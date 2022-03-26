Эвакуационные автобусы из Мариуполя начали прибывать в Запорожье, - ОП. ВИДЕО

В Запорожье начали прибывать эвакуационные автобусы из Мариуполя, которые оккупанты двое суток продержали на блокпостах.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариупольцы из эвакуационной колонны, которая двое суток блокировалась оккупантами, уже прибывают в Запорожье", - сказал он.

Смотрите: В Мариуполе российский захватчик выстрелил в лицо 11-летней девочке. ВИДЕО