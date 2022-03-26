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Съемочная группа Sky News попала под обстрелы российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Команда журналистов Sky News попала под обстрел российскими оккупантами в Чернигове.

Позже Sky News обнародовали видео, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что в Чернигове начали использовать пешеходный мост для передвижения людей и гуманитарной помощи в обоих направлениях через реку Десна, однако войска РФ начали обстреливать его.

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Топ комментарии
+5
А надо просто окунуть путлера в освяченную серную кислоту и все станет предельно ясно!
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26.03.2022 23:18
+4
Адекватные люди уже все поняли. Папа Римский боится заявить, что путлер это антихрист. Я хоть и агностик, но черт возьми очень много совпадений
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26.03.2022 23:10
+1
"Орки", для военных рф, это просто какой то комплимент уже.
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26.03.2022 23:07
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Чотири картинки:

Изображение дьявола. Фрагмент фрески с бенедектинского монастиря Помпоза.



Фреска "Похороны сатаны", 14 век.



Военный храм путина. Он черный. Это анти-храм.



Главная икона в "храме": изображение Люцифера.

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26.03.2022 23:06 Ответить
Адекватные люди уже все поняли. Папа Римский боится заявить, что путлер это антихрист. Я хоть и агностик, но черт возьми очень много совпадений
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26.03.2022 23:10 Ответить
А надо просто окунуть путлера в освяченную серную кислоту и все станет предельно ясно!
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26.03.2022 23:18 Ответить
темный
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26.03.2022 23:47 Ответить
Чого усі вчепилися до бідолашного Люцифера? Це просто таке римське ім'я - Світлоносний. Таке саме, як Луцилла чи будь-яке. І доля в цього бідолахи нещаслива. Його б пожаліти і прихистити, дивись, він мо й на путя став
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26.03.2022 23:39 Ответить
Мурашки поза шкірою...так, путлер - це пришестя антихриста
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27.03.2022 00:59 Ответить
"Орки", для военных рф, это просто какой то комплимент уже.
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26.03.2022 23:07 Ответить
Гімно кацапське в ********** живе в гімні і скрізь суне шоб понасирать як в себе в лаптєстані. З цим лайном ніколи небуде у нас нічого спільного і ніяких хароших рюскіх. Кацап-це гімно а не людина
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26.03.2022 23:15 Ответить
Чернігів так і не побачив Стінгерів. Київ просто не розуміє що після падіння Чернігова, орки з півночі можуть піти просто уздовж Дніпра
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26.03.2022 23:54 Ответить
Так, Чернігів майже знищено навідміну від Києва, який майже не постраждав...
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27.03.2022 01:02 Ответить
Страшно, аж жуть. А ниче, что они уже недалеко от Броваров, причем далеко не первый день?
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27.03.2022 15:25 Ответить
 
 