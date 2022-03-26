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Эвакуационные автобусы из Мариуполя начали прибывать в Запорожье, - ОП. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожье начали прибывать эвакуационные автобусы из Мариуполя, которые оккупанты двое суток продержали на блокпостах.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы из эвакуационной колонны, которая двое суток блокировалась оккупантами, уже прибывают в Запорожье", - сказал он.

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Суки из оп,никакой євакуации из Марика нет,только своим транмпортом или пешком до Бердянска,а єти мрази и здесь пиарятся
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26.03.2022 19:39 Ответить
ти певно переплутав місце , де водяться мразі? я знаю що вони водяться в РФ а не в ОП
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26.03.2022 21:07 Ответить
Закрий іпло і не волай.
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26.03.2022 21:15 Ответить
Немножко Мариуполя
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26.03.2022 19:52 Ответить
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26.03.2022 19:53 Ответить
Спасателям и всем мариупольцам большое уважение. Но , когда вывезут все мирное население боюсь чтобы орки не ударили по защитникам Мариуполя каким то хим оружием.. Не зря ведь последнее время россия муссирует эту тему.
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27.03.2022 17:25 Ответить
 
 