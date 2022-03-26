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Оккупанты обстреляли Харьковский университет внутренних дел, пострадавших нет, - полиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вражеских обстрелов повреждено здание Харьковского национального университета внутренних дел, люди не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в области Сергей Болвинов.

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"Обстреляли альма-матер большей части сотрудников харьковской и украинской полиции, среди которых и я. К счастью, ни жертв, ни раненых нет", - отметил он.

"Убежден, что здание будет восстановлено в кратчайшие сроки. Верю, что уже скоро аудитории Харьковского национального университета внутренних дел, как и аудитории всех вузов Украины, вновь наполнятся светлыми молодыми людьми, которые будут учиться и развиваться ради себя и Украины. Украины свободной, сильной, честной, которая будет примером демократии и развития для всего мира", - добавил Болвинов.

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любителей вороваек не зцепило?
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26.03.2022 17:54 Ответить
Для харьковских ментов - это личное. Предупреждаю всех колаборантов, ДРГ и прочих кадыровцев. Теперь вам не просто *****, а поперёк
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26.03.2022 18:02 Ответить
Та это и так понятно
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26.03.2022 18:27 Ответить
Спалити цей гендель в ім'я України!
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26.03.2022 18:42 Ответить
 
 