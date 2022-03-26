Жизнь почти полностью разрушенного Макарова: как сейчас выглядит поселок в Киевской области. ВИДЕО

Жителям Макарова под Киевом хоронить умерших родственников и знакомых негде, потому что кладбище, равно как поселок, все время бомбят, поэтому могилы жители делают на огородах возле домов.

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовано видео, где показано, как сейчас, после ежедневной бомбардировки, выглядит Макаров, и как люди справляются с такими сложными условиями.

Поселок городского типа Макаров, расположенный в Киевской области, продолжает страдать от ежедневной бомбардировки Россией. Люди не могут передвигаться по улицам, потому что в любой момент прямо возле них может упасть и взорваться ракета. "Я не могу ходить, потому что такие идут бомбежки по Макарову… Вот выходишь утром, в 200 метрах горит дом, возвращаешься туда, там горит дом", - говорит житель поселка.

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Большинство жилых домов и магазинов уже разрушены, а в здании хлебозавода сильно повреждена электропроводка. На дорогах и огородах огромные ямы от взрывов, а вокруг разрушенных домов разбросаны обломки стекла и мебели. К счастью, 2 церкви остались целыми: "Это Бог, как говорится, бережет их", – говорит житель Макарова.

Новости и свежую информацию о событиях слушают по радио. "Я это слушаю как Мариуполь… что 90% построек уже нет. И говорят, что людей не могут похоронить. Это горе", - говорит житель поселка.

В Макарове люди умирают от взрывов прямо на улицах, ведь Россия бомбит всю территорию, независимо от того, что там находится. "По улице знакомый шел, говорил, что дочь его убили. Она как раз шла, а там разрыв был на мосту… Ну убило ее", - рассказывает житель Макарова.

Хоронить умерших родственников и знакомых негде, потому что кладбище, так же как поселок, все время бомбят, поэтому могилы жители делают на огородах возле домов. "У нас здесь полно людей похоронено уже на огороде… На кладбище некуда ехать. Там страшно, поэтому хороним на огороде", - говорит житель поселка.

Проект Украинский свидетель регулярно публикует видеоконтент с последствиями российской агрессии.

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Напомним, медиапроект Украинский свидетель (Ukrainian Witness) запустил основатель фонда помощи украинской армии "Вернись живым" Віталій Дейнега.

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