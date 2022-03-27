Территорию отдыха для матерей и детей обустроили в одном из торговых центров Днепра. ВИДЕО
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В Днепровском центре матери и ребенка ежедневно ночуют до 150 семей. В Днепр едут люди из Харькова, Мариуполя и Херсона. В центре люди могут остановиться на несколько дней, пока не решат, что делать дальше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во временном приюте, расположенном в одном из торговых центров Днепра с детьми работают воспитатели и психологи.
"Большие очереди были на вокзал, на эвакуационные поезда, поэтому было решено переоборудовать первый этаж торгового центра для обустройства зоны отдыха для матерей и детей. Кроме того, нужно было место, где детей можно было бы переодеть. Привезли детское питание...", - говорит директор департамента молодежной политики Днепра Дарья Белая.
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+14 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+8 Инь Янь f32f1b38
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і зараз...аж душу витряхає...
Это твит о двух столах.
Я прочитал обозначив длч себя адрес , позвал жену , она прочитала и назвала тот же адрес .
Тепер для них усі ТРЦ стануть мішенню номер один. Невже незрозуміло? - для кацапів знищення генофонду це пріоритет!
"Жиріновський Шредінгера" (який водночас живий і мертвий) закликав до "хохлокосту" (і слово ж яке вигадав!) Якийсь інший пропагандон відкритим текстом каже "уничтожайте хохлят, шоб хохлы не выросли".
Продовжувати?
Треба цю статтю прибрати звідси швидко!
Як написати адмінам сайту!
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