РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13606 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
55 052 44
уничтожение (3868) ВСУ (5164) вертолёт (1039)

Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов прямо на аэродроме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попало видео того, как украинские воины уничтожают вражеский вертолет, стоящий на аэродроме

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в телеграме отметил советник руководителя МВД Антон Геращенко, опубликовав соответствующее видео.

Он подчеркнул: "Ракета поражает вертолет оккупантов на аэродроме"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники ювелирно уничтожают технику оккупантов на Северщине. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
показать весь комментарий
26.03.2022 20:14
+40
Сіндром Чорнобаївки
показать весь комментарий
26.03.2022 20:12
+34
Пилот теперь пехота...
показать весь комментарий
26.03.2022 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.03.2022 20:12 Ответить
Сіндром Чорнобаївки
показать весь комментарий
26.03.2022 20:12 Ответить
Пилот теперь пехота...
показать весь комментарий
26.03.2022 20:13 Ответить
Може безсмертный полк.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:14 Ответить
Не зовсім так. Deadом-на-палці він стане після атаки стелс-пихотами.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:48 Ответить
Русский ВКС иди нах.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:13 Ответить
показать весь комментарий
26.03.2022 20:14 Ответить
трохи не в теиу, але у мене ВЕЛИКЕ прохання!
Треба відритувати 2 ********* - тварюці та цого тачці!!!
https://uainfo.org/blognews/1648316904-v-krivom-roge-mazhor-nazval-zashchitnikov-ukrainy-pushechnym.html
показать весь комментарий
26.03.2022 20:15 Ответить
уже нашли его,скоро будет видео
показать весь комментарий
26.03.2022 20:18 Ответить
Какая скотина... нет слов...
показать весь комментарий
26.03.2022 20:21 Ответить
вже виключив тел.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:50 Ответить
Да там человеческой речи нет в-о-о-обще.
Одно бл@дь и **@ть.
Орк,настоящий орк.
За такие слова в землю закопать его.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:11 Ответить
Карма вже знайшла його
https://www.facebook.com/groups/novomoskovsk.segodnya/posts/1649788958753041/
показать весь комментарий
27.03.2022 12:11 Ответить
Хех, ну руские, ну тупые. Кто ж вертолет в поле паркует, его увидят все... Хотя с Чернобаевкой тоже не вариант 😂
показать весь комментарий
26.03.2022 20:15 Ответить
Просто кацапы не успевают копать капониры для вертолётов, потому что землекопские подразделения еще не подтянулись к линиям боестолкновений. Из-за нарушенной логистики их даже военные оркестры опережают.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:24 Ответить
Капонір то є справжній подарунок для ЗСУ, бо надійно демаскує і знедвижує московську техніку.
показать весь комментарий
26.03.2022 23:37 Ответить
это не честно - на земле каждый сможет.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:20 Ответить
За місяць боїв втратити два авіаційні полки повністю, такого в історії військового мистецтва останніх часів не було.

На сьогоднішній день ми можемо твердо констатувати, що росія не спроможна контролювати наш повітряний простір, вони не спроможні діяти навіть окремими літаками, тому що ті літаки як тільки заходять у зону враження тактичними засобами протиповітряної оборони практично всі знищуються. Тому ворожа авіація діє тільки на окремих напрямках, або піддає варварським бомбардуванням наших населених пунктів, наших міст і сіл. Це не бойові дії, це акти тероризму І вони діють дуже обережно, намагаючись уникнути підходу в зону дії наших тактичних засобів.

Така сама ситуація навіть гірша щодо гелікоптерів, які просто винищуються тому що захисту від Стінгерів попри те, що це зброя, яка була створена ще п'ятдесят років тому так і не існує. Росіяни, попри те що наробили купу залізяччя, вони так і не спромоглися створити будь якої ефективної контрзброї, або контрзасобів, які б дозволяли їм уникати знищення від ракет Стінгер. Тому ситуація у повітрі для нас є стримано оптимістична. Натомість нам ще дуже важко і ми не можемо гарантувати повне знищення крилатих ракет, або ракет класу Іскандер, які долітають до нашої території.

https://www.youtube.com/watch?v=QTvZVqYp1xQ
показать весь комментарий
26.03.2022 20:20 Ответить
пока у нас расчетов не хватает. Дивайсов достаточно, а рук не хватает. И это проблема. Причем, физические данные для расчета ПЗРК - не главное.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:33 Ответить
Стінгер в руках патріота шаленна зброя!
показать весь комментарий
26.03.2022 20:52 Ответить
Может решётку на вертолёты поставить? Танкам, конечно, не помогло - но может с вертолётами прокатит? А уж сколько фублей на этом попилить можно...
показать весь комментарий
26.03.2022 21:13 Ответить
краса неописуемая !!!!
показать весь комментарий
26.03.2022 20:23 Ответить
Дивно що його тракторні війська не встигли прибрати але так також файно
показать весь комментарий
26.03.2022 20:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6mLR8FR9WSw&ab_channel=PSTV
показать весь комментарий
26.03.2022 20:32 Ответить
Кілька днів тому було відео, де чотирьох у небі знищили.

Я це відео разів сто передивилась, красівоє.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:34 Ответить
Боюся ви 100 разів передивились відео з гри, Арма здається.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:51 Ответить
Майже так. Під тим відео в описі було вказано, що це візуалізація повідомлення. Швидше за все ті 4 гелікоптери були збиті не в одному бою, що однак не зменшує внесок ЗСУ в нашу перемогу.
показать весь комментарий
26.03.2022 21:00 Ответить
Там рузкій корабль
показать весь комментарий
26.03.2022 21:17 Ответить
Ой, Дупогляд! Не сміши мої пуанти! Боіться воно.

Це вам ***** мультики показує, а наше ЗСУ іпашить ваші гівнокрили за хвилину 4 штучки та й у пекло.
показать весь комментарий
26.03.2022 21:15 Ответить
Я вас ображав? Фільтруйте інформацію яку отримуєте, шапками не закидаємо.
показать весь комментарий
26.03.2022 21:22 Ответить
Пішло геть
показать весь комментарий
26.03.2022 21:28 Ответить
не трогайте її, не виводьте із ейфорії
показать весь комментарий
28.03.2022 10:06 Ответить
не трогайте її, не виводьте із ейфорії
показать весь комментарий
28.03.2022 10:06 Ответить
незабаром 9 травня, суттєве поповнення безсметного полку новими метвяками.
показать весь комментарий
26.03.2022 20:35 Ответить
Владек, раскручивать свой канал на ...
Сам поймещ, или подсказать надо?
показать весь комментарий
26.03.2022 20:39 Ответить
Слева из под хаты стрелок ****** с рпг,браво
показать весь комментарий
26.03.2022 20:46 Ответить
Шкода - що не було можливості його "приватизувати".
показать весь комментарий
26.03.2022 20:51 Ответить
Тихо на поле стоял вертолёт,
думал что дрон его тут не найдёт.
Тихо навёлся умный прицел,
нет вертолёта, а как мягко сел.
показать весь комментарий
26.03.2022 21:15 Ответить
На заднем фоне содат спит, служба идет
показать весь комментарий
26.03.2022 21:24 Ответить
Теперь подложит под голову спинку сиденья или чей-то сапог.
показать весь комментарий
26.03.2022 22:46 Ответить
 
 