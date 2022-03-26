Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов прямо на аэродроме. ВИДЕО

В сеть попало видео того, как украинские воины уничтожают вражеский вертолет, стоящий на аэродроме

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме отметил советник руководителя МВД Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео.

Он подчеркнул: "Ракета поражает вертолет оккупантов на аэродроме"

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