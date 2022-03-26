В Босфор принесло одну из мин, которыми российские войска заминировали подходы к Одессе. ВИДЕО
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Турецкие власти закрыли проход через Босфор в обоих направлениях после сообщения гражданского судна о подозрительном объекте, похожем на мину.
Министерство национальной обороны, сообщившее о закрытии пролива, распространило твит о локализации неопознанного объекта, команда водолазов будет направлена для нейтрализации угрозы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
О неизвестном объекте сообщило гражданское судно, проходившее по Босфору. Также сообщают о фото объекта, сделанном с берега.
Сообщение о мине вызвало столь серьезную реакцию еще и потому, что ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.
Еще некоторое время турецкое Министерство национальной обороны подтвердило, что речь идет действительно о морской мине.
Саперы обезвредили ее, после чего навигацию по проливу восстановили.
По данным турецких властей, речь идет о плавучих минах старого образца, вероятнее всего, именно их применили россияне для минирования моря. Российские источники сообщали о размещении 420 мин.
Турция обратилась к украинской и российской стороне с запросом на консультации.
Пожалуйста, подождите...
Якщо під час захоплення українських катерів та буксира вони протаранили своє ж судно, якщо навіть іноземними барановозами їх топили, то наступним кроком повинно бути затоплення або своїм російським барановозом (можна десантним), або своєю ж миною.
Усе одно - "русский военный корабль, иди *****!".
Як там Черчіль казав про гньбу та війну?
19 mins ·
"Сегодня в Ізраиле прошла массовая акция в поддержку российской федерации". Це з рашистських пропагандонських ЗМІ. Чомусь фото не добавили. Зараз наскочив у ізраїльських. Стало зрозуміло чому. Там фоток і селфі більше, але то зовсім малими групами й поодинчо, а на цій чітко видно той офігєвающій масштаб паддєржкі в Нетанії... Хоч на землю фотографа клади, а масовість не зробиш. З посла рф потім спитають за потрачені гроші.
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верхнее течение в Босфоре достигает скорости в несколько узлов. Поэтому, если ничего не делать с кацапами, то нельзя гарантировать, что через месяц какой нибудь NLG-танкер не взлетит на воздух, где нибудь в Эгейском море, после чего от голода осенью начнут помирать пачками разные бедуины на Ближнем Востоке и в Африке.
Поэтому, пока не поздно, необходимо для начала заблокировать вход во все порты мира судов под росийскими флагами. Если после этого кацапы будут продолжать кочевряжиться, и не снимут морскую блокаду Украины и минный террор международного судоходства, то запретить заход в порты судов, во владении которых есть хоть какая-то часть росийских владельцев.
В противном случае, египетским бедуинам придется привыкать к китайской мивине, и это самая минимальная мировая проблема, которую генерирует существование кацапской джамахерии.
Наши такое старье точно не ставили-нечем ,да и как поставишь на виду у кацапского флота.
Пляжи поминированы скорее всего от десанта ,вот и не пускают к воде никого .
Для минирования акватория одессы не очень подходит-глубины близ пляжей маловаты для старых мин
Тут скорее всего постановка (если их вообще ставили ,а не пустили один шар "поплавать") -это элемент гибридной войны типа украинцы такие-сякие заминировали все ,и надо прекратить судоходство по их вине.
Но реально я думаю никто ничего не минировал,особенно таким непрогнозируемым старьем-опасно прежде всего для себя
И главное как она приплыла именно туда где ее обнаружили
Течения, ветры, всё такое.
Эрдоган имеет полное моральное право (в зависимости от результатов консультаций, разумеется) поднять свой флот по боевой тревоге и потребовать от русских прекратить такого рода военную деятельность в Чёрном море.