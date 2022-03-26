"Лозунг "Нет - войне" нацистский", - росТВ. ВИДЕО
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На российском телевидении заявили, что лозунг "Нет - войне" нацистский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло в эфире кремлевского телеканала "Россия 24".
В то же время лозунг "Мы за мир" кремлевские прихвостни считают правильным.
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