25-я Сичеславская бригада уничтожила вражескую технику. ВИДЕО
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Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины уничтожили вражескую технику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"Десантно-штурмовые войска ВС Украины продолжают методически уничтожать врага. На этот раз боевую работу на отлично провели воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады", - говорится в сообщении.
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