26.03.2022 16:26 Ответить
Неа. Там большие деньги задействованы в торговле между рашкой и Турцией. Меня удивляет как они, турки, нам Байрактары и дроны продают.
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26.03.2022 16:30 Ответить
главное слово...продают...
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26.03.2022 17:59 Ответить
Тонко)
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26.03.2022 18:02 Ответить
Турки топят за х.у.йлостан. и проявляют недовольство к украинцам. Х.у.й их поймёш дятлов. Типа расиш хорошо платил в свое время. А сейчас типа мы сопротивляемся и из за этого у кацапов и соответственно у турок проблемы (гешефт не тот).
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26.03.2022 16:37 Ответить
Казахи тоже! Типа из за этой войны у них валюта просела и др. Экономические проблемы☝. Просто у них убеждение в том, что мол зачем мы так яростно противостоим кацам? Типа вы один народ и вместе бы были и все ок.💥👊 гандоны тупые. Реально тупые
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26.03.2022 16:44 Ответить
Ніколи ми з кацапами не були і не будемо одним народом! Смерть кацапам, смерть ворогам!
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26.03.2022 16:48 Ответить
Турки ваш выход.
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26.03.2022 16:26 Ответить
отак,країни НАТО,назвається ,коли ви не хочьте палити русню,тоді вона іде до вас.
Як там Черчіль казав про гньбу та війну?
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26.03.2022 16:27 Ответить
Taras Chornovil

19 mins ·



"Сегодня в Ізраиле прошла массовая акция в поддержку российской федерации". Це з рашистських пропагандонських ЗМІ. Чомусь фото не добавили. Зараз наскочив у ізраїльських. Стало зрозуміло чому. Там фоток і селфі більше, але то зовсім малими групами й поодинчо, а на цій чітко видно той офігєвающій масштаб паддєржкі в Нетанії... Хоч на землю фотографа клади, а масовість не зробиш. З посла рф потім спитають за потрачені гроші.











3
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26.03.2022 16:27 Ответить
Десь в ліс залізли орки, щоб не попасти на українців та п#здюлєй не отримати.
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26.03.2022 16:35 Ответить
есть прога по моему MASSIV,она создает массовку в фильмах -видать не удосужились подрисовать
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26.03.2022 16:44 Ответить
Не здивуюсь, якщо ця псевдомасовка знята десь в бірюльово чи в замкадьєвських ******.
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28.03.2022 14:39 Ответить
А разве Босфор еще не закрыт?!
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26.03.2022 16:28 Ответить
Закрыт для касапских военторговских лоханок.
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26.03.2022 16:37 Ответить
Для мокшанських мін? Ні.
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26.03.2022 16:38 Ответить
А почему с самого начала молчала Румыния, Болгария? Теперь мины доплыли до Босфора...А страны НАТО...молчат.
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26.03.2022 16:29 Ответить
щоб не провоцировать....
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26.03.2022 18:07 Ответить
куда б ни пришла ****** расия-она все разрушит, засрет, загадит.
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26.03.2022 16:31 Ответить
Звернулися до орків та української сторони за консультаціями???? А Україна тут до чого? Таке враження, що половинну мін ми встановили а половину кацапи, а тепер турки хочуть дізнатись чия міна до них припливла. Зі своїми козлопартнерами консультуйтесь.
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26.03.2022 16:32 Ответить
Порядок такой по международному праву. Если 2 страны воюют и это прямо задевает безопасность третьей страны, она праве потребовать консультаций с воюющими сторонами. После чего может ничего не сделать (если результат консультаций удовлетворительный), может провести дипломатический демарш, а может и силовую операцию провести (или вообще войну объявить).
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26.03.2022 18:32 Ответить
Тут може бути тільки одна консультація: хочете жити - мочіть москалів!
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26.03.2022 16:32 Ответить
Після добрячого шторму ці міни будуть по всіх пляжах Чорного та Середземного морів.
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26.03.2022 16:36 Ответить
Тільки Чорного.
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26.03.2022 19:12 Ответить
Нет, не только.
верхнее течение в Босфоре достигает скорости в несколько узлов. Поэтому, если ничего не делать с кацапами, то нельзя гарантировать, что через месяц какой нибудь NLG-танкер не взлетит на воздух, где нибудь в Эгейском море, после чего от голода осенью начнут помирать пачками разные бедуины на Ближнем Востоке и в Африке.
Поэтому, пока не поздно, необходимо для начала заблокировать вход во все порты мира судов под росийскими флагами. Если после этого кацапы будут продолжать кочевряжиться, и не снимут морскую блокаду Украины и минный террор международного судоходства, то запретить заход в порты судов, во владении которых есть хоть какая-то часть росийских владельцев.
В противном случае, египетским бедуинам придется привыкать к китайской мивине, и это самая минимальная мировая проблема, которую генерирует существование кацапской джамахерии.
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26.03.2022 19:49 Ответить
І що далі? Нічого? Турки ковтнули?
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26.03.2022 16:38 Ответить
А почему Одесситам запрещено выходить на пляж?
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26.03.2022 16:38 Ответить
тут идет речь о якорной мине,ее сорвало с якоря.
Наши такое старье точно не ставили-нечем ,да и как поставишь на виду у кацапского флота.
Пляжи поминированы скорее всего от десанта ,вот и не пускают к воде никого .
Для минирования акватория одессы не очень подходит-глубины близ пляжей маловаты для старых мин
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26.03.2022 16:49 Ответить
Значит десант с моря не собираются высаживать, раз заминировали? Непонятно. Для Украинских судов, ставили, что бы не ходили вдоль побережья?
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26.03.2022 18:06 Ответить
если честно ,то даже не знал ,что еще якорные мины есть на вооружении-она легко современными тральщиками обнаруживается и обезвреживается.
Тут скорее всего постановка (если их вообще ставили ,а не пустили один шар "поплавать") -это элемент гибридной войны типа украинцы такие-сякие заминировали все ,и надо прекратить судоходство по их вине.
Но реально я думаю никто ничего не минировал,особенно таким непрогнозируемым старьем-опасно прежде всего для себя
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26.03.2022 19:06 Ответить
А это интересная мысль. Очень может быть, что никакого минирования никто и не проводил, да и саму мину с какого ни будь рыбацкого судна спустили у самого Босфора, или даже с подкупленного иностранного, которые сами же её и обнаружили в воде, да ещё и с клеймом Украинской воинской части. Так была бы логично завершенная цепочка.
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26.03.2022 21:15 Ответить
во-во и я о том -скорее всего это постановка ,ну пусть соответствующие органы разбираются,что там выловили ,в каком состоянии ,с чьими клеймами и какой древности .
И главное как она приплыла именно туда где ее обнаружили
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26.03.2022 21:22 Ответить
Куда приплыла, это понятно. Зная потоки морского течения и его скорость, нетрудно найти на карте точку где она могла бы оказаться в нужное время. Но всего предусмотреть невозможно. Наверняка где то, что то не учли и накосячили. Например скорость ветра который бы отнёс её куда то в другое место в это время года, или свидетельства очевидцев. Всё это вскроется когда ни будь.
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26.03.2022 22:10 Ответить
А ***** это кто?А крым чей?
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26.03.2022 16:49 Ответить
Ти теж помітив? Такий собі амаяк-підпуйловник. Все щось розпитує, винюхує.
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26.03.2022 19:17 Ответить
кто вам сказал, что запрещают ??

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26.03.2022 16:51 Ответить
Кругом насрали..
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26.03.2022 16:46 Ответить
заборонити Мокші, державі-пірату заходи її корит в усі морські порти світу
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26.03.2022 16:47 Ответить
Эти мины может занести массово под Крымский мост.
Течения, ветры, всё такое.
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26.03.2022 17:11 Ответить
если бы....
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26.03.2022 18:08 Ответить
Просто мощности маловато.
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26.03.2022 18:39 Ответить
З північного заходу Чорного моря течія як раз в бік Босфору іде. Якщо щось не потрапить у сам Босфор, то піде далі вздовж північного узбережжя Туреччини.
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26.03.2022 19:24 Ответить
пусть турки и дальше целуют кацапов в десна
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26.03.2022 18:08 Ответить
Это casus belli вообще-то, повод для войны. А если бы ещё и рвануло . . . Причём, думаю, это не "случайно доплыла" - это осознанный привет туркам от русских за закрытие Босфора и за Байрактары.
Эрдоган имеет полное моральное право (в зависимости от результатов консультаций, разумеется) поднять свой флот по боевой тревоге и потребовать от русских прекратить такого рода военную деятельность в Чёрном море.
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26.03.2022 18:28 Ответить
имеет право, но не сделает...
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26.03.2022 18:49 Ответить
Ось пройдуть консультаціїї і приймуть рішення. Можливо, щось на кшталт розмінування рашкою замінованої частини моря.
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26.03.2022 19:28 Ответить
Уже и босфор засрали
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26.03.2022 19:56 Ответить
века проходят а кацапы не умнеют а на оборот тупеют.
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28.03.2022 07:46 Ответить
дурные люди.
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28.03.2022 07:47 Ответить
полные дебилы.
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28.03.2022 07:53 Ответить
 
 