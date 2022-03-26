Съемочная группа Sky News попала под обстрелы российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО

Команда журналистов Sky News попала под обстрел российскими оккупантами в Чернигове.

Позже Sky News обнародовали видео, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что в Чернигове начали использовать пешеходный мост для передвижения людей и гуманитарной помощи в обоих направлениях через реку Десна, однако войска РФ начали обстреливать его.

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