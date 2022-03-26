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"Лозунг "Нет - войне" нацистский", - росТВ. ВИДЕО

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На российском телевидении заявили, что лозунг "Нет - войне" нацистский.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это произошло в эфире кремлевского телеканала "Россия 24".

В то же время лозунг "Мы за мир" кремлевские прихвостни считают правильным.

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что тут скажешь... дебилы
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26.03.2022 18:58
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26.03.2022 19:02
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Подтверждаю . Это как раз между вторжением в Венгрию и втрожением в Чехию. Тоже за мир людей танками давили.
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