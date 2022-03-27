Территорию отдыха для матерей и детей обустроили в одном из торговых центров Днепра. ВИДЕО

В Днепровском центре матери и ребенка ежедневно ночуют до 150 семей. В Днепр едут люди из Харькова, Мариуполя и Херсона. В центре люди могут остановиться на несколько дней, пока не решат, что делать дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во временном приюте, расположенном в одном из торговых центров Днепра с детьми работают воспитатели и психологи.

"Большие очереди были на вокзал, на эвакуационные поезда, поэтому было решено переоборудовать первый этаж торгового центра для обустройства зоны отдыха для матерей и детей. Кроме того, нужно было место, где детей можно было бы переодеть. Привезли детское питание...", - говорит директор департамента молодежной политики Днепра Дарья Белая.

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