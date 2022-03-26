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25-я Сичеславская бригада уничтожила вражескую технику. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Десантно-штурмовые войска ВС Украины продолжают методически уничтожать врага. На этот раз боевую работу на отлично провели воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+52
25-й Січеславській-респект...
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26.03.2022 19:07
+44
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26.03.2022 19:15
+27
Смерть цапам!
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26.03.2022 19:08
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25-й Січеславській-респект...
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26.03.2022 19:07 Ответить
как сказал кисельов - в пыль и пепел.
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26.03.2022 19:15 Ответить
Смерть цапам!
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26.03.2022 19:08 Ответить
ліфти, Карл, ліфти!!
навіть ліфтам кісда у космічній наддержаві

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26.03.2022 19:11 Ответить
рогозін батутами підмінить
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26.03.2022 20:05 Ответить
Джавелин
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26.03.2022 19:12 Ответить
Спеціально для РосТВ - щоб не напрягались з текстом:

"Вы понимаете, стоял маленкий безобидный танчик на лужайке. Никого не трогал. А эти нацисты его в хлам! Это просто звери какие-то!"
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26.03.2022 19:14 Ответить
рассказываю прямо как пишут орки: русские танки не прячутся в жилых кварталах! Прямо так и пишут. пысдесь.
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27.03.2022 02:39 Ответить
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26.03.2022 19:15 Ответить
Бабах и пісюны по деревах
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26.03.2022 19:18 Ответить
Схоже на Джавелін! На паузі дуже складно але можно розгледіти снаряд
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26.03.2022 20:24 Ответить
Струя огня почти вертикальная
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26.03.2022 20:50 Ответить
 
 