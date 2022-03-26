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Все 10 согласованных на 26 марта гуманитарных коридоров сработали. Эвакуировано 5208 человек, - Верещук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Так, по ее словам из осажденного Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте доехал 331 человек. Также в Запорожье привезли тех эвакуированных, которые были задержаны оккупантами в Бердянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Эвакуационные автобусы из Мариуполя начали прибывать в Запорожье, - ОП. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За 25 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуирован 7331 человек, - Верещук. ВIДЕО
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Топ комментарии
+3
Вот...пошла жара.

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26.03.2022 22:44
+1
У Львові не розмовляють мокшанською.Попався панікер.
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26.03.2022 22:31
+1
На жаль, розмовляють і досить багато
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26.03.2022 22:39
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внимание. ****** по Львову. тут не безопасно.
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26.03.2022 22:26 Ответить
У Львові не розмовляють мокшанською.Попався панікер.
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26.03.2022 22:31 Ответить
На жаль, розмовляють і досить багато
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26.03.2022 22:39 Ответить
Турків цікавить лише бабло. З них такий же гарант безпеки, як із гівна - куля. Справжні союзники - лише ідейні.

"Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оголосив, що російські олігархи, чиє майно потрапило в санкційний список ЄС після військового вторгнення РФ в Україну, можуть продовжити діяльність у Туреччині.
Він про це заявив, відповідаючи на запитання американського каналу SNBC на Дохійському форумі у Катарі.
"Ми запроваджуємо ті санкції, які схвалила ООН. Тож якщо хтось з росіян хоче приїхати до Туреччини, він може приїхати до Туреччини, не проблема. Якщо хтось з олігархів хоче робити бізнес у Туреччині, і якщо цей бізнес легальний та не суперечить міжнародному праву - то я це розгляну (надання права на ведення бізнесу такому громадянину РФ)", - заявив міністр.
Таке запитання поставили Чавушоглу через те, що до Туреччини припливли дві яхти російського мільярдера Романа Абрамовича. Олігарх встиг їх вивести з європейських портів." ©
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26.03.2022 22:34 Ответить
Бабло всех интересует.
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26.03.2022 22:40 Ответить
Очень много нужно помощи Харькову. Здесь есть волонтеры, причем самоорганизованные, но им не хватает транспорта и топлива на развоз по адресам. Причем развоз осуществляется только по критическим случаям и постоянный по лежачим больным и детям.
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26.03.2022 22:34 Ответить
Вот...пошла жара.

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26.03.2022 22:44 Ответить
Баку респект и уважуха! У плешивого пусть еще бошка дімится и за Армению!
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26.03.2022 22:55 Ответить
 
 