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Территорию отдыха для матерей и детей обустроили в одном из торговых центров Днепра. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Днепровском центре матери и ребенка ежедневно ночуют до 150 семей. В Днепр едут люди из Харькова, Мариуполя и Херсона. В центре люди могут остановиться на несколько дней, пока не решат, что делать дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во временном приюте, расположенном в одном из торговых центров Днепра с детьми работают воспитатели и психологи.

"Большие очереди были на вокзал, на эвакуационные поезда, поэтому было решено переоборудовать первый этаж торгового центра для обустройства зоны отдыха для матерей и детей. Кроме того, нужно было место, где детей можно было бы переодеть. Привезли детское питание...", - говорит директор департамента молодежной политики Днепра Дарья Белая.

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Топ комментарии
+14
Дурні журналісти-мабуть розбомблений Маріупольськиий театр та числені жертви вас нічому так і не навчили...
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26.03.2022 17:42
+11
Навіщо публіковати цю інформацію??? Мало загинуло дітей від рук цих покидьків-нацистів?
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26.03.2022 17:49
+8
***** ви ще позначте то місце на мапі та напишить діти на асфальті, шо за *******? в країні війна чи як? піліть і дальше "екслюзивні" відосіки та викладайте їх в кацапському телеграмі, просто нема слів
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26.03.2022 17:55
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а для татів з дітьми?????
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26.03.2022 17:41 Ответить
мля.. они б еще КООРДИНАТИ дали.. а не тільки кількість та назву де багато людей..
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26.03.2022 18:25 Ответить
якщо окрім сексизму, як такого - то взагалі здається, що у журналістів, котрі розказують, де хто заховався, мізків, як у курки, що перед велосипедом перебігає....
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26.03.2022 18:48 Ответить
сьогодні як ніколи.... гуде сирена без упину, майже з самого рання з 5.40...
і зараз...аж душу витряхає...
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26.03.2022 17:42 Ответить
Сьогодні був важкий день і ніч буде важка. Це ***** Байдену показує, хто на цьому континенті головний, блдь.
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26.03.2022 17:59 Ответить
спочатку прочитав - головний біль .. та таки ж головний біль, блдь !!!!
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26.03.2022 18:10 Ответить
Порівняйте їх:

Это твит о двух столах.
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26.03.2022 18:12 Ответить
Дурні журналісти-мабуть розбомблений Маріупольськиий театр та числені жертви вас нічому так і не навчили...
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26.03.2022 17:42 Ответить
в Дніпрі тц безліч
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26.03.2022 19:25 Ответить
Насправді не так вже й багато, аби неможливо було вирахувати вужче коло тих, де скоріше за все розтаборився такий заклад.
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26.03.2022 19:41 Ответить
згоден
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26.03.2022 20:31 Ответить
Главное касапам не говорить..
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26.03.2022 17:49 Ответить
Навіщо публіковати цю інформацію??? Мало загинуло дітей від рук цих покидьків-нацистів?
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26.03.2022 17:49 Ответить
туда завтра же прилетит - вы что долбоё..ы?
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26.03.2022 17:53 Ответить
***** ви ще позначте то місце на мапі та напишить діти на асфальті, шо за *******? в країні війна чи як? піліть і дальше "екслюзивні" відосіки та викладайте їх в кацапському телеграмі, просто нема слів
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26.03.2022 17:55 Ответить
Не надо обозначать.
Я прочитал обозначив длч себя адрес , позвал жену , она прочитала и назвала тот же адрес .
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26.03.2022 18:06 Ответить
І от назуя така інформація? Тут і так сьогодні майже цілий день тривога.
Тепер для них усі ТРЦ стануть мішенню номер один. Невже незрозуміло? - для кацапів знищення генофонду це пріоритет!
"Жиріновський Шредінгера" (який водночас живий і мертвий) закликав до "хохлокосту" (і слово ж яке вигадав!) Якийсь інший пропагандон відкритим текстом каже "уничтожайте хохлят, шоб хохлы не выросли".
Продовжувати?
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26.03.2022 18:01 Ответить
Повністю погоджуюсь!
Треба цю статтю прибрати звідси швидко!
Як написати адмінам сайту!
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26.03.2022 18:34 Ответить
дик, адміни самі і розміщують...!
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26.03.2022 18:52 Ответить
Написав
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26.03.2022 19:36 Ответить
Крайних нема
"Адміністратор форуму не відповідає за дії редакції"
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26.03.2022 20:24 Ответить
 
 