Войска РФ обстреляли Львов, - Садовый. ВИДЕО

Сегодня, 26 марта, российские войска обстреляли Львов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передаёт Цензор.НЕТ.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - рассказал он.

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