"Байден в восторге от украинцев! Это не война России против Украины, это война тирании против демократического мира!", - Кулеба о встрече с Байденом, Блинкеном и Ллойдом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Дмитрий Кулеба и Алексей Резников впервые в формате 2+2 встретились в Польше с главой Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже к встрече присоединился президент Байден.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об итогах встречи рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении.
"Байден в восторге от борьбы украинцев! Происходящее в Украине - изменит ХХІ век. Это не война России против Украины, это война тирании против свободного мира", - процитировал президента Байдена Кулеба и отметил, что общими усилиями мы достигнем, чтобы это изменение было в пользу Украины, в пользу всего демократического мира.
Кроме этого, по словам Кулебы, он с коллегами сейчас работает над тем, чтобы помочь защитникам Мариуполя и всей стране.
Пожалуйста, подождите...
Папу Римського+Мать Тереза
нам потрібна зброя, зроя та ще раз зброя !!!!
тоді не потрібні будуть гуманітарні коридори з Мариуполя, Волновахи, Сєвєродонецька, Ізюма, Харкова, Сум, Чернігова, а скоро, не дай Бог і з Запоріжжя, Дніпра та самого Києва !!!!!
зійшла га гівно Америка !!!
Вам хтось заважав?
це вже ?
чи будуть ще захоплення та обіцянки страшних кар для рашки ?
враження, що ці західні імпотенти самі не знають що робити з Україною, яка продовжує битись
Скинути на них яз ?
"Дайте нам зброю, а решту ми зробимо самі !"
Сер Уінстон Черчиль
Нема чого.
Хай захищають себе самі.
В спам сцук!
Не простите уйню!
Чернігів рознесено вщент. В місті залишилося менше половини жителів. 44 важко поранених потребують евакуації…
В Маріуполі порушуються абсолютно всі правила ведення війни. Противник не дотримується міжнародного гуманітарного права. Відкриває вогонь по цивільних… Видно, що противнику поставили завдання стерти Маріуполь з лиця землі.
Київ... Харків, Суми, Охтирка, Ізюм,... і далі всюди..
А президент наймогутнішої держави США... в Польщі, куди ще до початку війни боягузливо, зі Львова кожної ночі, втікало посольство США в України "Пізніше до зустрічі доєднався і захоплюється боротьбою українців!
Клінтон ще живий, міг би нагадати Байдену...
Потрібно апелювати лише до США і Великобританії, бо під їх гарантії ми віддали ядерну зброю, ці країни мають реагувати, щоб підтвердити свої слова, інакше весь світ зрозуміє, що єдина гарантія безпеки від таких монстрів, як РФ, США, Китай... це наявність ядерної зброї і у разі падіння України у всіх буде моральне право її отримати...
5 декабря 1994 года Великобритания, Россия, США и Украина подписали Будапештский меморандум. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения.