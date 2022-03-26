Все 10 согласованных на 26 марта гуманитарных коридоров сработали. Эвакуировано 5208 человек, - Верещук. ВИДЕО
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На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Так, по ее словам из осажденного Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте доехал 331 человек. Также в Запорожье привезли тех эвакуированных, которые были задержаны оккупантами в Бердянске.
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"Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що російські олігархи, чиє майно потрапило в санкційний список ЄС після військового вторгнення РФ в Україну, можуть продовжити діяльність у Туреччині.
Він про це заявив, відповідаючи на запитання американського каналу SNBC на Дохійському форумі у Катарі.
"Ми запроваджуємо ті санкції, які схвалила ООН. Тож якщо хтось з росіян хоче приїхати до Туреччини, він може приїхати до Туреччини, не проблема. Якщо хтось з олігархів хоче робити бізнес у Туреччині, і якщо цей бізнес легальний та не суперечить міжнародному праву - то я це розгляну (надання права на ведення бізнесу такому громадянину РФ)", - заявив міністр.
Таке запитання поставили Чавушоглу через те, що до Туреччини припливли дві яхти російського мільярдера Романа Абрамовича. Олігарх встиг їх вивести з європейських портів." ©