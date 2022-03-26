10 474 12
Съемочная группа Sky News попала под обстрелы российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Команда журналистов Sky News попала под обстрел российскими оккупантами в Чернигове.
Позже Sky News обнародовали видео, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что в Чернигове начали использовать пешеходный мост для передвижения людей и гуманитарной помощи в обоих направлениях через реку Десна, однако войска РФ начали обстреливать его.
Топ комментарии
+5 Антип61
показать весь комментарий26.03.2022 23:18
+4 Дмитрий Иванов b4dbe8ca
показать весь комментарий26.03.2022 23:10
+1 wittmann1980
показать весь комментарий26.03.2022 23:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Изображение дьявола. Фрагмент фрески с бенедектинского монастиря Помпоза.
Фреска "Похороны сатаны", 14 век.
Военный храм путина. Он черный. Это анти-храм.
Главная икона в "храме": изображение Люцифера.