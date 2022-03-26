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Украинские воины взяли в плен группу оккупантов во время освобождения Ольховки в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины во время освобождения населенного пункта Ольховка в Харьковской области взяли в плен группу российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в твиттере украинский военный Анатолий Штефан.

Он отметил: "Освобождена Ольховка. Оккупанты в плену у ВСУ".

Смотрите: Российских оккупантов выбили из села Малая Рогань под Харьковом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также читайте: "Откуда? - с Москвы", - новая партия российских оккупантов была взята в плен в Сумах - некоторые уже одели гражданскую одежду. ВИДЕО
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Топ комментарии
+89
Прям над ямой --- Это 5
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26.03.2022 19:23
+88
Мальчікав в трусіках прібавілась...
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26.03.2022 19:24
+78
Уже пачками пошли) Слава Украине!
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26.03.2022 19:23
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Уже пачками пошли) Слава Украине!
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26.03.2022 19:23 Ответить
Прям над ямой --- Это 5
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26.03.2022 19:23 Ответить
это их окопы там ещё агс 17 й залутали
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26.03.2022 19:26 Ответить
Мальчікав в трусіках прібавілась...
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26.03.2022 19:24 Ответить
Яких не розіп"яли "на дамбасє" в 2014 році...
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27.03.2022 11:01 Ответить
Ну і навщо афішувати?
Взяли, чи не взяли - не знаю і все.
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26.03.2022 19:25 Ответить
"вони тут вже прикопані були, коли ми прийшли..."
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26.03.2022 20:25 Ответить
Ого пленных сколько, а чего некоторые в трусах?
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26.03.2022 19:25 Ответить
то там солянка орки сру и лугандонен гротен
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26.03.2022 19:27 Ответить
В форме ЗСУ были *********
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26.03.2022 19:28 Ответить
может быть там этих баранов- паковали навалом в пикап и багажник
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26.03.2022 19:29 Ответить
оказалось форму ЗСУ нужно снимать - чужое... и в трусиках балдеть, солнце светит, тепло... еще и загар появится...
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26.03.2022 20:21 Ответить
Распинать же будут
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26.03.2022 19:29 Ответить
То мабуть намародерене все з них зняли, одні рідні труси і оставили
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26.03.2022 19:31 Ответить
тоже вариант
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26.03.2022 19:33 Ответить
То вони свою форму поміняли ще в Бульбостані на бражку та інший шмурдяк...
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27.03.2022 11:09 Ответить
Ну как чего К распятию приготовили-как скабеева любит
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26.03.2022 19:55 Ответить
к распятию готовы.
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27.03.2022 06:02 Ответить
Мабудь будуть "РАСПІНАТЬ" для повтого сюжету (для каналов ********** і солов"їного лайна)...
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27.03.2022 11:04 Ответить
Зняли відосик, і в розхід.
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26.03.2022 19:25 Ответить
Не поспішай. Спочатку треба їм язики порозв'язувати, вигрести усю нагальну інформацію, вибити з мізків все, що потрібно для наших Захисників, а вже наостанок - вибити самі мізки.
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26.03.2022 19:30 Ответить
там еще. командование саботирует приказы пукина.
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26.03.2022 19:26 Ответить
Так Кажуть...

Вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского «миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, с 24 по 25 марта ВС Азербайджана нанесли 4 удара БПЛА "Bayraktar-TB 2" по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух
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26.03.2022 19:26 Ответить
Де той Фурух знаходиться? Поряд є більші населені пункти? Бо не знайшов.
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26.03.2022 19:45 Ответить
Байрактар и там вам, пи..., пламенный привет передает!!!!
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26.03.2022 20:54 Ответить
РоSSийский "миротворческий" - это как людоед-вегетарианец.
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26.03.2022 22:26 Ответить
Надо прикладом зубы повыбивать чтобы с мамкой мог нормально поговорить.
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26.03.2022 19:28 Ответить
А хватит ли на них всех той ямки ,может пусть углубят чутка ..
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26.03.2022 19:30 Ответить
Ну вы прям переживаете чтоб им комфортно было Утрамбуются чай не цари
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26.03.2022 19:59 Ответить
вони звиклі до нар та помоєк...
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27.03.2022 11:13 Ответить
Прикопати їх нафуй, вони вже остогидли.
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26.03.2022 19:30 Ответить
привет а у нас ышо 1 т 80 пля керосина теперь искать
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26.03.2022 19:32 Ответить
надо визы у них проверить и разрешения на огнестрел
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26.03.2022 19:33 Ответить
И еще тест на ковид и международный сертификат прививочный проверить!
Орки ж сейчас в заграничном путешествии.
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26.03.2022 20:25 Ответить
Років десь на п'ятнадцать.
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20.06.2022 19:46 Ответить
Ой-ой-ой! А с утра всех пугали, что начался новый штурм и гавно вот-вот заплывет в Харьков. Как Земский (мой друг детства) говорил - ***
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26.03.2022 19:33 Ответить
на стройку лет на 30
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26.03.2022 19:33 Ответить
Шото хорошее они не построят (потому что криворукие и туповаты) а вот на расчистку завалов вручную, в самый раз
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26.03.2022 20:28 Ответить
Сфоткали і прикопали!!
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26.03.2022 19:45 Ответить
Ну или наоборот-прикопали и сфоткали
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26.03.2022 20:02 Ответить
Посівна уже почалася!!
Пильнуймо московитів в Україні!
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26.03.2022 20:03 Ответить
Слава Богу , слава Україні.
Вільхівка декілька км від сходу Харкова, батьківщина Протасів, хто з Харкова, той знає
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26.03.2022 20:07 Ответить
Хватит этот мусор брать в плен, у нас уже достаточно пленных для обменов, кормить их, охранять, одевать, они потом еще устроят что-то, или не дай бог вернутся в рашку по обмену, опять оденут форму и оружие и опять их Следующий ***** который будет после ***** пошлёт к нам, не будьте наивными рашка быстро не развалится
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26.03.2022 20:28 Ответить
Если окружённый враг точно знает, что живыми брать не будут, то будет отстреливаться до последнего, терять то нечего. Ещё нашим может вред нанести
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27.03.2022 15:16 Ответить
так а откуда он точно знает? не сообщать просто ничего и всё, все боевые задачи - циферки 200ых округлять и всё
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27.03.2022 15:40 Ответить
А зачем им глаза завязывают?
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26.03.2022 20:53 Ответить
Чтоб не выкалывать.
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26.03.2022 21:58 Ответить
Щоб не виколювати...
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27.03.2022 11:11 Ответить
Воїни світла,воїни добра,побільше знімайте цих орків.Так приємно дивитися цей фільм,а віт такий короткометражний,дякую!
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26.03.2022 21:06 Ответить
Я надеюсь эти хоть не будут депетать про учения. История с учениями уже не проходит.
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26.03.2022 21:12 Ответить
******
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26.03.2022 22:14 Ответить
Излишняя гуманность уже неуместна!
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26.03.2022 22:48 Ответить
100500% согласен
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27.03.2022 11:59 Ответить
Вот в этой яме их всех и прикопать...
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26.03.2022 23:39 Ответить
маю надію, що цих виродків прикопали в тому рову
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27.03.2022 01:11 Ответить
надо было каждого пинком под зад вниз головой толкнуть в ров и живьём закопать.... а для утрамбовки сверху танком проехать...
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27.03.2022 06:20 Ответить
хоть нормально скрутили
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27.03.2022 08:30 Ответить
потрібно встановити паритет: за кожну вбиту українську дитину - мінімум 100 (сто) козломордих окупанта палити живцем або на палю (як козаки робили) і в полон не брати ..., а то поять їх кофейком, жирно кормлять, свіженькі трусики ... от кацапи й лізуть ... не потрібно бути добренькими до вбивць ...

==
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27.03.2022 21:55 Ответить
Цікаво,цей мотлох скинули в траншею чи лише полякали?
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28.03.2022 06:37 Ответить
 
 