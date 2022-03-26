Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов прямо на аэродроме. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попало видео того, как украинские воины уничтожают вражеский вертолет, стоящий на аэродроме
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме отметил советник руководителя МВД Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео.
Он подчеркнул: "Ракета поражает вертолет оккупантов на аэродроме"
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+47 Office Den Haag
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Треба відритувати 2 ********* - тварюці та цого тачці!!!
https://uainfo.org/blognews/1648316904-v-krivom-roge-mazhor-nazval-zashchitnikov-ukrainy-pushechnym.html
Одно бл@дь и **@ть.
Орк,настоящий орк.
За такие слова в землю закопать его.
https://www.facebook.com/groups/novomoskovsk.segodnya/posts/1649788958753041/
На сьогоднішній день ми можемо твердо констатувати, що росія не спроможна контролювати наш повітряний простір, вони не спроможні діяти навіть окремими літаками, тому що ті літаки як тільки заходять у зону враження тактичними засобами протиповітряної оборони практично всі знищуються. Тому ворожа авіація діє тільки на окремих напрямках, або піддає варварським бомбардуванням наших населених пунктів, наших міст і сіл. Це не бойові дії, це акти тероризму І вони діють дуже обережно, намагаючись уникнути підходу в зону дії наших тактичних засобів.
Така сама ситуація навіть гірша щодо гелікоптерів, які просто винищуються тому що захисту від Стінгерів попри те, що це зброя, яка була створена ще п'ятдесят років тому так і не існує. Росіяни, попри те що наробили купу залізяччя, вони так і не спромоглися створити будь якої ефективної контрзброї, або контрзасобів, які б дозволяли їм уникати знищення від ракет Стінгер. Тому ситуація у повітрі для нас є стримано оптимістична. Натомість нам ще дуже важко і ми не можемо гарантувати повне знищення крилатих ракет, або ракет класу Іскандер, які долітають до нашої території.
https://www.youtube.com/watch?v=QTvZVqYp1xQ
Я це відео разів сто передивилась, красівоє.
Це вам ***** мультики показує, а наше ЗСУ іпашить ваші гівнокрили за хвилину 4 штучки та й у пекло.
Сам поймещ, или подсказать надо?
думал что дрон его тут не найдёт.
Тихо навёлся умный прицел,
нет вертолёта, а как мягко сел.