РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5628 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежомВойна в Украине Агрессия России против Украины Война Поддержка Украине
8 033 51
Байден (2385) США (23212) Украина (44307) Кулеба Дмитрий (2646)

"Байден в восторге от украинцев! Это не война России против Украины, это война тирании против демократического мира!", - Кулеба о встрече с Байденом, Блинкеном и Ллойдом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Дмитрий Кулеба и Алексей Резников впервые в формате 2+2 встретились в Польше с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже к встрече присоединился президент Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об итогах встречи рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении.

"Байден в восторге от борьбы украинцев! Происходящее в Украине - изменит ХХІ век. Это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира", - процитировал президента Байдена Кулеба и отметил, что общими усилиями мы достигнем, чтобы это изменение было в пользу Украины, в пользу всего демократического мира.

Кроме этого, по словам Кулебы, он с коллегами сейчас работает над тем, чтобы помочь защитникам Мариуполя и всей стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы невероятны, они останавливают эти "чертовы танки", - Байден

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Вони не дадуть нам програти
показать весь комментарий
26.03.2022 16:36
+14
Від цих "захоплень" толку дуже мало!!! Треба мочити москалів, а не *********!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:34
+12
не нам, а собі і за рахунок наших життів. Досить носити "рожеві окуляри"!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від цих "захоплень" толку дуже мало!!! Треба мочити москалів, а не *********!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:34 Ответить
Вони не дадуть нам програти
показать весь комментарий
26.03.2022 16:36 Ответить
не нам, а собі і за рахунок наших життів. Досить носити "рожеві окуляри"!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:37 Ответить
Бадену на другий термін треба балотуватись не в президенти США, в ...
Папу Римського+Мать Тереза

нам потрібна зброя, зроя та ще раз зброя !!!!

тоді не потрібні будуть гуманітарні коридори з Мариуполя, Волновахи, Сєвєродонецька, Ізюма, Харкова, Сум, Чернігова, а скоро, не дай Бог і з Запоріжжя, Дніпра та самого Києва !!!!!

показать весь комментарий
26.03.2022 16:48 Ответить
який поганий байден!.хоче на другий термін.а рахі так трамп подобається.від того й 5 сердитих смйликів
показать весь комментарий
26.03.2022 17:29 Ответить
після Буша-молодшого президенти США - імпотенти (Обама, Байден) або придурки (Трамп)

зійшла га гівно Америка !!!
показать весь комментарий
26.03.2022 17:53 Ответить
Про свої життя і безпеку треба заздалегідь думати.
Вам хтось заважав?
показать весь комментарий
26.03.2022 17:02 Ответить
порох їм заважав...
показать весь комментарий
26.03.2022 17:30 Ответить
ніколи в світі.
показать весь комментарий
26.03.2022 18:20 Ответить
Вчора ми і самі бачили, що захоплюється.
показать весь комментарий
26.03.2022 16:34 Ответить
а на сьогодні була анонсована "потужна промова Байдена"

це вже ?
чи будуть ще захоплення та обіцянки страшних кар для рашки ?

враження, що ці західні імпотенти самі не знають що робити з Україною, яка продовжує битись
показать весь комментарий
26.03.2022 16:52 Ответить
А як вони мають покарати засрашку?
Скинути на них яз ?
показать весь комментарий
26.03.2022 17:23 Ответить
рецепт старий як світ:

"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
Сер Уінстон Черчиль
показать весь комментарий
26.03.2022 17:55 Ответить
А может они все и знают-токо нам не говорят.
показать весь комментарий
26.03.2022 19:37 Ответить
Слышишь, ты, захопленый ты наш. Четверо детей в сутки погибают, одинадцать остаются инвалидами. Я тебе глаз ложкой выну
показать весь комментарий
26.03.2022 16:35 Ответить
Це потужна промова Байден? І шо далі?
показать весь комментарий
26.03.2022 16:36 Ответить
У нього все "потужне".
показать весь комментарий
26.03.2022 16:52 Ответить
Важлива промова Байдена
показать весь комментарий
26.03.2022 16:36 Ответить
Да, уж. Не Рейган.
показать весь комментарий
26.03.2022 16:37 Ответить
"Рейган" був перед Байденом
показать весь комментарий
26.03.2022 17:19 Ответить
Та за@@али ви своїми захопленнями, поки не побачу гармат калібру 155 мм, в складі батарей ЗСУ всі ваші захоплення до сраки.
показать весь комментарий
26.03.2022 16:37 Ответить
У нас своей арты хватает, лучше пусть дают ПВО и ракеты
показать весь комментарий
26.03.2022 16:40 Ответить
Та хоч щось серйозніше ручної зброї.
показать весь комментарий
26.03.2022 16:44 Ответить
Мы защитим и США и НАТО главное оружие вовремя подносите!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:38 Ответить
А вони нас захистили ?
Нема чого.
Хай захищають себе самі.
показать весь комментарий
26.03.2022 16:53 Ответить
Сам Лубкивский это человек фейк.
показать весь комментарий
26.03.2022 16:43 Ответить
Звиздеть то каждый может... сначала нужно разобраться: "А Лубкивский НАШ?"
показать весь комментарий
26.03.2022 16:59 Ответить
Ц.Н. пишет, шо Минобороны Британии предполагает захват в котел сил ООС(АТО) , и продвижение колон РФ в обход Николаева к Одессе.
показать весь комментарий
26.03.2022 19:44 Ответить
Когда "захоплюються", но подзабивают куй - называется "стебётся"..
показать весь комментарий
26.03.2022 16:42 Ответить
Нам их восторгт до лампочки,нам лучше пусть дадут зенитные комплексы и истребители.
показать весь комментарий
26.03.2022 16:45 Ответить
Кацапьі на ветке детектед. В спам сук!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:47 Ответить
Для кацапів Байден - наче червоний плащ для бика!

В спам сцук!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:59 Ответить
https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1507662904543387650
показать весь комментарий
26.03.2022 16:50 Ответить
На видео деревья зелёные (
Не простите уйню!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:58 Ответить
Ми вже восьмий рік воюємо.
показать весь комментарий
26.03.2022 17:05 Ответить
... Пізніше до зустрічі доєднався президент Байден. ... Байден захоплюється боротьбою українців! А в цей час "

Чернігів рознесено вщент. В місті залишилося менше половини жителів. 44 важко поранених потребують евакуації…

В Маріуполі порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі.

Київ... Харків, Суми, Охтирка, Ізюм,... і далі всюди..

А президент наймогутнішої держави США... в Польщі, куди ще до початку війни боягузливо, зі Львова кожної ночі, втікало посольство США в України "Пізніше до зустрічі доєднався і захоплюється боротьбою українців!
показать весь комментарий
26.03.2022 16:56 Ответить
Посла так і не призначив, "дружок".
показать весь комментарий
26.03.2022 17:02 Ответить
Насправді посольства США в Україні немає - ще до війни втекли у Львів, а потім взагалі ховалися на ніч під парасольку "героїчного" НАТО... Вахтовий метод...
показать весь комментарий
26.03.2022 17:14 Ответить
Та я в курсі. Другий рік каденції ідола українців, а посла одоробло так і не спромоглося призначити.
показать весь комментарий
26.03.2022 17:17 Ответить
Наплевать, нравится ему или нет. Лучше дал ббы самолётов с оружием, гарпуны и томагавки.
показать весь комментарий
26.03.2022 17:00 Ответить
Не с его импотентном озабоченностью восторги свои выражать. Писдеть - не мешки ворочать. Поставки нам жизненно необходимого вооружения "могут привести к эскалации конфликта", понимаешь ли... Слушать противно...
показать весь комментарий
26.03.2022 17:29 Ответить
Хотів би я спитати Кулебу ти Байдену фото показував?
Клінтон ще живий, міг би нагадати Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.
показать весь комментарий
26.03.2022 17:35 Ответить
Ти читав текст цього меморандуму?
показать весь комментарий
26.03.2022 17:41 Ответить
Читав, він написаний так, щоб наїбати нас, але суті це не міняє, країну яка віддала ЯО знищують, а гаранти тихо дрочат...
показать весь комментарий
26.03.2022 17:50 Ответить
 
 