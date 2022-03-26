Украинские воины взяли в плен группу оккупантов во время освобождения Ольховки в Харьковской области. ВИДЕО

Украинские воины во время освобождения населенного пункта Ольховка в Харьковской области взяли в плен группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере украинский военный Анатолий Штефан.

Он отметил: "Освобождена Ольховка. Оккупанты в плену у ВСУ".

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