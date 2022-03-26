Украинские воины взяли в плен группу оккупантов во время освобождения Ольховки в Харьковской области. ВИДЕО
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Украинские воины во время освобождения населенного пункта Ольховка в Харьковской области взяли в плен группу российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере украинский военный Анатолий Штефан.
Он отметил: "Освобождена Ольховка. Оккупанты в плену у ВСУ".
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Взяли, чи не взяли - не знаю і все.
Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского «миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух
Орки ж сейчас в заграничном путешествии.
Пильнуймо московитів в Україні!
Вільхівка декілька км від сходу Харкова, батьківщина Протасів, хто з Харкова, той знає
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