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Войска РФ обстреляли Львов, - Садовый. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 26 марта, российские войска обстреляли Львов.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передаёт Цензор.НЕТ.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - рассказал он.
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+44 Яукр
показать весь комментарий26.03.2022 17:00
+42 Serjio Artemchuk
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+37 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показать весь комментарий26.03.2022 17:00
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Нет же, БЛЕЯТЬ!!! Нада все равно фотнуть и слить в ГОВНОсети
Гірше рашистів нема нікого!
Сьогодні, 26 березня, російські війська обстріляли Львів.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.