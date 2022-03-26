25-я Сичеславская бригада уничтожила вражескую технику. ВИДЕО

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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"Десантно-штурмовые войска ВС Украины продолжают методически уничтожать врага. На этот раз боевую работу на отлично провели воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в сообщении.

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