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Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

В Киеве вокруг памятников культурного наследия установили защитные конструкции.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В столице проводятся работы по защите памятников культурного наследия от российских обстрелов и бомбардировок. Так, монумуенты в центре столицы, в частности, Владимиру Великому, Богдану Хмельницкому, княгине Ольге, Петру Конашевичу-Сагайдачному защищают сеткой, специальными лесами и мешками с песком.

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Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 01
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 02
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 03
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 04
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 05

Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 06
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 07
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 08
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 09
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 10
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 11
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 12
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 13

Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 14
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 15
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 16
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 17

Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 18
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 19
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 20
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 21
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 22
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 23
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 24
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 25
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 26
Защитные конструкции и мешки с песком: в Киеве защищают памятники от возможных бомбардировок 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+10
Людину оббріхали. Соромно вірити москалям.
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26.03.2022 17:30
+7
Кожну ніч лягаєш спати з думкою ,що вранці прочитаєш, що Маріуполь розблокувати,Херсон звільнили, ворога відкинули. .Тримайтесь і бережіть себе. Ці новини будуть актуальними. Україна понад усе
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26.03.2022 17:24
+6
Воздушное командование «Схід» заявляет, что к юго-востоку от Харькова пол часа назад сбили российский военный самолёт.
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26.03.2022 17:37
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Мда. От прямого попадания защита чисто символическая. Надеюсь тупые кацапские мрази промахнутся.
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26.03.2022 17:24 Ответить
Под солнечной радиацией материал этих мешков, полипропилен - живет недолго.
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27.03.2022 09:33 Ответить
Кожну ніч лягаєш спати з думкою ,що вранці прочитаєш, що Маріуполь розблокувати,Херсон звільнили, ворога відкинули. .Тримайтесь і бережіть себе. Ці новини будуть актуальними. Україна понад усе
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26.03.2022 17:24 Ответить
Мішень
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26.03.2022 17:27 Ответить
Хмельницького не варто захищати. Його треба переосмислити і прибрати того москальського посіпаку.
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26.03.2022 17:28 Ответить
Людину оббріхали. Соромно вірити москалям.
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26.03.2022 17:30 Ответить
Якщо ти вчив історію тільки по радянським підручникам - я тобі співчуваю.
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26.03.2022 17:39 Ответить
Дякую за спічуття. Але крім підруників ще по Тарасу Шевенку вчив. А ще вам повім, що моя родина дуже давня. І те що з віків прийшло в розповідях про Хмельницького та тодішню змову старшини примушує висловити саме таку думку.
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26.03.2022 19:06 Ответить
Первая партия из закупленных Украиной у Германии ручных противотанковых гранатомётов в субботу прибыла в страну, сообщает немецкий таблоид Bild.
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26.03.2022 17:30 Ответить
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26.03.2022 17:30 Ответить
Тут докладніше
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ROxxPyw0nPAa5HDAABCBU-IDECabGw3-&ll=46.94993204273738%2C33.163962816806794&z=6
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26.03.2022 17:32 Ответить
всегда удивляюсь этим картам, особенно как зарисовуют Херсонскую обл. они контролируют пару городов и дороги. И то численность их в городах и на дорогах(блок постах) мизерная. И все. Тут можно идти маршем аж до Крыма.
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26.03.2022 17:35 Ответить
я розумію..але ще в далекому 84 році ми на воєнці в школі, задавали питання..коли територія вважається захопленою?..воєнрук сказав шо по правилах..навіть якшо на території немає жодної людини і тільки може бути один солдат, який захватив цю територію то вважається ця територія захоплена
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26.03.2022 17:55 Ответить
я понимаю но там закрашены населенные пункты где не было и нет рашистов.
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26.03.2022 18:10 Ответить
Киев всегда возрождался, а Мацкву всегда перестраивали. Читаем историю
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26.03.2022 17:31 Ответить
Їбучачий срускій мір
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26.03.2022 17:36 Ответить
Воздушное командование «Схід» заявляет, что к юго-востоку от Харькова пол часа назад сбили российский военный самолёт.
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26.03.2022 17:37 Ответить
Харьков здесь
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26.03.2022 17:48 Ответить
Бомбардувальник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/26/7334793/
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26.03.2022 19:09 Ответить
Эээ, лишнехромосомный, никаких бомбардувань Киева.. послали вас на ..уй отсюда развернулись и пошли..
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26.03.2022 17:41 Ответить
Нерозумного Богдана давно вже треба повернути булавою на захід)
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26.03.2022 17:54 Ответить
Ну це як ту булаву трактувати (( он монумент Батьківщина - мати теж казали не в ту сторону обличчям стоїть , а тепер дивися - у правильному Вучетич поставив !
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26.03.2022 22:01 Ответить
 
 