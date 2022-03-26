Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве вокруг памятников культурного наследия установили защитные конструкции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В столице проводятся работы по защите памятников культурного наследия от российских обстрелов и бомбардировок. Так, монумуенты в центре столицы, в частности, Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, княгине Ольге, Петру Конашевичу-Сагайдачному защищают сеткой, специальными лесами и мешками с песком.

Смотрите: "Байден в восторге от украинцев! Это не война России против Украины, это война тирании против демократического мира!", - Кулеба о встрече с Байденом, Блинкеном и Ллойдом. ВИДЕО



























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.